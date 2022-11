Fois où la chèvre s’est levée pour les autres, d’Anushka Sharma à Shami

Virat Kohli, la légende du cricket moderne et la machine à courir de l’Inde, sonne aujourd’hui son 34e anniversaire. L’ancien capitaine sud-africain AB de Villiers, qui a joué avec Kohli pendant environ une décennie pour les Royal Challengers Bengaluru en Premier League indienne, a déclaré aujourd’hui dans un message d’anniversaire : “Vous êtes un sacré joueur de cricket, mais vous êtes un bien meilleur humain étant. Merci beaucoup pour votre amitié. Merci d’être un excellent coéquipier et juste un homme formidable. Attestant de ce fait, Kohli a non seulement remporté de grandes victoires à Team India, mais a également fait preuve d’intégrité et de force en défendant les autres.

Voici quelques cas où Kohli a mis le pied à terre alors que d’autres étaient en difficulté, de sa femme Anushka Sharma à ses coéquipiers Rohit Sharma et Mohammed Shami.

Quand Virat Kohli s’en est pris aux gens qui traquaient Anushka Sharma

Anushka Sharma a subi à plusieurs reprises des trollings vicieux de la part de personnes la blâmant pour les performances de Kohli sur le terrain. Le couple est un partisan indéfectible l’un de l’autre et dans un tel cas, Kohli s’en est pris aux trolls ciblant Sharma. Il est allé sur Instagram, écrivant une partie de son message : « Honte à ces gens qui s’essayent à l’anushka depuis très longtemps et qui lui relient tout ce qui est négatif. Honte à ces gens qui se disent instruits. Honte de la blâmer et de se moquer d’elle alors qu’elle n’a aucun contrôle sur ce que je fais de mon sport. Si quoi que ce soit, elle n’a fait que me motiver et m’a donné plus de positivité [sic].” Il a également souligné qu’il ne voulait aucun «respect» pour avoir publié le message.

Quand il s’est dressé contre les trolls ciblant Mohammed Shami

Mohammed Shami a subi des abus en ligne honteux après la défaite de l’Inde contre le Pakistan lors de la Coupe du monde T20 masculine de l’ICC l’année dernière. Shami a été attaqué par des trolls pour son identité religieuse. Kohli n’a pas mâché ses mots en apportant son soutien à Shami. Lors d’une conférence de presse d’avant-match, Kohli a qualifié les trolls de “sans témérité” et a déclaré: “Attaquer quelqu’un pour sa religion est la chose la plus, je dirais, pathétique qu’un être humain puisse faire.”

“Il y a une bonne raison pour laquelle nous jouons sur le terrain et non un groupe de personnes sans épines sur les réseaux sociaux qui n’ont pas le courage de parler à qui que ce soit en personne”, a-t-il ajouté.

“Tout le monde a le droit d’exprimer son opinion et ce qu’il ressent à propos d’une certaine situation, mais personnellement, je n’ai jamais pensé à discriminer (contre) qui que ce soit à cause de sa religion. “C’est une chose très sacrée et personnelle et cela devrait être laissé là”, a déclaré Kohli.

Quand il a fermé un journaliste sur la question de laisser tomber Rohit Sharma

Bonne réponse du capitaine Virat Kohli à ce journaliste qui remettait en question la place de Rohit Sharma dans l’équipe indienne T20I

Comment peux-tu même penser à ça ?? #RohitSharma #ViratKohli #INDvPAK #T20WorldCup #BCCIpic.twitter.com/sxzfO7HKGP – Pas de chance (@Luckyytweets) 25 octobre 2021

Lors de la Coupe du monde ICC T20 2021, un journaliste a interrogé Kohli sur la sélection de l’équipe après la défaite contre le Pakistan. Le journaliste lui a demandé si Rohit Sharma aurait pu être remplacé par Ishan Kishan lors des prochains matchs. Kohli a répondu sarcastiquement : « C’est une question très courageuse ! Qu’en pensez-vous monsieur ? J’ai joué contre l’équipe que je pensais être la meilleure, qu’en pensez-vous ? Voulez-vous déposer Rohit Sharma des T20I ? » Il a commencé à en rire et s’est moqué de la recherche de “controverse”.

