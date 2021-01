Preity Zinta fête son anniversaire le 31 janvier. Preity a travaillé dans certains des films à succès tels que Kal Ho Na Ho, Dil Se, Veer-Zaara, Koi Mil Gaya. Preity a noué le noeud nuptial avec Gene Goodenough en 2016. Actuellement, elle vit à Los Angeles avec Gene. Souvent, nous avons un aperçu de ses activités quotidiennes sur la plateforme de médias sociaux. Certains de ses articles sont assez intéressants, rafraîchissants et évocateurs et nous aident à mieux comprendre sa vie intérieure.

Le jour de son anniversaire, nous jetons un coup d’œil à certaines de ces photos partagées par l’actrice Preity Zinta sur son profil Instagram.

En souvenir de Sushant Singh Rajput

Preity s’est rendu sur sa page Instagram pour rendre une série d’hommages réconfortants à la star de Bollywood pour son anniversaire le 21 janvier. Elle a publié une série de quatre photos qui la montrent, elle et Rajput ainsi que d’autres initiés de l’industrie. L’acteur est vu de bonne humeur, riant et faisant des grimaces loufoques. Les photos ont été prises lors de l’une des premières fêtes d’anniversaire de SSR.

Trajets routiers

Preity a partagé des photos d’elle-même et de Gene lors d’un récent voyage sur la route. Le couple adoré peut être vu en tenue de route d’hiver complète, dans une belle vallée montagneuse parsemée de neige. Elle a légendé une photo avec les mots: «Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, je souris toute la journée à cause de vous», en référence à son mari.

Jiya Jale

Le film Mani Ratnam de 1998, Dil Se, avec Zinta, Shah Rukh Khan et Manisha Koirala, n’a peut-être pas été un succès auprès du public à l’époque, mais ses chansons ont été bien connues, grâce à leur chorégraphie classique et à leur composition musicale. Jiya Jale est l’une des chansons les plus populaires du film. L’actrice a partagé une vieille photo des coulisses prise lors du tournage de la chanson, qui montre sa danse devant un troupeau d’éléphants.

Selfie avec Bruno

Preity a un adorable chien de compagnie nommé Bruno, qui est connu pour perturber ses séances d’entraînement en voulant jouer à chercher. Le selfie ci-dessous capture un moment beaucoup plus calme entre les deux. Il semble que Bruno sache être un bon garçon en posant pour des photos avec maman.

HBD Preity. Puissiez-vous continuer à afficher votre large sourire.