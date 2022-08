Foire aux questions (FAQ) sur l’allaitement et l’allaitement

L’allaitement maternel peut également être bénéfique pour les parents. “Les femmes qui allaitent ont un risque réduit de développer : cancer du sein, cancer de l’ovaire et diabète de type 2”, selon le Administration des ressources et des services de santé .

Et selon le CDC le lait maternel est considéré comme la meilleure source de nutrition pour la plupart des nourrissons et peut aider à protéger les bébés contre certaines maladies en réduisant les risques d’asthme, de diabète de type 1 et de syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN).

Les États-Unis connaissent toujours une pénurie de préparations pour nourrissons, ce qui peut amener certains parents à envisager ou même à reconsidérer l’allaitement comme une option pour leur bébé. Connaître les avantages de l’allaitement maternel – un terme utilisé par de nombreux parents transgenres et non binaires pour décrire le processus d’alimentation de leur enfant par la poitrine – peut être un contexte utile lorsque vous pesez votre décision.

Est-ce que je produis assez de lait ? Au cours de la première semaine d’allaitement, de nombreux parents pensent qu’ils ne produisent pas assez parce que leur lait est presque transparent au début, explique Krystal Duhaney, infirmière diplômée et consultante en lactation certifiée par l’International Board. Le lait à ce stade est appelé colostrum, et les parents le produisent exclusivement pendant les trois à cinq premiers jours après l’accouchement, selon le Association américaine de grossesse.

Selon Hannah Halliwell, directrice clinique de BreastfeedLA et consultante en lactation certifiée par un conseil international, vous pouvez avoir l’impression de ne pas produire assez de lait alors que vous en produisez juste assez pour votre bébé. Vous n’avez pas besoin d’avoir des congélateurs pleins de lait maternel pour que votre bébé reçoive les nutriments dont il a besoin, dit-elle.

“Je comprends les nerfs autour de ne pas avoir de supplément, mais nous gagnons autant que le bébé a besoin très généralement quand tout va bien”, dit Halliwell. Si vous consommez de bons liquides sains, mangez des repas équilibrés et dormez suffisamment, la prise de suppléments de lactation peut ne pas être nécessaire pour la production de lait, dit Halliwell.

Mon bébé boit-il suffisamment de lait ? Regarder la production de votre bébé pendant votre première semaine d’allaitement peut être un bon moyen de déterminer s’il mange suffisamment, dit Duhaney. “Nous suivons la règle d’une couche mouillée pour chaque jour de la vie pendant la première semaine”, dit-elle.

Utilisez cette métrique pour la première semaine, dit-elle : une couche d’urine le premier jour, deux le deuxième jour, trois le troisième jour et ainsi de suite pendant les sept premiers jours. Ce sera un excellent indicateur pour savoir si votre bébé reçoit suffisamment de lait. Au quatrième jour, leur caca devrait passer d’une teinte vert foncé à une couleur jaune avec une texture miteuse, ajoute-t-elle. Et après la première semaine, votre bébé devrait avoir six à huit couches mouillées par jour et un caca mou.

Et si votre bébé semble satisfait après avoir été nourri ou a un gain de poids constant de 4 à 8 onces par semaine, ce sont de bons indicateurs qu’il mange bien.

Comment puis-je augmenter ma production de lait ? La clé pour augmenter votre production de lait est un retrait fréquent et efficace du lait, selon Duhaney. Lorsque les parents ne produisent pas assez de lait, c’est souvent parce qu’ils ne retirent pas suffisamment de lait de leurs seins, ce qui peut être fait en nourrissant votre bébé à la demande ou en tirant plus fréquemment, ajoute-t-elle.

“Essayez de vider vos seins environ sept à huit fois par jour, ou environ toutes les trois heures, ou suivez l’exemple de bébé si vous allaitez à la demande”, explique Duhaney.

Elle recommande « l’expression à la main » pendant la première semaine de la naissance de votre enfant. C’est un processus qui consiste à utiliser votre main pour masser le lait de vos seins sur une cuillère. Vous pouvez donner du lait à votre bébé à la cuillère “comme un dessert après un repas”, explique Duhaney. “Cela aidera non seulement à envoyer plus de signaux à votre corps pour qu’il produise beaucoup de lait, mais aussi à donner plus de lait à bébé.”

Si vous avez à peu près tout essayé pour la production de lait et que vous avez encore du mal à produire, Halliwell suggère quelques ressources sûres et couramment utilisées :

Banques de lait

Nourrir les groupes de soutien

Partage de lait communautaire sécuritaire

“Nous n’étions vraiment pas censés faire la parentalité par nous-mêmes”, dit Halliwell, “Nous étions censés le faire avec nos sœurs, avec nos tantes, en communauté, dans le village.”

