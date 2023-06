Foire aux chevaux Appleby: Moment choquant, des camping-cars enduits de vils graffitis racistes se dirigent vers le plus grand événement gitan d’Europe

Les VOYAGEURS en route pour la plus grande foire tzigane d’Europe ont vu leurs camionnettes barbouillées de graffitis racistes.

Des images du vandalisme ont été partagées en ligne avant la foire aux chevaux Appleby à Appleby-in-Westmoreland, Cumbria – provoquant une fureur généralisée.

L’attaque de vandale devant la plus grande foire tzigane d’Europe a provoqué l’indignation en ligne Crédit : TikTok/@bareknuckle_boxing

Le vandale aurait été capturé sur CCTV 1 crédit

Les propriétaires des camionnettes garées pendant la nuit se sont réveillés pour les trouver couvertes de peinture en aérosol, y compris les mots « GYPSY », « GYPOS », « NO PARKING » et « F *** OFF ».

Des vidéos TikTok postées par le compte @bareknuckle_boxing montraient une jeune fille parmi ceux qui regardaient les dégâts.

Des images de vidéosurveillance montreraient également le moment où le voyou a pulvérisé les messages ignobles.

Les clips ont suscité des centaines de commentaires, dont beaucoup étaient sympathiques aux voyageurs en route vers l’événement – ​​bien que les trolls aient répondu avec des emojis de rire.

Une personne a fait remarquer : « C’est hors de propos !! Pourquoi les gens sont-ils comme ça ? », tandis qu’une autre a déclaré : « C’est choquant de voir ce que les médias sociaux ont fait de nous. »

D’autres commentaires incluaient « En panne c’est-à-dire », « Pas besoin de ça », « Comportement dégoûtant » et « C’est très cruel ».

Les rires des autres – ainsi que les railleries de « karma » – ont également provoqué une réaction violente.

Un téléspectateur a écrit: « Les commentaires sur cette vidéo montrent à quel point les gens sont étroits d’esprit et qu’ils n’ont jamais côtoyé des voyageurs pour savoir qu’il y a du bon et du mauvais dans tous les domaines de la vie. »

L’Appleby Horse Fair attire généralement environ 10 000 voyageurs chaque année pour acheter et vendre des chevaux, hébergés dans plus de 1 000 caravanes et 3 000 véhicules tirés par des chevaux.

Tout au long de la journée, des poneys ont été vus trottant dans les rues avec des jeunes chevauchant leurs coursiers à travers la rivière Eden pour les laver.

La foire, vieille de 250 ans, accueille des membres des communautés tsiganes, roms et itinérantes, notamment des voyageurs irlandais et des romans britanniques.

Il a été annulé en 2001 en raison de la fièvre aphteuse et de nouveau en 2020 en raison des restrictions de verrouillage de la pandémie de Covid-19.

L’année dernière, il a été retardé d’une semaine pour éviter d’entrer en conflit avec les célébrations du jubilé de platine de feu la reine Elizabeth II – et a reçu une date de début similaire cette fois-ci.

La foire est née dans les années 1770 sur Gallows Hill où les marchands de moutons, de bovins et de chevaux allaient vendre leur bétail – et dans les années 1900, elle était devenue un événement pour les gitans et les voyageurs.

L’événement de cette année, qui démarre officiellement aujourd’hui, a lieu par temps chaud et le Met Office émet une alerte sanitaire par temps chaud pour le week-end à venir.

Les Britanniques devraient faire face à des températures élevées de 30 ° C dans certaines régions et les organisateurs d’Appleby Horse Fair ont publié un site Web avertissant les propriétaires de chevaux de prendre soin de leurs animaux.

Pendant ce temps, l’inspecteur en chef de la RSPCA, Rob Melloy, a déclaré: «Le temps joue un rôle énorme dans la foire et les prévisions indiquent qu’il va faire chaud.

« Tout comme il est important pour nous de boire beaucoup et de ne pas trop travailler par temps chaud, c’est important pour nos chevaux.

« Ils doivent avoir un accès régulier à l’eau, boire après avoir travaillé et être attachés à l’ombre.

« Les propriétaires peuvent avoir besoin de plus de patience que d’habitude, car les chevaux ne veulent parfois pas boire s’ils se trouvent dans un environnement trop stimulant. »

Les fourgonnettes des voyageurs garées pendant la nuit en route vers l’événement ont été ciblées Crédit : TikTok/@bareknuckle_boxing

Les visiteurs d’Appleby Horse Fair ont aimé prendre des animaux pour se laver dans la rivière Eden 1 crédit

Les enfants étaient parmi ceux qui accompagnaient le trajet lors de l’événement Cumbria 1 crédit