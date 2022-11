Foi dans des élections libres et justes – Shaw Local

Pour l’éditeur:

À l’échelle nationale, cette élection est un test de résistance à la citoyenneté. Notre démocratie, nos 50 États, l’union, tout dépend de notre foi en des élections libres et équitables. J’ai personnellement été témoin du déroulement des élections locales dans le comté de Kendall à plusieurs reprises. J’ai donné des coups de pied dans les pneus, visité des bureaux de vote, assis dans la tabulation centrale, regardé les bulletins de vote arriver tard dans la soirée le soir des élections, puis assisté à l’audit aléatoire des circonscriptions mandaté par la loi de l’État, et je n’ai jamais rien observé de préoccupant. moi. Et je suis un gars qui ne se contente pas de faire confiance. je vérifie.

Depuis que ma femme a pris sa retraite, elle a choisi d’être juge d’élection. Juste un autre citoyen honnête qui se soucie assez. Elle est juge d’élection à vote anticipé, puis travaille une longue journée le jour du scrutin. Il ne s’agit pas de l’indemniser. C’est un devoir sérieux avec un serment. Elle convient que notre système électoral est solide et irréprochable. Il peut être vérifié et recoupé. Les juges électoraux sont des gens ordinaires éthiques qui se soucient de la démocratie.

Dans les cycles électoraux récents, le caractère, la morale et la capacité d’un candidat à dire la vérité ne semblent plus être une préoccupation. J’ai toujours voté pour la personne, pas pour son parti politique national. L’équité de nos élections est particulièrement importante pour moi, non seulement en tant que citoyen, mais aussi en tant que candidat. Cette élection, je demande votre vote pour m’élire au district un du conseil du comté de Kendall. J’ai une longue expérience en matière de transparence, de responsabilisation des élus et, en cette période où tant de candidats et d’élus ont du mal à dire la vérité, à dire la vérité. Veuillez voter pour le candidat du parti du comté de Kendall, Todd Milliron.

Todd Milliron

Yorkville