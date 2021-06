Foden, Pedri, Gosens en vedette dans un tournoi reprogrammé

Le timing est primordial dans le sport. Le succès exige à la fois de la qualité et des opportunités au bon moment.

On ne pense peut-être pas qu’une année ferait une grande différence, mais quelques-unes des équipes présentées à l’Euro 2020 sont assez différentes de ce qu’elles auraient eu si le tournoi s’était déroulé comme prévu l’été dernier. Le stock de certains joueurs a chuté au cours de cette période – bonjour, Trent Alexander-Arnold et Dayot Upamecano – mais le retard a créé de nombreuses opportunités, pour certaines des jeunes étoiles montantes du sport et pour quelques vétérans qui ont particulièrement utilisé des 12 derniers mois.

Jetons un coup d’œil à 15 joueurs qui ont particulièrement profité du timing impair du tournoi.

Locatelli a connu une année exceptionnelle pour Sassuolo en 2019-20, mais n’a fait ses débuts italiens qu’en septembre 2020. Après une brillante campagne 2020-21 en Serie A – quatre buts, 38 occasions créées, 239 récupérations de ballon (cinquième de la ligue) — il est rapidement devenu une option de choix pour le sélectionneur italien Roberto Mancini.

Le joueur de 23 ans a disputé 160 minutes à l’Euro et a marqué durablement la victoire 3-0 de l’Italie sur la Suisse. Il s’est présenté dans la surface lors d’une contre-attaque et a poussé un centre de Domenico Berardi pour porter le score à 1-0 à la 26e minute, puis a grondé dans un but de 23 mètres pour mettre le match à l’écart à la 52e minute. Son jeu ne consiste pas seulement à marquer, mais il profite au maximum de ses chances.

Moitié néerlandais et moitié allemand, Gosens n’était pas sur le radar de son équipe nationale au début de sa carrière. Il a passé une saison au club néerlandais de deuxième division du FC Dordrecht, puis a déménagé à Héraclès pour deux avant d’attirer l’attention de l’Atalanta de Serie A en 2017, déjà âgé de 23 ans.

Avance rapide de quatre saisons, et il jouait le match de sa vie dans un match incontournable contre le Portugal. L’ailier le plus naturel de la poule allemande, il a produit un but et une passe décisive contre la défense échevelée du Portugal lors d’une victoire 4-2, et il a créé une chance dangereuse pour Toni Kroos lors du retour de l’Allemagne contre la Hongrie. Moins d’un an après sa première convocation, il est devenu l’un des joueurs les plus importants de Joachim Low.

Benzema a porté le thème du « timing is tout » à un nouveau niveau lors du match nul de la France contre le Portugal, marquant deux fois … en même temps. Il a marqué une minute et 44 secondes dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, puis à nouveau à 46:44 de la seconde mi-temps. Les buts étaient les premiers de 33 ans pour la France dans un match non amical depuis le Coupe du monde 2014.

Mis à l’écart de l’équipe nationale pendant près de six ans en raison de son rôle présumé dans un scandale de chantage, il a été ramené dans l’équipe par le manager Didier Deschamp, et il n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour faire ce qu’il fait toujours : marquer des buts. Il en a marqué 360 dans toutes les compétitions de clubs, et après une longue attente, il en est à 29 pour son pays.

Après un début lent dans un match incontournable contre la Russie, le Danemark a trouvé l’étincelle qu’il recherchait lorsque Damsgaard, 20 ans, a fauché un arc de 25 mètres devant le gardien Matvey Safonov. C’était son troisième but pour son pays depuis ses débuts en novembre dernier. Et cela est venu après qu’il se soit créé deux occasions dangereuses lors d’une défaite malheureuse contre la Belgique.

Utilisé principalement comme milieu de terrain gauche pour la Sampdoria, Damsgaard a marqué deux fois et créé 25 occasions lors de sa première saison complète de Serie A cette année. L’entraîneur danois Kasper Hjulmand l’a utilisé dans un rôle d’attaquant plus central à l’Euro, et cela a porté ses fruits. Sûr de dire, le Danemark ne serait pas en huitièmes de finale sans lui.

Quelle histoire. Phillips est né à Leeds et a passé la majeure partie de sa jeunesse à Leeds United. Il n’a joué que pour son club natal pendant sept saisons seniors, et après avoir aidé à ramener Leeds en Premier League pour la première fois en 15 ans l’été dernier, il a fait ses débuts en Angleterre à l’âge de 24 ans en septembre.

Grâce à la prédilection défensive du sélectionneur anglais Gareth Southgate, Phillips a joué chaque minute de la phase de groupes aux côtés d’un deuxième milieu de terrain défensif, Declan Rice. Considérant que Phillips a mené l’équipe avec 17 récupérations de balles et que l’Angleterre n’a accordé aucun but, on peut dire sans se tromper qu’il a fait son travail de manière remarquable. Il le fait habituellement.

Après s’être constamment amélioré pendant trois saisons et demie avec le Belge de Genk, Maehle a vu sa carrière prendre une ascension rapide au cours de la dernière année. Il a fait ses débuts pour le Danemark en septembre dernier, puis a déménagé à l’Atalanta en janvier, où il est rapidement devenu un pilier du club annuel de la Ligue des champions.

A l’Euro, le joueur de 24 ans a fait un peu de tout. Il a effectué 24 récupérations de ballon (deuxième de l’équipe), tenté sept tirs (deuxième) et créé cinq occasions (deuxième), et il a repoussé la victoire 4-1 du Danemark sur la Russie avec une frappe posée et précise de 16 verges sur un compteur.

Luc Shaw | 25 | Défenseur | Angleterre

Le joueur de 25 ans a fait ses débuts en Angleterre en 2014, alors qu’il n’était qu’à quelques mois d’un transfert de Southampton à Manchester United, mais il n’avait joué que 60 minutes au total pour son pays au cours des quatre années entre l’été 2016 et l’été 2020 Mais son stock a considérablement augmenté au cours de sa brillante campagne 2020-21 pour United, et lors de deux matches de phase de groupes, il s’est créé quatre occasions de marquer, dont une superbe passe qui a permis à Raheem Sterling de tirer tôt de la barre contre la République tchèque. — avec 13 récupérations de balles.

Luke Shaw et Kalvin Philliips ont été deux artistes surprises pour l’Angleterre à l’Euro 2020. Vincent Mignott/DeFodi Images via Getty Images

La meilleure version de Shaw remplit à la fois tous les rôles défensifs requis d’un arrière latéral et envoie une ou deux passes délicieuses dans des zones dangereuses chaque mi-temps. C’est la version de Shaw que nous avons vue lors des deux derniers matches de l’Angleterre.

Pédri | 18 | Milieu de terrain | Espagne

Il y a un an, Pedri était un espoir passionnant de 17 ans, un pilier de la Coupe du monde U17 de 2019 et un récent ajout à Barcelone. Son avenir était visiblement radieux.

Presque instantanément, son avenir est devenu son présent. L’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman l’a joué dans 37 matches de Liga – il a marqué trois fois et s’est créé 39 occasions – et il a non seulement fait ses débuts en équipe nationale en mars, mais il a également joué chaque minute du parcours cahoteux de l’Espagne en phase de groupes. Il a effectué en moyenne plus d’une touche par minute et a complété 90% de ses près de 79 tentatives de passes par match. Presque du jour au lendemain, il est devenu l’un des progresseurs de balle les plus fiables et les plus dignes de confiance de ce pays.

Après une brillante course aux demi-finales de l’Euro en 2016, le Pays de Galles s’est à nouveau bien positionné, terminant deuxième du groupe A et faisant match nul contre le Danemark en huitièmes de finale.

Alors que la rotation de base comprend de nombreux vétérans qui faisaient partie de la tournée de 2016, ils ont également bénéficié d’un groupe en plein essor de jeunes joueurs forçant leur chemin dans l’alignement. Le principal d’entre eux est Rodon, 23 ans. Vous ne pouvez pas dire que le défenseur central de 6 pieds 4 pouces n’aurait pas joué un rôle si l’Euro avait été joué il y a un été – il avait déjà fait ses débuts en équipe nationale en 2019 – mais le Pays de Galles a beaucoup d’options défensives , et son déménagement en octobre à Tottenham Hotspur n’a probablement pas nui à son action. Il a joué chaque minute du tournoi jusqu’à présent.

Phil Foden | 21 | Milieu de terrain | Angleterre

Southgate a demandé de grandes choses au milieu de terrain de 21 ans lors de leurs deux premiers matches de phase de groupes, le commandant avec un rôle créatif pour une équipe défensive d’abord. Pour être honnête, Foden n’a pas très bien réagi, créant une seule occasion de marquer avec deux tentatives de tir (ni au but) en 134 minutes. Mais le fait qu’il ait été poussé dans ce rôle à tous en dit long.

Foden n’avait fait ses débuts en Angleterre qu’en novembre dernier lors d’une victoire de l’UEFA Nations League contre l’Islande. Mais après sa brillante saison 2020-21 avec Manchester City – 12 buts et huit passes décisives en Premier League et en Ligue des champions – on peut dire qu’il sera un pilier des Three Lions pendant un bon bout de temps.

Joueur de l’année de l’académie de Chelsea en 2020, Gilmour a fait 11 apparitions dans toutes les compétitions pour les Blues cette saison. Après avoir fait ses débuts en Écosse début juin, il a remporté les honneurs de l’homme du match lors de sa toute première titularisation, une brillante performance à l’Euro contre l’Angleterre. En 76 minutes, il a effectué 40 passes (six dans le tiers offensif) et effectué huit récupérations de balle. Il était partout … puis il a été mis à l’écart par un test COVID positif et a dû regarder l’Écosse se faire éliminer par la Croatie.

L’Écosse a emmené une équipe assez expérimentée à son premier Championnat d’Europe en 24 ans, mais l’ascension rapide de Gilmour a donné un solide espoir pour l’avenir.

Dani Olmo | 23 | Milieu de terrain | Espagne

Comme Rodon, Olmo avait fait ses débuts en équipe nationale avant l’arrêt de l’été dernier, marquant lors de sa première apparition en novembre 2019. Mais le joueur de 23 ans est devenu un pilier avec les challengers allemands RB Leipzig l’année dernière – il a marqué cinq buts avec neuf passes décisives lors de la saison 2020-21 de Bundesliga et a marqué lors d’une victoire vitale 4-3 en Ligue des champions contre Basaksehir en décembre dernier.

Olmo n’a pas encore apporté une contribution massive à l’Espagne en Euros, mais il pourrait être dû. En 135 minutes de phase de groupes, il a tenté six tirs et en a placé trois au but. Au début du match nul de l’Espagne contre la Suède, il a placé une tête dangereuse au but mais a été bloqué par un superbe arrêt de Robin Olsen.

Le cheminement de carrière de chacun se déroule différemment. L’arrière latéral de l’AS Roma, âgé de 28 ans, a dû attendre un bon moment pour une opportunité à part entière. Il a fait quelques apparitions en équipe nationale alors qu’il faisait partie de l’armée de prêt de la Juventus – il a joué pour six équipes différentes dans sept prêts différents (dont deux à l’Atalanta) sur sept saisons avant de déménager définitivement à Rome en 2019 et de s’enflammer.

Spinazzola a connu un beau tournoi jusqu’à présent, jouant à chaque minute des victoires 3-0 de l’Italie contre la Turquie et la Suisse, faisant bien progresser le ballon et tentant trois tirs avec deux occasions créées. Son nom a été lié au Real Madrid, Tottenham Hotspur et Chelsea dans le moulin à rumeurs de transfert. Mieux vaut tard que jamais.

Longtemps considéré comme l’un des meilleurs produits de l’académie de l’Ajax, le milieu de terrain de 6 pieds 3 pouces a fait ses débuts en club senior en 2018 à l’âge de 16 ans, puis a fait ses débuts pour son équipe nationale en mars au milieu d’un triple but, 37- campagne de hasard Eredivisie.

Les Pays-Bas ont traversé un groupe Euro assez facile, Gravenberch ayant joué 106 minutes en deux matches. Il a complété 84% de ses 95 tentatives de passes et a remporté sept de ses 11 tentatives de duel. Il n’est pas encore un contributeur clé, mais ce n’est qu’une question de temps.

Reece James | 21 | Défenseur | Angleterre

Les choses sont allées très vite pour le défenseur de Chelsea, 21 ans. Produit de l’académie, il a fait ses débuts en club au début de la saison 2019-2020, puis a obtenu sa première convocation en anglais à peine un an plus tard.

James a débuté lors de la victoire finale de Chelsea en Ligue des champions contre Manchester City, et il a créé deux des chances les plus dangereuses de l’Angleterre (tout en complétant 80 des 81 passes) lors du match nul contre l’Écosse. C’était sa seule participation à l’Euro jusqu’à présent, mais c’est même plus que ce qu’on aurait pu attendre de lui l’été dernier.