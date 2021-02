Pep Guardiola a averti Phil Foden qu’il n’était pas garanti une place dans l’équipe de Manchester City malgré ses exploits lors de la victoire 4-1 contre Liverpool.

Foden a fourni un but et une aide alors que City remportait une victoire confortable à Anfield et Guardiola dit que maintenant que le joueur de 20 ans a établi ce niveau élevé, le défi est de reproduire la performance chaque semaine.

« Quand je crois qu’il peut nous aider, il jouera, et si je pense que quelqu’un d’autre mérite de jouer, il ne jouera pas », a déclaré Guardiola. « Il doit être calme et comprendre les périodes difficiles qui vont venir. Cela dépend s’il est humble avec cela et l’amour pour le jeu, les attentes à cet âge, nous verrons s’il peut le gérer.

« Maintenant, les gens s’attendront à ce qu’il fasse des choses exceptionnelles à chaque match, c’est la chose la plus difficile. »

Le but de Foden à Anfield a fait 10 pour la saison dans toutes les compétitions – déjà son meilleur retour pour une seule campagne. Il a également passé 100 apparitions pour City après avoir fait ses débuts à 17 ans en 2017.

« Arriver et être là avec 100 matchs, oui, c’est difficile, mais ce qui est important maintenant, c’est d’en faire 100 de plus et 100 de plus à ce niveau », a déclaré Guardiola. « C’est le plus difficile. C’est pourquoi les plus grands joueurs ne jouent pas un grand match à Anfield ou ne jouent pas de bons matchs, ils restent cinq années consécutives en étant cohérents et en ne se blessant pas et en jouant, en jouant, en jouant. prochaine cible de Phil. Jouer le plus haut possible le plus longtemps possible. «