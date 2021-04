Le milieu de terrain de Manchester City, Phil Foden, s’est séparé de sa société de médias sociaux à la suite d’un message envoyé depuis son compte Twitter personnel défiant l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe.

Le joueur de 20 ans a marqué le vainqueur contre le Borussia Dortmund mercredi pour organiser une demi-finale de Ligue des champions avec Mbappe et le PSG.

Un tweet qui disait « @KMbappe êtes-vous prêt? » – envoyé à ses 490000 abonnés quelques instants après le match – a été rapidement supprimé et vendredi, société de médias Ten Toes Media a publié une déclaration confirmant qu’ils ne travaillent plus avec Foden.

Il disait: « Nous sommes attristés par la situation actuelle. Depuis la création de la société, nous avons adopté un processus qui exige que tous les postes soient approuvés à l’avance par les talents et les représentants. Aucune exception.

« Ils ont toujours été approuvés, c’est vrai depuis quatre ans et c’est toujours vrai aujourd’hui. Phil Foden est une personne spéciale et un footballeur et nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir. »

Un certain nombre de footballeurs de haut niveau autorisent des agences extérieures à gérer leurs comptes sur les réseaux sociaux, mais l’ancien défenseur de Manchester United et de l’Angleterre, Gary Neville, a appelé les stars de la Premier League à les reprendre.

« J’ai mentionné ici il y a quelques semaines que les joueurs avaient leurs comptes gérés par des sociétés de médias sociaux », a tweeté Neville.

« Les gars gèrent vos propres comptes! Votre pensée indépendante et votre authenticité sont en jeu. C’est votre voix, pas celle de quelqu’un d’autre. Bonjour au fait. Allez et attaquez-vous. »