Foden clameur, mauvais hôtes, un Bale manquant et plus : cinq points à retenir de la sixième journée de la Coupe du monde 2022

La Coupe du monde 2022 approche à grands pas, les équipes en sont maintenant à leur deuxième match de la compétition – et les groupes A et B sont sur le point de se terminer.

Nous avons vu notre premier carton rouge du tournoi (l’étrange sortie de Wayne Hennessey face à un attaquant iranien passible d’une expulsion), nos premiers joueurs à marquer lors de matches successifs (Cody Gakpo et Enner Valencia) et notre première équipe éliminée du concurrence. Naturellement, cela devait être le Qatar, n’est-ce pas ?

Au fur et à mesure que le tournoi se déroule, cependant, nous commençons à voir certaines nations s’ouvrir un peu plus pour risquer un peu… et d’autres font tout le contraire. Le Pays de Galles savait ce matin lors de sa défaite face à l’Iran qu’un match nul 0-0 ne suffirait pas et s’est retrouvé étiré à l’arrière, en concédant deux en fin de match. Le Qatar, de même, a fait faillite contre le Sénégal et s’est retrouvé perdant 3-1.

L’Angleterre et les Pays-Bas, quant à eux, n’ont pas à être aussi audacieux. Les deux gros frappeurs ont remporté leurs premiers matchs et avec des adversaires en lice pour cette deuxième place – l’Équateur et les États-Unis, respectivement – ils ont cherché à consolider et à protéger ce qu’ils avaient.

Voici tout ce que nous avons découvert d’une autre journée de football de la Coupe du monde.

Gareth Bale est humain après tout

Gareth Bale se tient la tête entre les mains alors que le Pays de Galles succombe à l’Iran (Crédit image : Getty)

Lorsque le Pays de Galles avait le plus besoin de lui, Gareth Bale a été porté disparu.

Il n’était pas le seul à ne pas avoir résisté à l’occasion d’un affrontement incontournable avec l’Iran, mais les attentes du talisman gallois sont différentes de celles des simples mortels.

Maintes et maintes fois, Bale a brillé lors des grandes occasions, a sorti son pays des trous et a entraîné ses coéquipiers à son niveau.

Mais contre l’Iran, l’attaquant du LAFC était presque invisible, impactant à peine le match du début à la fin alors que son équipe a subi une défaite qui pourrait sonner le glas de sa première aventure en Coupe du monde depuis 1958.

Si l’évaluateur de joueurs de la BBC était quelque chose à dire, le grand public n’a pas été impressionné – Bale a reçu le pire vote du public de tous les joueurs à 2,56/10.

Selon les données de FotMob, Bale a eu le moins de touches (36) de tous les joueurs de champ qui ont duré 90 minutes, alors qu’il a également perdu le plus de duels (8) dans le match.

Il ne l’a pas regardé parfois dans une chemise du Pays de Galles, mais Bale est humain après tout.

Le Qatar se dirige vers la sortie – à plus d’un titre

Les joueurs du Qatar montrent leur abattement après le troisième but du Sénégal lors du match du groupe A de la Coupe du monde 2022 contre le Sénégal au stade Al Thumama (Crédit image : Mohamed Farag/Getty Images)

Alors que l’équipe nationale du Qatar se dirigeait vers une sortie anticipée, leurs fans ont emboîté le pas.

Une défaite 3-1 contre le Sénégal a laissé le Qatar au bord de l’élimination après être devenu le premier pays hôte à perdre deux matches de groupe. Ils avaient besoin d’une victoire de l’Équateur contre les Pays-Bas pour conserver la moindre chance de rester dans la compétition – mais malheureusement, les Sud-Américains n’ont pas pu leur rendre service.

Les fans du Qatar en ont assez vu…#ITVFootball | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RxTpUJy2RL25 novembre 2022 Voir plus

Le Qatar a au moins marqué un but cette fois, et un but bien marqué aussi, alors que le remplaçant Mohammed Muntari a terminé un joli mouvement pour donner brièvement de l’espoir à 12 minutes de la fin.

Une performance améliorée en deuxième mi-temps n’a cependant pas impressionné tout le monde, car il y avait beaucoup de sièges vides à la fin du match après que de nombreux supporters locaux soient partis tôt.

Le Qatar n’est désormais que le deuxième pays hôte à se qualifier pour la phase de groupes après l’Afrique du Sud, et ils ont encore leur match le plus difficile à venir contre les Pays-Bas.

On n’a pas encore vu la fin de Neymar

(Crédit image : Fareed Kotb/Agence Anadolu via Getty Images)

Pas étonnant que les supporters brésiliens aient été inquiets jeudi soir. Une cheville très enflée a laissé Neymar en larmes dans la pirogue, atténuant un peu d’enthousiasme après une impressionnante victoire 2-0 contre la Serbie.

Nous avons tous entendu dire que c’est le moment de Neymar, le moment pour le joueur de 30 ans de guider son pays vers la gloire de la Coupe du monde et d’exorciser les fantômes de 2014 une fois pour toutes.

Ce fut donc un immense soulagement d’apprendre du médecin brésilien que Neymar pouvait encore jouer un rôle dans ce tournoi.

Il manquera les deux prochains matches de groupe contre la Suisse et le Cameroun après avoir subi une blessure aux ligaments de la cheville, ce qui est un coup dur, mais la star du PSG – avec son coéquipier Danilo – pourrait faire son retour à temps pour les huitièmes de finale.

“C’est important d’être calme et d’évaluer au jour le jour. L’idée est de les récupérer pour la suite de la compétition”, a expliqué le docteur Rodrigo Lasmar.

L’Angleterre ne va pas tout balayer devant eux

Harry Kane, d’Angleterre, reconnaît les fans après le match du groupe B de la Coupe du monde 2022 entre l’Angleterre et les États-Unis au stade Al Bayt (Crédit image : Clive Mason/Getty Images)

Nous avions le sentiment que l’Angleterre ne passerait pas six buts tout de leurs adversaires au Qatar – mais le tirage au sort des États-Unis a ramené l’optimisme sur Terre.

Gareth Southgate a mentionné lors de la conférence de presse d’après-match que l’important n’était pas de perdre le tournoi en phase de groupes plutôt que de pousser pour une victoire et c’est ce genre de pragmatisme énergivore avec lequel les fans ont été accueillis en 90 minutes d’Angleterre à peine menaçant le gardien américain Matt Turner.

En fait, les États semblaient plus susceptibles de marquer. Les Three Lions ont eu le dos contre le mur pendant des pans de la seconde mi-temps, la tête de Harry Maguire venant à la rescousse pour plusieurs corners et Harry Kane ayant plus de touches dans sa propre boîte que celle de l’opposition.

C’est bien que nous ne nous laissions pas emporter, n’est-ce pas ?

La clameur de Phil Foden grandit

Phil Foden d’Angleterre réagit dans l’abri avant le match du groupe B de la Coupe du monde 2022 entre l’Angleterre et les États-Unis au stade Al Bayt (Crédit image : Ryan Pierse/Getty Images)

À l’Euro 2020, la clameur était Jack Grealish. Chaque fois que la chérie aux cheveux de rideaux de la nation courait le long de la ligne de touche, le chœur de Wembley augmentait en signe d’appréciation. Les fans avaient hâte de le voir sur le terrain et bien sûr, il a eu l’occasion contre l’Allemagne de renverser la situation.

Un peu plus d’un an plus tard, cet homme est Phil Foden. Le spécialiste d’ITV, Gary Neville, a appelé l’homme de Manchester City à la pause, le décrivant comme le meilleur talent de l’Angleterre, tandis que Gabriel Clarke a demandé à Southgate après le match pourquoi il avait choisi de snober à nouveau l’attaquant, en faveur de remplaçants similaires à ceux du match contre l’Iran.

Nous verrons sûrement Foden à un moment donné, mais c’est un thème commun à l’Angleterre lors des tournois : réclamer des stars qui ne sont pas dans l’équipe au premier indice d’une mauvaise performance. Foden va-t-il vraiment changer les choses ? Peut-être – mais il n’a jamais été particulièrement convaincant sous un maillot anglais.

C’est peut-être pour cette raison que Southgate est prudent de se tourner vers son ancien prince peroxyde pour l’instant, choisissant de le libérer par rafales plus tard. Un camée du Pays de Galles semble probable, maintenant, juste pour apaiser cette clameur.