Lorsque l’arbitre Stuart Attwell a accordé un corner précoce à l’équipe locale, le manager Michael Duff s’est tourné vers la répartition des directeurs autorisés dans le stade Jonny-Rocks et a célébré avec une double pompe.

Peut-être avait-il mis un pari dessus. Peut-être qu’il voulait juste profiter de chaque triomphe mineur.

Quelque temps plus tard, ses pensées ont dû dériver vers la possibilité de se délecter au moment de sa carrière, de jouer ou de manager.

Il était à un peu plus de 10 minutes de déjouer l’un des entraîneurs les plus célèbres du 21e siècle.

Il était à un peu plus de dix minutes des résultats les plus remarquables de la FA Cup.

Il était à un peu plus de dix minutes d’un succès qui n’aurait pas été mal mérité.

Mais ensuite, la classe a augmenté, a intensifié la brillance, a intensifié un joueur à un niveau différent de n’importe qui d’autre sur le terrain, sans parler du personnel de League Two.

L’égalisation simple de la course et de la volée de Phil Foden a été rapidement suivie par les buts de Gabriel Jesus et Ferran Torres, mais la performance du milieu de terrain anglais était bien plus que son objectif inestimable.