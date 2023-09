Focus sur l’impact mental du cancer du poumon inopérable

Tendez la main aux autres personnes atteintes de cancer. Vous pouvez les rencontrer en personne ou en ligne, dans des groupes d’assistance ou de discussion. Se sentir moins seul et découvrir ce que font les autres peut renforcer votre espoir et atténuer votre sentiment de solitude.

Les gens autour de vous, y compris votre famille, vos amis et vos soignants. Ne refusez pas les offres d’aide – beaucoup de gens le souhaitent vraiment. Demandez un coup de main pour les tâches que vous n’aimez pas ou que vous trouvez physiquement et/ou mentalement épuisantes. Utilisez le temps et l’énergie supplémentaires pour guérir.

Si vous souffrez d’un cancer, faites régulièrement évaluer votre santé émotionnelle, vos stratégies d’adaptation et votre résilience. La plupart des centres de cancérologie peuvent vous orienter, vous et votre soignant, vers des psychologues, des thérapeutes ou des spécialistes des soins palliatifs pour discuter des problèmes et parfois prescrire des médicaments. Parfois, le stress émotionnel peut se manifester par d’autres symptômes, comme un manque d’appétit, une douleur incontrôlée ou des difficultés à dormir.

Changer le récit

Même avec les ressources et les avantages d’obtenir de l’aide, de nombreuses personnes atteintes de cancer ne sont pas disposées à tendre la main. Je pense que c’est à cause de ce récit de « guerre » que nous utilisons souvent avec le cancer : les personnes atteintes du cancer sont dans un « combat », ils sont des « guerriers », ils mènent une « bataille ».

Certains trouvent ce langage militariste motivant – mais beaucoup ne le trouvent pas.

Le défi avec un tel langage est qu’il ne laisse pas beaucoup de place pour reconnaître que le voyage peut être difficile, avec des hauts et des bas, des hauts et des bas. Cela peut vous donner l’impression que vous ne travaillez pas assez dur.

Plus nous normalisons le stress, la complexité et l’incertitude du parcours du cancer, et le fait qu’il soit parfois accablant sur le plan émotionnel, plus vous vous sentirez à l’aise pour demander de l’aide.