Focus sur les ventes d’iPhone 14

Pomme publiera ses résultats du quatrième trimestre pour le trimestre terminé en septembre après la cloche de jeudi.

Les nouvelles informations les plus importantes seront tous les détails que le géant de la technologie offre sur la façon dont la série iPhone 14 se vend.

De nombreux investisseurs surveilleront pour voir si les derniers iPhones d’Apple, qui ont été mis en vente à la fin du trimestre, sont sur le point d’amorcer un cycle de croissance ou si les conditions macroéconomiques mondiales ont finalement commencé à peser sur le marché de l’électronique haut de gamme.

“Nous ne pensons pas que les fondamentaux soient à l’abri du contexte macroéconomique, mais nous voyons la combinaison d’un cycle de produits iPhone résilient par rapport aux revenus plutôt qu’aux volumes, ainsi qu’aux marges, pour fournir des résultats qui démontrent une résilience au-dessus de la barre basse de l’investisseur attentes en ce moment”, a écrit Samik Chatterjee de JPMorgan dans une note lundi.

Apple pourrait également voir un coup de pouce grâce à des ventes d’iPad et de Mac meilleures que prévu, qui ont été ralenties par des pénuries de pièces au cours des derniers trimestres. Apple a déclaré en juillet que les pénuries d’approvisionnement pourraient affecter les ventes de l’entreprise de 4 milliards de dollars, mais certains analystes pensent que l’entreprise dira qu’elle était mieux en mesure de gérer la chaîne d’approvisionnement ce trimestre.

Apple n’a pas proposé d’orientations officielles depuis 2020, citant initialement l’incertitude liée à la pandémie. Mais la direction a proposé chaque trimestre des points de données individuels qui permettent aux analystes de revenir sur la capacité de prévoir les ventes.

Voici ce à quoi Wall Street s’attend, selon les estimations de FactSet :

Revenu : 88,79 milliards de dollars

: 88,79 milliards de dollars PSE: 1,27 $

En juillet, le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a déclaré que la croissance des revenus au cours du trimestre de septembre serait supérieure à la croissance annuelle de 2 % au troisième trimestre.

Maestri a également averti les investisseurs que si l’activité de services à marge élevée continuerait de se développer, son taux de croissance ralentirait de 12% au cours du trimestre de juin, citant la force du dollar et des facteurs économiques.

Cependant, “la plupart des investisseurs sont convaincus que la croissance des revenus des services devrait s’accélérer” au cours du trimestre de décembre, selon Erik Woodring de Morgan Stanley.

Les investisseurs surveilleront de près ce que dit Apple à propos de ce trimestre. Toute prévision ou orientation suggérant une saison des fêtes plus légère que prévu pourrait présenter le plus grand risque pour les actions.

“Nous ne nous attendons pas à ce qu’AAPL fournisse des prévisions de revenus pour le premier trimestre (décembre) en raison de l’incertitude macroéconomique persistante, mais nous pensons que la société suggérera que la croissance des revenus ralentira”, a écrit Stanley Ho de la Deutsche Bank dans une note ce week-end.

Cependant, les ventes d’Apple semblent être restées fortes, selon une analyse des temps d’attente de l’iPhone et des estimations de tiers sur le marché des smartphones haut de gamme.

“Les commentaires sur les orientations présenteront probablement une offre plus facile, une amélioration de la croissance des services et des vents contraires sur les changes, mais il est peu probable qu’ils obtiennent des orientations de croissance spécifiques compte tenu de l’incertitude macro”, a écrit Chatterjee dans une note.

Une catégorie de produits qui pourrait être touchée par le ralentissement de la demande est la division des appareils portables de la société, qui comprend les ventes d’Apple Watch et d’écouteurs sans fil.

“Nous pensons que les Wearables sont le produit le plus discrétionnaire du portefeuille d’Apple et donc le plus sujet au recul que nous constatons dans les dépenses en électronique grand public”, a déclaré Woodring de Morgan Stanley dans une note.

Le premier trimestre fiscal d’Apple s’étend d’octobre à fin décembre et est le plus important de l’année pour la société, alimenté par l’augmentation des dépenses de vacances et un calendrier de lancement qui met de nouveaux produits sur le marché à l’automne.

En fin de compte, les analystes veulent avoir une idée jeudi de la façon dont Apple pourrait affronter une tempête à venir qui pourrait nuire aux dépenses discrétionnaires et si les actions resteront un refuge sûr alors que les investisseurs réévaluent d’autres noms technologiques.

Apple a toujours un flux de trésorerie disponible incroyablement solide et dépense des dizaines de milliards par an en rachats d’actions et en dividendes. L’action est en baisse de 16 % depuis le début de l’année, tandis que le Nasdaq Composite est en baisse de plus de 30 %.

“Nous considérons toujours AAPL comme un nom défensif doté d’une forte [free cash flow] et des rendements en capital estimés de 90 à 100 milliards de dollars dans CY23 alors même que les smartphones haut de gamme et la macro ralentissent davantage », a écrit l’analyste de Cowen Krish Sankar dans une note.

— Michael Bloom de CNBC a contribué à ce rapport.