FOCUS SUR LES FAITS : Un regard sur les fausses déclarations faites par Trump en Californie

Lors d’une conférence de presse depuis son club de golf de la région de Los Angeles, l’ancien président Donald Trump revisité plusieurs sujets de Débat du mardi soirrépétant plusieurs affirmations fausses et trompeuses sur des questions telles que la criminalité, l’économie et l’immigration.

Voici les faits :

ALLÉGATION : De nouveaux chiffres montrent que la criminalité a grimpé en flèche sous l’administration Biden.

LES FAITS : Les crimes violents ont augmenté pendant la pandémie, les homicides ayant augmenté de près de 30 % en 2020 par rapport à l’année précédente — la plus forte hausse sur un an depuis que le FBI a commencé à tenir des registres.

Mais les données du FBI publiées en juin montrent que le taux global de criminalité violente a diminué de 15 % au cours des trois premiers mois de 2024 par rapport à la même période l’année dernière. Un expert a toutefois averti que ces chiffres étaient préliminaires et pourraient surestimer la réduction réelle de la criminalité.

Vendredi, Trump a cité des chiffres provenant selon lui du « Bureau des statistiques de la justice » pour affirmer que la criminalité était en hausse. Il semble qu’il s’agisse d’une référence à l’Enquête nationale sur la victimisation criminelle récemment publiée par le ministère de la Justice, qui montre que le nombre de fois où des personnes ont été victimes de crimes violents a augmenté d’environ 40 % entre 2020 et 2023. Le rapport note cependant que si le taux de victimisation violente en 2023 était plus élevé qu’en 2020 et 2021, il n’était pas statistiquement différent du taux de 2019, lorsque Trump était président.

Cette enquête vise à recenser à la fois les crimes signalés à la police et ceux qui ne le sont pas. Elle est menée chaque année au moyen d’entretiens auprès d’environ 150 000 ménages. Elle n’inclut pas les meurtres ni les crimes contre les personnes de moins de 12 ans.

RÉCLAMATION : Des milliers de personnes sont tuées par des « migrants illégaux » aux États-Unis

LES FAITS : Ces chiffres ne sont pas étayés par des preuves. Les statistiques du FBI ne distinguent pas les crimes selon le statut d’immigration de l’agresseur, et il n’existe aucune preuve d’une augmentation des crimes perpétrés par des migrants, que ce soit le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique ou dans les villes qui connaissent le plus grand afflux de migrants, comme New York. En fait, les statistiques nationales montrent que les crimes violents sont en baisse.

ALLÉGATION : Les prix ont augmenté « comme personne n’a jamais vu auparavant ».

LES FAITS : Ce n’est pas exact. L’inflation a effectivement grimpé en flèche en 2021-22, même si elle a augmenté beaucoup plus en 1980, lorsque l’inflation a dépassé 14 %. Elle a culminé à 9,1 % en juin 2022.

Les économistes imputent en grande partie la hausse de l’inflation aux perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales causées par la pandémie, qui ont réduit l’offre de semi-conducteurs, de voitures et d’autres biens. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a également fait grimper les prix de l’essence et des denrées alimentaires. Les chèques de relance de Biden et d’autres dépenses ont contribué à dynamiser les dépenses au sortir de la pandémie.

L’inflation est désormais tombée à 2,5 %, ce qui n’est pas loin de l’objectif de 2 % de la Réserve fédérale. Les prix sont toujours environ 19 % plus élevés qu’avant la pandémie, mais le Bureau du recensement a rapporté mardi que les revenus des ménages ont augmenté d’un montant similaire, laissant les revenus corrigés de l’inflation à peu près au même niveau qu’ils l’étaient en 2019.

ALLÉGATION : Le système électoral n’est pas honnête. Des millions et des millions de bulletins de vote sont envoyés « partout. Certains en reçoivent deux, trois, quatre ou cinq ».

LES FAITS : Les responsables électoraux ont mis en place des procédures pour garantir qu’un seul bulletin de vote par correspondance soit délivré à chaque électeur admissible. Lorsqu’un électeur demande un bulletin de vote par correspondance, les responsables électoraux vérifient l’éligibilité de cette personne en vérifiant les dossiers d’inscription des électeurs, en vérifiant que les informations de l’électeur correspondent à celles figurant dans le dossier et, dans certains cas, en vérifiant également que la signature de l’électeur correspond également.

Lorsqu’un bureau électoral envoie un bulletin de vote, ce bulletin est attribué à cet électeur spécifique. Si quelqu’un d’autre essaie d’utiliser ce bulletin de vote, les informations de l’électeur ne correspondront pas aux dossiers du bureau pour ce bulletin de vote et celui-ci sera rejeté. Les responsables électoraux mettent constamment à jour leurs listes électorales pour s’assurer qu’elles sont exactes, en supprimant les personnes décédées, celles qui ont déménagé hors de l’État ou qui ne sont pas éligibles.

Dans certains cas, les bulletins de vote sont annulés, par exemple si un électeur commet une erreur et demande un nouveau bulletin ou décide de voter en personne au lieu d’utiliser un bulletin de vote par correspondance. Dans ces cas, le bulletin original est marqué de telle manière que s’il devait arriver au bureau de vote, il serait signalé et rejeté.

À un moment de son discours, Trump a pointé du doigt la Californie, où tous les électeurs reçoivent un bulletin de vote par courrier. Il a laissé entendre qu’il gagnerait si les votes étaient comptés honnêtement. Il a déjà fait cette affirmation et c’est exagéré. Seuls 23 % des électeurs californiens sont inscrits comme républicains, tandis que 46 % sont inscrits comme démocrates. Il a perdu contre Hillary Clinton en 2016 en Californie par 4,2 millions de voix, et il a perdu l’État contre Biden en 2020 par 5,1 millions de voix.

RÉCLAMATION : Un lanceur d’alerte a forcé le gouvernement à réviser à la baisse les prévisions de création d’emplois de 818 000.

LES FAITS : C’est faux. La révision préliminaire a eu lieu dans le cadre d’un processus annuel normal et a été publiée à une date préalablement communiquée. Chaque année, le ministère du Travail publie une révision du nombre d’emplois créés au cours d’une période de 12 mois allant d’avril à mars de l’année précédente.

Cet ajustement est dû au fait que les chiffres initiaux du gouvernement en matière d’emplois sont basés sur des enquêtes menées auprès des entreprises. La révision est ensuite basée sur les chiffres réels des emplois provenant des dossiers d’assurance-chômage qui sont compilés ultérieurement. La révision est effectuée par des fonctionnaires de carrière du gouvernement, avec une participation limitée des fonctionnaires nommés par le pouvoir politique.

ALLÉGATION : Harris et l’administration Biden font secrètement venir par avion des centaines de milliers d’« immigrants illégaux ».

LES FAITS : Les migrants ne sont pas envoyés clandestinement aux États-Unis par le gouvernement. En vertu d’une politique de Biden en vigueur depuis janvier 2023, jusqu’à 30 000 personnes en provenance de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela peuvent entrer dans le pays chaque mois si elles déposent une demande en ligne auprès d’un sponsor financier et arrivent à un aéroport spécifié, en payant elles-mêmes leur voyage. Biden a exercé son pouvoir de « libération conditionnelle », qui, en vertu d’une loi de 1952, lui permet d’admettre des personnes « uniquement au cas par cas pour des raisons humanitaires urgentes ou un intérêt public important ».

___ Les journalistes d’Associated Press Alanna Durkin Richer, Chris Rugaber, Christina Almeida Cassidy et Elliot Spagat ont contribué à cet article.

Vérification des faits AP ici : https://apnews.com/APFactCheck.