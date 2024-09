FOCUS SUR LES FAITS : Un regard sur les fausses déclarations et la désinformation de Trump et Harris avant leur premier débat

L’ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris se rencontreront face à face pour la première fois dans un Un débat très attendu Mardi soir. Les deux candidats à la présidence décrivent l’état du pays en des termes très différents. Trump dresse souvent un tableau sombre centré sur des questions telles que l’immigration et l’inflation élevée, tandis que Harris se concentre sur l’optimisme pour l’avenir, promettant que « nous ne reviendrons pas en arrière ».

Le premier débat de l’élection de 2024 en juin – au cours duquel la performance désastreuse du président Joe Biden a finalement été annulée l’a forcé à quitter la course — a présenté de nombreuses déclarations fausses et trompeuses de la part des deux candidats et il est probable que le match de mardi inclura une grande partie des mêmes.

Voici un aperçu de certaines des déclarations fausses et trompeuses faites par Trump et Harris lors de leurs récentes apparitions.

La décision sans précédent de la Cour suprême qui a annulé l’arrêt Roe v. Wade il y a plus de deux ans a fait de l’avortement un enjeu clé des élections de 2024. À la suite de cette décision, l’avortement est désormais interdit À tous les stades de la grossesse, avec quelques exceptions, dans 14 États contrôlés par les républicains. Dans trois autres États, cette pratique est interdite après les six premières semaines, c’est-à-dire avant que la plupart des femmes ne sachent qu’elles sont enceintes.

Trump essaie souvent de dépeindre les démocrates comme des radicaux sur la question de l’avortement. Il a faussement affirmé à plusieurs reprises, notamment débat en juinque certains États autorisent les femmes à avorter après la naissance de leur bébé. Ce n’est pas vrai. L’infanticide est criminalisé dans tous les États, et aucun État n’a adopté de loi qui permet de tuer un bébé après sa naissance.

Lors de son discours d’acceptation de la nomination démocrate à la présidence, Harris a déclaré que Trump « promulguerait une interdiction nationale de l’avortement avec ou sans le Congrès ». Trump a déclaré lors d’une apparition sur « Fox » le 22 août & Amis : « Je ne le ferais jamais. Il n’y aura pas d’interdiction fédérale. Cela revient maintenant aux États, où cela devrait être. » Cependant, pas plus tard qu’en mars, il a laissé entendre qu’il soutiendrait une interdiction nationale de l’avortement vers 15 semaines de grossesse.

Trump a tenté à plusieurs reprises de lier Harris à la Retrait désastreux des États-Unis d’Afghanistanqui a vu les talibans reprendre le contrôle du pays avant même que les derniers soldats américains ne quittent l’aéroport de Kaboul en août 2021.

La plupart des évaluations ont conclu que Trump et Biden étaient tous deux responsables de la fin désastreuse de la plus longue guerre des États-Unis. Le principal organisme de surveillance du gouvernement américain sur la guerre pointe vers L’accord de 2020 de Trump avec les talibans visant à retirer toutes les forces américaines et les sous-traitants militaires est considéré comme « le facteur le plus important » dans l’effondrement des forces de sécurité afghanes alliées aux États-Unis et dans la prise de pouvoir des talibans.

Annonce de Biden en avril 2021 Le fait qu’il procède au retrait lancé par Trump est le deuxième facteur le plus important, a déclaré l’organisme de surveillance. Harris a déclaré qu’elle était la dernière personne dans la pièce lorsque Biden a pris sa décision, mais ni les examens des organismes de surveillance ni un enquête de plus de 18 mois Les républicains de la Chambre ont identifié tous les cas où le vice-président a eu un impact significatif sur la prise de décision.

Un attentat suicide à l’aéroport de Kaboul pendant le retrait a tué 13 militaires et plus de 170 Afghans.

Les électeurs classent l’économie et l’inflation comme leurs principales préoccupations à l’approche des élections, Trump et Harris expliquant qu’elles sont meilleures pour le portefeuille du pays.

Les démocrates, dont Harris, ont affirmé que la proposition de Trump d’imposer des droits de douane de 10 à 20 % sur toutes les importations – et jusqu’à 60 % sur les importations en provenance de Chine – coûterait 3 900 dollars par an à une famille moyenne. La plupart des économistes s’attendent à ce que cela entraîne une hausse des prix sur de nombreux produits. Le chiffre de 3 900 dollars provient du Center for American Progress, un groupe de défense des droits de douane progressistes. Cependant, Trump a déclaré que les recettes des droits de douane pourraient être utilisées pour réduire d’autres taxes, ce qui réduirait le coût global de la politique.

L’une des principales propositions politiques de Harris consisterait à fournir une aide à l’acompte de 25 000 $ à certains acheteurs d’une première maison et des incitations fiscales aux constructeurs de maisons de débutant. Les experts estiment que ces promesses pourraient finir par aller à contre-courant, car l’aide à l’acompte augmenterait presque certainement la demande alors que les estimations de la pénurie de logements aux États-Unis se situent déjà entre 3 à 7 millions maisons.

Trump vante constamment l’économie sous son administration comme la meilleure de l’histoire du pays, soulignant les niveaux élevés d’inflation sous Biden.

Il est toutefois inexact de prétendre que l’économie était à son meilleur sous Trump. Tout d’abord, la pandémie de COVID-19 a déclenché une récession massive pendant sa présidence. Si l’on exclut les problèmes causés par la pandémie, la croissance économique a atteint en moyenne 2,67 % au cours des trois premières années de Trump. C’est plutôt solide, mais loin de la moyenne de 4 % sous Bill Clinton de 1993 à 2001, selon le Bureau of Economic Analysis.

Et tandis que l’inflation a atteint un pic de 9,1 % en juin 2022 après avoir augmenté régulièrement au cours des 17 premiers mois de la présidence de Biden, depuis un creux de 0,1 % en mai 2020, elle connaît désormais une tendance à la baisse. Les données les plus récentes montre qu’en juillet, le taux était tombé à 2,9 %, l’inflation annuelle étant à son plus bas niveau depuis plus de trois ans.

Trump a promis depuis longtemps de « forer, bébé, forer » afin d’augmenter la production de pétrole et de faire baisser l’inflation. Mais la production pétrolière aux États-Unis atteindre un niveau record sous l’administration Biden, l’inflation est déjà en baisse. prix du gaz sont en déclin à travers les États-UnisLe coût moyen de l’essence ordinaire était de 3,27 $ lundi, en baisse significative par rapport au sommet de 5,01 $ atteint en juin 2022, selon l’American Automobile Association.

Trump a récemment affirmé que toutes les centrales à charbon seraient contraintes de fermer dans les prochaines années en raison d’une règle émise en avril par l’Agence de protection de l’environnement (EPA). Mais c’est faux. Les centrales à charbon seront obligées de capter 90 % des émissions de leurs cheminées d’ici 2032 ou de fermer. Les centrales qui ferment déjà le font en grande partie pour des raisons économiques : elles ne peuvent pas concurrencer le gaz naturel, l’énergie solaire et l’énergie éolienne.

Les opinions changeantes de Harris sur la fracturation hydraulique ont été examinées à la loupe ces dernières semaines. La vice-présidente a déclaré lors d’une réunion publique présidentielle démocrate en 2019, pendant sa courte campagne présidentielle de 2020, qu’elle s’est opposée fracturation hydraulique. Mais sa campagne actuelle a clarifié qu’elle ne prend plus en charge une interdiction de cette pratique.

Lors de sa première interview depuis qu’elle a annoncé sa candidature pour 2024, Harris a déclaré qu’elle avait exprimé sa position de ne pas interdire la fracturation hydraulique « clairement au stade du débat en 2020 » lorsqu’elle a déclaré : fait face avec le vice-président de l’époque, Mike Pence. Un examen du débat a révélé qu’elle avait déclaré : « Joe Biden ne mettra pas fin à la fracturation hydraulique. »

Les démocrates ont souligné les taux élevés de criminalité violente sous Trump, car l’ancien président – qui a été reconnu coupable de 34 chefs d’accusation dans le cadre d’un projet visant à influencer illégalement l’élection de 2016, il appelle à l’ordre public, affirmant que les crimes violents ont prospéré sous l’administration Biden.

Les crimes violents ont diminué pendant la majeure partie de la présidence de Trump, selon les données du FBI qui utilise des informations fournies par les forces de l’ordre. Cependant, ce chiffre a augmenté en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Il est en baisse depuis 2020 aux États-Unis, se rapprochant des niveaux d’avant la pandémie en 2022. Données préliminaires du FBI pour 2023 montre que les crimes violents dans leur ensemble ont diminué de 6 % supplémentaires cette année-là.

Le dernier rapport du ministère de la Justice Enquête nationale sur les victimes de la criminalitéen revanche, a constaté que les crimes violents signalés et non signalés à la police ont augmenté de 42,4 % entre 2021 et 2022 pour les personnes âgées de 12 ans ou plus. Contrairement aux statistiques du FBI, qui couvrent les victimes de tous âges, l’enquête utilise des données autodéclarées et n’inclut pas les meurtres.

Trump devrait à nouveau attaquer Harris sur la sécurité des frontières. Il a affirmé dans un conférence de presse le mois dernier Selon certaines sources, 20 millions de personnes, peut-être plus, ont traversé la frontière entre les États-Unis et le Mexique au cours de l’administration actuelle. Mais ce chiffre est au mieux infondé.

Les services des douanes et de la protection des frontières des États-Unis ont signalé 7,1 millions d’arrestations pour des traversées illégales depuis le Mexique entre janvier 2021 et juin 2024. Il s’agit d’arrestations, pas de personnes. En raison des restrictions imposées en matière d’asile pendant la pandémie, de nombreuses personnes ont traversé la frontière plus d’une fois avant d’y parvenir, car elles n’avaient aucune conséquence juridique en cas de refoulement. Le nombre de personnes est donc inférieur au nombre d’arrestations.

En incluant le nombre de fois où les migrants ont été arrêtés aux postes-frontières officiels, ainsi que les migrants en provenance de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela qui ont été admis dans le pays sous l’autorité présidentielle, le nombre de rencontres s’élève à 8,7 millions. La CBP ne publie pas ses estimations sur les personnes qui ont échappé à la capture.

Les allégations selon lesquelles l’immigration illégale aurait provoqué une hausse des crimes violents sont également infondées. Un certain nombre de crimes odieux et très médiatisés impliquant des personnes se trouvant illégalement aux États-Unis ont fait la une des journaux ces derniers mois, mais rien ne permet d’affirmer que ce phénomène est généralisé. Les statistiques du FBI ne distinguent pas les crimes selon le statut d’immigration de l’agresseur, et rien ne prouve qu’il y ait eu une hausse des crimes perpétrés par des migrants, que ce soit le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique ou dans les villes qui connaissent le plus grand afflux de migrants, comme New York.

____

Retrouvez les vérifications des faits de l’AP ici : https://apnews.com/APFactCheck.