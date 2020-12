Dublin, 01 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Le rapport «Global 3D & 4D Military Radars Market: Focus on Components, Frequency Bands, Dimension, Application, Platforms, Range, and Region – Analysis and Forecast, 2020-2025» a été ajouté à ResearchAndMarkets.com de offre.

Le marché devrait croître à un TCAC significatif de 3,51% sur la base de la valeur au cours de la période de prévision de 2020 à 2025. L’Amérique du Nord a dominé les radars militaires mondiaux 3D et 4D avec une part de 31,02% en 2019.

En Amérique du Nord, les États-Unis ont acquis une part de marché majeure en 2019, car les radars militaires avancés sont toujours nécessaires pour mener des opérations expéditionnaires avec peu ou pas d’avertissement de la part des armées américaines. En outre, les grands géants se concentrent également sur le développement d’un portefeuille de produits avancés pour l’armée américaine, qui devrait ajouter une valeur significative sur le marché des radars militaires 3D et 4D au cours de la période de prévision.

Par exemple, en mars 2020, Northrop Grumman Corporation a présenté un système de radar multi-missions hautement adaptable (HAMMR) avec un capteur intégré de défense aérienne et antimissile (IAMD) et équipé d’un véhicule à roues polyvalent à haute mobilité (Humvee) pour suivre ou cibler un véhicule sans pilote. Véhicule aérien de l’armée américaine à Eglin Air Force Base, en Floride.

Les radars militaires mondiaux 3D et 4D ont gagné en importance en raison de l’augmentation des conflits transnationaux comme l’Inde-Chine, l’Inde-Pakistan, l’Iran-Irak, le Liban-Syrie, l’Iran-Arabie saoudite, entre autres, est l’une des principales forces motrices. pour que les pays développent des systèmes de radar indigènes ou les procurent à d’autres pays par le biais des ventes militaires à l’étranger (FMS) afin de renforcer la croissance du marché des radars. Cependant, les contraintes budgétaires et l’incapacité de développer des systèmes radar au niveau local par plusieurs pays agissent comme un obstacle à la croissance de ce marché.

Portée du marché mondial des radars militaires 3D et 4D

L’étude de marché des radars militaires 3D et 4D fournit des informations détaillées sur le marché pour la segmentation telles que la dimension, les composants, les plates-formes, la plage, les bandes de fréquences, l’application et les régions. Le but de cette analyse de marché est d’examiner les perspectives des radars militaires 3D et 4D en termes de facteurs influant sur le marché, les tendances, les développements technologiques et l’analyse comparative concurrentielle, entre autres.

Le rapport prend en outre en considération la dynamique du marché et le paysage concurrentiel, ainsi que la contribution financière et produit détaillée des principaux acteurs opérant sur le marché.

Segmentation globale du marché des radars militaires 3D et 4D

Le composant d’antenne a dominé les radars militaires mondiaux 3D et 4D en 2019 en raison de la concentration des fabricants sur le développement d’antennes techniquement avancées telles que des systèmes d’antennes réseau à balayage actif à des fins militaires.

Tout en mettant en évidence les principales forces motrices et restrictives pour ce marché, le rapport fournit également une étude détaillée de l’industrie qui est analysée. Le rapport analyse également différents composants qui incluent des antennes, des émetteurs, des duplexeurs, des récepteurs, des processeurs de signaux numériques, des caméras, des amplificateurs de puissance et d’autres composants.

Dans le segment des applications, le marché est segmenté en guidage d’armes; surveillance de l’espace aérien et gestion du trafic; surveillance au sol et détection des intrus; défense aérienne et antimissile; détection des mines de navigation et cartographie souterraine; cartographie aéroportée; protection de la force au sol et contre-batterie; et surveillance météorologique.

Sur la base du segment de dimension, le marché est segmenté en radars à 3 dimensions et radars à 4 dimensions.

Les bandes UHF et VHF, les bandes S, les bandes L, les bandes X, les bandes C et les bandes K, Ku- et Ka sont classées en fonction de la bande de fréquences.

Sur la base du segment de plate-forme, le marché est segmenté en terrestre, naval et aéroporté.

En outre, dans le segment de la portée, le marché est segmenté en radars de surveillance à courte portée, radars de surveillance à moyenne portée et radars de surveillance à longue portée.

Principaux sujets abordés:

1 Dynamique du marché

1.1 Analyse d’impact des conducteurs et des dispositifs de retenue

1.2 Pilotes

1.2.1 Demande croissante de sécurité aux frontières au milieu des différends internationaux

1.2.2 Augmentation des investissements pour la modernisation militaire

1.2.3 Besoin croissant de systèmes d’alerte précoce

1.2.4 Changement de la nature des technologies de guerre

1.3 Contraintes du marché

1.3.1 Contraintes budgétaires des pays en développement

1.3.2 Manque de main-d’œuvre qualifiée et de technologie

1.3.3 Coût élevé de fonctionnement et d’installation

1.4 Opportunités de marché

1.4.1 Demande croissante de radars multifonctions pour remplacer les radars conventionnels

1.4.2 Augmentation des contrats pour les radars technologiquement avancés

1.4.3 Demande croissante de radars de détection de drones

2 Perspectives concurrentielles

2.1 Stratégies et développements clés

2.1.1 Fusions et acquisitions, partenariats, collaborations, accords et coentreprises

2.1.2 Lancement de nouveaux produits

2.1.3 Contrats, extensions et mises à niveau

2.2 Analyse comparative concurrentielle

3 Analyse de l’industrie

3.1 Aperçu de l’industrie

3.2 Tendances technologiques futures

3.2.1 Système radar matriciel actif à balayage électronique

3.2.2 Intégration des radars et du GPS

3.2.3 Technologie frontale numérique

3.2.4 Système radar à ouverture distribuée

3.2.5 Système radar passif de localisation cohérente

3.2.6 Gestion multifonctionnelle des ressources et des capteurs

3.2.7 Systèmes radar à large bande

3.2.8 Composants radar imprimés en 3D, conception de radar modulaire et améliorations des matériaux magnétiques

3.2.9 Technologie au nitrure de gallium (GaN)

3.3 Impact du COVID-19 sur le marché des radars militaires 3D et 4D

3.4 Principaux programmes de radars militaires 3D et 4D en cours

3.5 Analyse de la cartographie des produits

3.6 Analyse de la chaîne d’approvisionnement

3.7 Analyse des brevets

3.7.1 Systèmes radar 3D

3.7.2 Systèmes radar 4D

3.8 Analyse de Porter

4 Marché mondial des radars militaires 3D et 4D, 2019-2025

4.1 Hypothèses et limites

4.2 Aperçu du marché

5 Marché mondial des radars militaires 3D et 4D militaires (par composant), 2019-2025

5.1 Aperçu du marché

5.1.1 Antenne

5.1.1.1 Antenne parabolique

5.1.1.2 Antenne à fente

5.1.1.3 Antenne Cassegrain

5.1.1.4 Antenne à réseau de phase

5.1.1.5 Antenne active

5.1.2 Émetteur

5.1.2.1 Modules émetteurs de l’antenne active

5.1.3 Récepteur

5.1.3.1 Canal d’amplitude

5.1.3.2 Canal de cohérence

5.1.4 Duplexeur

5.1.4.1 Duplexeur de type branche

5.1.4.2 Duplexeur équilibré

5.1.4.3 Circulateur à 4 ports

5.1.5 Processeur de signal numérique

5.1.5.1 Détecteur de phase I&Q

5.1.5.2 Processeur à paires d’impulsions

5.1.5.3 Détecteur de taux de fausses alarmes constant

5.1.6 Caméras

5.1.7 Amplificateur de puissance

5.1.8 Autres composants

5.1.8.1 A-Scope

5.1.8.2 Portée B

5.1.8.3 Périmètre PPI

5.1.8.4 Moniteur de balayage raster

6 Marché mondial des radars militaires 3D et 4D militaires (par application), 2019-2025

6.1 Aperçu du marché

6.1.1 Guidage des armes

6.1.2 Surveillance de l’espace aérien et gestion du trafic

6.1.3 Surveillance au sol et détection des intrus

6.1.4 Défense aérienne et antimissile

6.1.5 Navigation

6.1.6 Détection des mines et cartographie souterraine

6.1.7 Cartographie aéroportée

6.1.8 Protection de la force au sol et contre-batterie

6.1.9 Surveillance météorologique

7 Marché mondial des radars militaires 3D et 4D (par bande de fréquences), 2019-2025

7.1 Aperçu du marché

7.1.1 Bandes UHF et VHF

7.1.2 Bande S

7.1.3 Bande L

7.1.4 Bande X

7.1.5 Bande C

7.1.6 Bandes K, Ku- et Ka

8 Marché mondial des radars 3D et 4D (par dimension), 2019-2025

8.1 Aperçu du marché

8.1.1 Radar 3D

8.1.2 Radar 4D

9 Marché mondial des radars 3D et 4D (par plate-forme), 2019-2025

9.1 Aperçu du marché

9.1.1 Terrain

9.1.2 Naval

9.1.3 En vol

10 Marché mondial des radars 3D et 4D (par gamme), 2019-2025

10.1 Aperçu du marché

10.1.1 Radars de surveillance à courte portée

10.1.2 Radars de surveillance à moyenne portée

10.1.3 Radars de surveillance à longue portée

11 Marché mondial des radars militaires 3D et 4D (par région), 2019-2025

12 profils d’entreprise

12.1 Aperçu de l’entreprise

12.2 Rôle d’Airbus sur le marché mondial des radars militaires 3D et 4D

12.3 Données financières

12.4 Analyse SWOT

Airbus SAS

Systèmes BAE

Bharat Electronics Limited

DRDO

Hensoldt

Israel Aerospace Industries Ltd.

L3 Harris Technologies

Leonardo SpA

Mitsubishi électrique

Northrop Grumman Corporation

Raytheon Technologies Corporation

Saab AB

Siemens

Groupe Thales

