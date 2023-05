Focus sur le retour de Roman Reigns, AJ Styles enregistre une victoire mémorable

Le SmackDown de cette semaine a présenté le retour très médiatisé de Roman Reigns. Le champion universel incontesté de la WWE a fait sa première apparition très attendue hier soir depuis le segment post-WrestleMania du RAW.

Le dernier épisode de SmackDown comprenait deux combats à triple menace au premier tour du tournoi de championnat du monde des poids lourds. Les vainqueurs de ces deux combats devaient se rencontrer lors de l’événement principal de SmackDown pour décider de l’adversaire de Seth Rollins pour le nouveau titre lors de la Nuit des Champions.

Dans le segment féminin, le championnat par équipe a été mis en jeu hier. Liv Morgan et Raquel Rodriguez ont défendu le titre contre Bayley et Dakota Kai.

Le SmackDown de cette semaine a débuté avec un combat à triple menace entre Edge, AJ Styles et Rey Mysterio.

Edge contre AJ Styles contre Rey Mysterio

Edge, AJ Styles et Rey Mysterio ont participé au premier combat de la soirée à la Thompson-Boling Arena de Knoxville, Tennessee. Les fans de la WWE n’auraient pas pu demander un début meilleur et plus dramatique pour le dernier segment de SmackDown.

Edge, AJ Styles et Rey Mysterio – sans doute les trois meilleurs concurrents de cette génération – ont produit un combat classique vendredi. Suite à un affrontement sensationnel, AJ Styles a proposé un avant-bras phénoménal pour que la broche gagne et se qualifie pour les demi-finales.

Bobby Lashley contre Sheamus contre Austin Theory

Le deuxième combat à triple menace de la nuit mettait en vedette Bobby Lashley, Sheamus et Austin Theory. Ce fut une autre bataille fascinante qui a réussi à attirer l’attention des spectateurs. Lashley, finalement, a remporté une victoire sensationnelle pour se qualifier pour les demi-finales.

Cameron Grimes contre Baron Corbin

Ce fut une courte bataille et Cameron Grimes a remporté une victoire convaincante lors de son premier combat. Grimes a réussi un Cave-In pour une épingle rapide pour remporter une victoire retentissante.

Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Damage CTRL

Bayley et Dakota Kai de Damage CTRL se sont disputées le championnat féminin par équipe hier. Mais elles n’ont pas réussi à empêcher leur chute libre ce qui a permis à Liv Morgan et Raquel Rodriguez de conserver leur titre.

Bobby Lashley contre AJ Styles

AJ Styles et Bobby Lashley se sont affrontés lors de l’événement principal de la soirée. Lashley a produit un combat difficile, mais il s’est avéré insuffisant pour voir The Phenomenal One. Après avoir enduré une bataille physique horrible, AJ Styles a réussi à traverser. Il a livré un avant-bras phénoménal pour réclamer une épingle pour la victoire. Le triomphe indispensable a aidé AJ Styles à obtenir sa place dans le combat du championnat du monde des poids lourds contre Seth Rollins lors de la Nuit des champions.