Solid State Logic a récemment lancé le préamplificateur à 8 canaux PURE DRIVE OCTO et un des premiers utilisateurs en particulier accueille le nouveau SuperAnalogue.™ ajout de matériel à leur flux de production hybride. « J’ai toujours travaillé sur des consoles SSL », déclare Bernard. « Focus… » Edwards, Jr., le producteur nominé aux GRAMMY chez la légende du hip-hop Dr. Dre’s Aftermath Entertainment. “Tout le monde ici dans le camp reste aussi proche que possible du SSL, et les nouveaux Mic Pre avec interface intégrée vont nous donner un peu plus de capacité à obtenir ce son dans la DAW.”

Vingt-trois ans après s’être lancé dans la production musicale, Focus… déclare : « La différence entre moi et beaucoup de jeunes producteurs, la raison pour laquelle je tiens le coup, c’est à cause de mon passé. Je mets toujours en œuvre mon passé et mon présent. Beaucoup de jeunes ne sonneront pas comme moi, parce que je vais mixer en dehors des sentiers battus. Je veux vous donner une idée, mais je veux aussi avoir une idée. Nous avons donc besoin de choses qui nous donnent cette inspiration, cette motivation, et l’équipement SSL a été l’un des plus importants et des meilleurs de toute ma carrière.

​La nouvelle unité rack PURE DRIVE OCTO (un modèle PURE DRIVE QUAD à 4 canaux est également disponible) comprend une carte son USB intégrée et une section d’E/S numérique et analogique flexible pour une intégration facile dans un flux de travail hybride. Ces E/S complètes permettent à Focus et aux autres ingénieurs et producteurs d’Aftermath d’incorporer le son SSL dans tout ce sur quoi ils travaillent, même lorsque la console SSL du studio est occupée à être utilisée lors d’une session. « Si j’utilisais une carte SSL, je pourrais obtenir une partie des filtres, une partie de l’attaque et une partie de la chaleur. Maintenant, je peux l’obtenir via mon interface PURE DRIVE OCTO. J’aime ça; Je pense que c’est phénoménal ! il dit.

La carrière entière de Focus…s – en fait, toute sa vie – est inextricablement liée au Hip Hop, qui célèbre cette année son cinquantième anniversaire. Il est né neuf mois avant ce qui est désormais reconnu comme la naissance du hip-hop, la soirée du 11 août 1973 dans le Bronx où DJ Kool Herc utilisait deux platines pour prolonger la pause instrumentale d’une chanson. Ce parti a lancé une révolution culturelle mondiale, depuis ces premiers jours où l’on jonglait avec les rythmes des disques vinyles, jusqu’aux premiers producteurs pionniers des années 80, rivalisant pour trouver les disques les plus rares à échantillonner avec l’avènement des échantillonneurs/boîtes à rythmes. Il n’est pas surprenant que Focus… devienne l’un des producteurs les plus emblématiques du hip-hop – il est pratiquement une royauté du hip-hop, le fils de feu Bernard Edwards, co-fondateur et bassiste des icônes du R&B Chic, dont « Good Times » a été transformé en premier succès commercial grand public du rap en 1979 par The Sugarhill Gang sur « Rapper’s Delight ».

Focus… a produit des morceaux révolutionnaires pour une longue liste d’artistes de premier plan, dont Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Anderson Paak, Rick Ross, John Legend, The Game, Ice Cube, Busta Rhymes, Fabolous, 50 Cent, ScHoolboy Q, Joe, Christina Aguilera, Jennifer Lopez, Beyoncé, Lil Wayne, Amerie, Christina Milian, Mac Dre, Marsha Ambrosius et bien d’autres.