Focus sur le Championnat des Six Nations 2023: l’Écosse sous Gregor Townsend recherche la cohérence | Actualités du rugby à XV

L’Écosse peut-elle faire preuve de cohérence pour troubler le haut du classement des Six Nations?

La dernière fois que l’Écosse s’est rendue à Twickenham dans les Six Nations, elle a gagné. Peuvent-ils répéter l’astuce et mettre en place une certaine cohérence tout au long d’une campagne complète en 2023 ?

Au cours des deux dernières années, pour les victoires à Paris et à Twickenham, lisez les défaites contre l’Irlande à domicile et à l’extérieur, contre le Pays de Galles à Cardiff, en Australie à domicile, et dans leur série décisive contre les Pumas en Argentine depuis les mâchoires de la victoire. L’Ecosse est la plus incohérente des équipes.

Ici, nous examinons de plus près comment l’Écosse se prépare avant ce match d’ouverture contre l’Angleterre lors de la Calcutta Cup à Twickenham…

Agencements

Angleterre – Twickenham – Samedi 4 février – 16h45 (GMT)

Pays de Galles – Murrayfield – Samedi 11 février – 16h45 (GMT)

France – Stade de France – Dimanche 26 février – 15h (GMT)

Irlande – Murrayfield – Dimanche 12 mars – 15h (GMT)

Italie – Murrayfield – Samedi 18 mars – 12h30 (GMT)

Qu’est-ce qui a changé ?

Au cours des dernières semaines, il y a eu des changements au niveau des entraîneurs avec l’attaque et l’entraîneur adjoint AB Zondagh qui est parti à l’improviste.

L’ancien attaquant écossais et entraîneur adjoint AB Zondagh a démissionné à l’improviste ce mois-ci

Mercredi, à un peu plus d’une semaine du début des Six Nations, la SRU a confirmé que le Néo-Zélandais Brad Mooar, ancien entraîneur adjoint des All Blacks et entraîneur-chef des Scarlets, rejoindrait l’équipe d’attaque à court terme. L’assistant des Glasgow Warriors, Pete Horne, a également rejoint la formation pour les deux premières semaines du championnat.

L’équipe de 40 joueurs de Gregor Townsend comprend quatre joueurs non plafonnés dans le verrou de Leicester Cameron Henderson, le centre de Glasgow Stafford McDowell, et le plus intrigant, le demi-mouche d’origine irlandaise de Munster Ben Healy et l’aile de Bath Ruaridh McConnochie, qui détient deux sélections de test pour l’Angleterre mais se qualifie maintenant selon la nouvelle règle de l’International Rugby Board.

L’ouvreur d’origine irlandaise de Munster, Ben Healy, a été appelé, après avoir récemment confirmé son transfert à Édimbourg pour la saison prochaine.

Les gros titres de l’automne écossais concernent la relation apparemment instable entre l’entraîneur-chef Townsend et le meneur de jeu Finn Russell.

Townsend a laissé Russell hors de toute son équipe d’entraînement pour l’automne, en plus de retirer le poste de capitaine à l’arrière Stuart Hogg, avec Jamie Ritchie à l’arrière maintenant skipper.

Jamie Ritchie est désormais skipper écossais, après que Stuart Hogg a été démis de ses fonctions de capitaine

Ces décisions ont suivi un Six Nations l’année dernière où Russell et Hogg faisaient partie d’un groupe de six membres d’équipe très expérimentés qui auraient défié le protocole pour sortir à Édimbourg après la victoire de l’Écosse au quatrième tour à Rome.

Le résultat de cela a vu Russell tomber sur le banc contre l’Irlande au tour 5, et même avec le match contre l’Écosse, il n’a été présenté que dans les 14 dernières minutes.

Ni Russell ni Hogg n’ont tourné avec l’Écosse lors de leur série de trois tests en Argentine au cours de l’été – une tournée qu’ils ont perdue 2-1.

À la suite de l’incident de mars et d’un an en 2020 où Russell a été exclu de l’équipe pour chaque Test Scotland joué en raison d’une précédente retombée concernant l’alcool, la carrière du demi-mouche du Racing 92 a pris fin lorsque Townsend l’a laissé de côté en novembre.

La relation entre Finn Russell et l’entraîneur-chef Gregor Townsend s’est révélée difficile au cours de la dernière année.

Pourtant, une blessure à Adam Hastings l’a vu non seulement appelé, mais réintégré directement dans l’équipe de départ pour affronter les All Blacks. Townsend va-t-il maintenant rester avec lui ?

Ce qui est chaud?

Bien qu’il y ait des lacunes évidentes dans les rangs écossais, il y a aussi beaucoup de talent à la disposition de Townsend.

Hogg, Russell, l’ailier Duhan van der Merwe – qui est sur la bonne voie pour être en forme malgré des problèmes de cheville – les centres Chris Harris, Sione Tuipulotu et Cameron Redpath, le demi utilitaire Blair Kinghorn et le demi de mêlée Ali Price sont tous des briseurs de ligne capables, et si sur la chanson avec beaucoup de vapeur accumulée derrière eux, sont un côté difficile à contenir.

Le puissant ailier Duhan van der Merwe devrait être libre de jouer dans le championnat après une blessure à la cheville

Pour tous les problèmes hors terrain, Russell et Hogg restent des joueurs de rugby extrêmement talentueux

Les attaquants sont moins remplis de qualité, notamment avec le nombre de blessures subies, mais l’Ecosse est une équipe qui n’abandonnera rien facilement, avec un rythme de travail énorme.

À l’exception de l’Irlande, ils ont également battu l’Angleterre, la France et le Pays de Galles ces dernières années, en plus de l’Italie, et ils n’ont donc aucune crainte à chaque affrontement. En effet, ils ont également battu chacune de ces équipes à l’extérieur.

L’Écosse possède de la qualité au sein de son équipe, en particulier dans les arrières

En 2023, ils accueillent le Pays de Galles, l’Irlande et l’Italie, avec des voyages en Angleterre et en France. Beaucoup reposera sur le choc d’ouverture à Twickenham que vous ressentez. Commencer positivement et l’Ecosse pourrait bien s’avérer dangereuse.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

Après avoir fait un début de championnat si positif en 2022, en battant l’Angleterre à domicile, les Six Nations écossaises se sont éteintes de manière familière : trois défaites sur cinq les laissant bien en deçà de tout ce qui ressemble à un défi pour le titre.

Si souvent ces dernières années, les Écossais de Townsend ont remporté des victoires de renom, pour ne pas en profiter en perdant lorsque l’occasion s’est présentée.

L’Écosse a régulièrement laissé passer des matchs ou des opportunités au cours des dernières années

En fin de compte, ils ont été fermement éliminés par les deux meilleurs du tournoi, la France et l’Irlande, alors qu’ils ont également perdu à Cardiff une semaine après leur victoire sur l’Angleterre – ce test a une énorme chance de revendiquer le haut du tableau, mais un manqué.

En juillet, ils se sont remis d’une défaite d’ouverture contre l’Argentine pour remporter confortablement le deuxième test, avant de perdre le troisième test décisif des mâchoires de la victoire 34-31 avec une position de 15 points d’avance. Alors que novembre a vu des défaites contre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, mais une victoire dominante contre l’Argentine.

L’incohérence reste la principale épine du côté de l’Ecosse, avec leurs performances illustrant souvent le talent et la capacité qu’ils possèdent : course sur terrain cassé, arrières rapides et offensifs, mais finalement leurs défauts aussi : différentiel de puissance, imprécision des coups de pied arrêtés, indiscipline inutile.

Mardi a apporté la nouvelle que Glasgow Warriors avait résilié le contrat de Rufus McLean après que l’international écossais a plaidé coupable devant le tribunal pour violence domestique, mais le rugby écossais a été critiqué au cours des quinze derniers jours pour le fait que McLean est apparu pour Glasgow alors que l’affaire était en cours et les détails étaient connu.

Les Glasgow Warriors ont résilié le contrat de Rufus McLean cette semaine, mais l’ailier a été autorisé à jouer alors que les détails de son cas de violence conjugale étaient connus.

Enfin, les blessures. La clé de la ligne arrière Watson reste un doute, ayant été retirée en raison de commotions cérébrales, tandis que l’ailier Darcy Graham (genou), le talonneur Stuart McInally (commotion cérébrale), la deuxième ligne Scott Cummings (pied), la ligne arrière Rory Darge (cheville) et les accessoires Allan Dell (mollet), Zander Fagerson (ischio-jambiers) et Oli Kebble (épaule) ont tous échoué à faire partie de l’équipe.

L’absence de Darcy Graham pour blessure est un coup dur pour l’Ecosse

Joueur clé

Finn Russel. Aussi agitée que soit la relation de Russell avec l’entraîneur-chef écossais Townsend, l’équipe nationale manque d’intention d’attaque et de menace sans lui dans l’équipe.

Russell change toute la dynamique du jeu offensif écossais lorsqu’il est dans l’équipe

Ramené pour commencer à l’automne, après avoir été initialement omis de toute l’équipe, l’impact de Russell sur l’Écosse a été immédiat. Sa gamme de passes, de timing, de jeu et de compétences était là pour tout voir.

Il est peut-être mercuriel, mais si l’Écosse veut avoir une chance de gagner quelque chose lors des Six Nations, il doit être dans l’équipe.

Record du championnat

Six Nations depuis 2000 : Aucun

Total : 15 titres au total (1887, 1889, 1891, 1895, 1901, 1903, 1904, 1907, 1925, 1929, 1933, 1938, 1984, 1990, 1999)

L’équipe écossaise de 40 joueurs pour les Six Nations 2023 :

Attaquants (23) : Ewan Ashman, Josh Bayliss, Simon Berghan, Jamie Bhatti, Fraser Brown, Dave Cherry, Andy Christie, Luke Crosbie, Jack Dempsey, Matt Fagerson, Zander Fagerson, Grant Gilchrist, Jonny Gray, Richie Gray, Cameron Henderson*, WP Nel, Jamie Ritchie (c), Pierre Schoeman, Javan Sebastian, Sam Skinner, Rory Sutherland, George Turner, Hamish Watson.

Dos (17): Chris Harris, Ben Healy*, Stuart Hogg, George Horne, Huw Jones, Blair Kinghorn, Sean Maitland, Ruaridh McConnochie*, Stafford McDowell*, Ali Price, Cameron Redpath, Finn Russell, Ollie Smith, Kyle Steyn, Sione Tuipulotu, Duhan van der Merwe, Ben White.