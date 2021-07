Focus sur la politique de production alors que les prix du pétrole grimpent

Un vérin de pompage de pétrole, également connu sous le nom d' »âne hochant la tête », dans un champ pétrolifère près de Dyurtyuli, dans la République du Bachkortostan, en Russie, le jeudi 19 novembre 2020. Andreï Rudakov | Bloomberg | Getty Images

LONDRES — Un groupe de certains des producteurs de pétrole les plus puissants du monde se réunira jeudi pour décider de la prochaine phase de leur politique de production. Les partenaires de l’OPEP et non-OPEP, une alliance énergétique souvent appelée OPEP+, se réuniront par vidéoconférence à 14 heures, heure de Londres. La réunion intervient à un moment où l’OPEP+ est relativement optimiste quant à l’amélioration des conditions de marché et aux perspectives de croissance de la demande de carburant après un fort rebond des prix du pétrole au cours des six premiers mois de l’année. Le groupe de producteurs dominé par le Moyen-Orient a accepté de mettre en œuvre des réductions massives des productions de brut en 2020 dans le but de soutenir les prix du pétrole lorsque la pandémie de coronavirus coïncidait avec un choc historique de la demande de carburant. Le groupe, dirigé par l’Arabie saoudite, a depuis organisé des réunions mensuelles dans le but de naviguer dans la politique de production et a déjà annoncé son intention d’augmenter l’offre de 2,1 millions de barils par jour entre mai et juillet. Il décidera jeudi de laisser la politique de production inchangée ou d’augmenter davantage l’offre. Les analystes estiment que le résultat le plus probable est une augmentation d’environ 500 000 barils par jour en août. Chris Midgley, responsable mondial de l’analyse chez S&P Global Platts, a déclaré à CNBC par courrier électronique que le pivot de l’OPEP, l’Arabie saoudite, maintiendrait probablement une approche « prudente » de la politique de production. En effet, Riyad préférerait voir la demande mondiale augmenter avant d’ajouter de l’offre et reste préoccupé par le moment où le pétrole iranien pourrait revenir sur le marché, a-t-il déclaré. « L’OPEP marche sur une corde raide pour maintenir des prix plus attractifs sans nuire à la confiance des consommateurs tout en n’ajoutant pas trop d’offre avant la période d’épaule d’automne plus faible de la demande », a déclaré Midgley.

Les États-Unis et l’Iran discutent de la possibilité d’un nouvel accord nucléaire. Si cela se produit, l’Iran pourrait remettre au moins 1 million de barils par jour sur le marché. Le calendrier n’est cependant pas clair et le pétrole devrait être absorbé dans le total de la production de l’OPEP si un accord est conclu. « Le marché mondial du pétrole appelle à une augmentation substantielle des approvisionnements, mais il est peu probable que les Saoudiens obéissent », a déclaré Stephen Brennock, analyste pétrolier chez PVM Oil Associates, dans une note de recherche. « Un retour du pétrole plus faible que prévu devrait garantir que le marché continue de réduire les stocks au cours de [the second half of the year]. Mais tout aussi important, cela ne laisse aucun doute au marché que l’alliance OPEP+, ou mieux dit l’Arabie saoudite, a le contrôle total du marché pétrolier », a déclaré Brennock.

Demande de pétrole