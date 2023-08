Focus sur la nutrition, formation sur mesure pour des adversaires spécifiques, clé du succès de HS Prannoy

Une bataille contre des blessures et des problèmes de santé a fait comprendre à HS Prannoy que comprendre son corps et élaborer un programme d’entraînement sur mesure pour des adversaires spécifiques n’est pas négociable pour maintenir en vie ses rêves de remporter des médailles pour l’Inde.

Samedi, le joueur de 31 ans originaire du Kerala a remporté une médaille de bronze aux Championnats du monde à Copenhague, au Danemark, devenant ainsi le cinquième joueur indien en simple masculin à remporter une médaille lors de cet événement prestigieux.

Le résultat a été le point culminant d’une bonne saison au cours de laquelle il a remporté le titre du Masters de Malaisie et a terminé deuxième à l’Open d’Australie, en plus de remporter une demi-finale et trois quarts de finale.

« C’est un mélange de beaucoup de travail que les entraîneurs ont accompli. Sur le terrain, il y a eu un changement avec Gopi (Pullela Gopichand) monsieur et Guru (RMV Gurusaidutt) bhaiya qui font des entraînements et des plans pour des joueurs spécifiques, que je pourrais jouer. . Donc, cela a été fait sur mesure de cette manière », a déclaré Prannoy à PTI avant de partir pour Copenhague.

«En dehors du terrain, je m’entraîne depuis 2 à 3 ans avec Rohan George Mathew, mon entraîneur de force et de conditionnement physique. Il s’agit donc de comprendre le corps, c’est donc un mélange de toutes ces choses, ce qui s’est reflété dans une bonne amélioration du jeu », a-t-il déclaré.

Lorsque Prannoy a reçu un diagnostic de reflux digestif, il a commencé à travailler avec le laboratoire de haute performance Invictus, basé à Bangalore, pour régler son alimentation.

L’homme de Thiruvananthapuram, qui a également été infecté par le COVID-19 en novembre 2020, a commencé à surveiller ses niveaux de glucose avec le patch Ultrahuman M1, tout en portant l’Ultrahuman Ring AIR pour suivre son entraînement et sa récupération.

« Au fil des années, la formation ne cesse d’évoluer. Il n’existe pas de norme parfaite en matière de formation. Il s’agit d’explorer différentes choses et de conserver ce qui fonctionne. L’intensité est toujours là, mais à mesure que vous vieillissez, vous devez savoir quelle charge vous pouvez supporter et que vous n’atteignez pas la ligne de blessure, et reculer si nécessaire », a-t-il déclaré.

«J’ai réussi à me dépasser à l’entraînement et à reculer lorsque je ne me sens pas bien. Ces décisions ont été judicieusement prises par les entraîneurs », a-t-il ajouté.

Vendredi, Prannoy a éliminé le médaillé d’or olympique et champion en titre Viktor Axelsen pour s’assurer une médaille aux Championnats du monde. Il avait failli battre le numéro un mondial Danois lors de l’Open du Japon en juillet.

« Viktor est quelqu’un qui a maintenu une routine de manière constante et vous devez la lui donner pour conditionner son corps à une condition physique maximale jour après jour », a-t-il déclaré.

« À l’Open du Japon, j’ai fait un bon match. J’ai eu mes chances mais la marge d’erreur est tellement moindre contre lui que si on perd un peu de concentration, le jeu bascule. S’il y a un léger problème de mise au point et que cela vous échappe », a-t-il ajouté.

Pendant longtemps, Prannoy a été connu comme un tueur géant mais il n’avait pas de grand titre ni de médaille à afficher dans son cabinet.

Il a eu un impact immédiat, scalpant Taufik Hidayat, Lee Chong Wei et Lin Dan tout en atteignant la 8e place mondiale en 2017.

Mais des problèmes de santé ont affecté son jeu et il est tombé à 33 ans en 2021. Cependant, il a changé sa carrière à la fin de 2021. Prannoy est revenu dans le top 10 en décembre de l’année dernière avant d’atteindre le meilleur classement en carrière de numéro 7 mondial en 2021. Mai de cette année.

La médaille de bronze aux Championnats du monde l’aidera à effacer certaines déceptions et souvenirs de défaites antérieures.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des regrets, Prannoy a répondu : « Je ne pense pas. Je veux dire, personne ne joue tout le temps au plus haut niveau, peut-être quelques-uns qui auraient pu faire cela, mais il est important de savoir que vous avez fait la bonne chose, que vous avez fait votre part.

«Je suis content de ce que j’ai fait. Ces deux dernières années, j’ai travaillé beaucoup, ce qui est en train d’entrer en jeu maintenant.

« Mon expérience m’aide maintenant, je peux jouer différents types de matchs contre différents joueurs, je suis capable de comprendre le changement et de m’y adapter », a-t-il expliqué.

Interrogé sur ses projets sportifs futurs, Prannoy a déclaré : « Le badminton est un sport beaucoup plus explosif. Il y a beaucoup d’aspects techniques, il faut tout le corps pour jouer au plus haut niveau, donc c’est difficile de maintenir cette vitesse de jeu quand on a 35 ou 36 ans.

« Il y a beaucoup plus de jeunes joueurs qui arrivent et la marge d’erreur est moindre. Si vous perdez de la vitesse, vous ne pourrez pas jouer au plus haut niveau », a-t-il déclaré.

Pour l’homme du moment, la prochaine étape sera le China Open Super 1000 (5-10 septembre). Il manquera probablement l’Open Super 500 de Hong Kong la semaine prochaine avant de s’entraîner aux Jeux asiatiques (23 septembre et 8 octobre) à Hangzhou.

