Focus sur la carrière de Young Thug dans les nouvelles docu-séries et podcasts Rolling Stone

La carrière de Young Thug, du début jusqu’à son incarcération, sera au centre d’une nouvelle docu-série et d’un podcast de Rolling Stone.

Il y a deux mois, Young Thug a été arrêté avec 27 autres personnes accusées de RICO à Atlanta après une enquête de 10 ans dans le comté de Fulton. L’arrestation est survenue au sommet de la carrière de Thug et on pourrait même dire qu’il était l’un des plus grands artistes du monde.

Toute l’affaire RICO a été déroutante et la majorité s’est concentrée sur les paroles de Thug dans son art. Quelque chose que son équipe juridique et ses pairs ont soutenu n’est pas juste et donne une fausse image de lui en tant que personne en dehors de son art.

Selon Variété, Rolling Stone Films est sur le point de produire une docu-série et un podcast axés sur la montée en puissance de Young Thug jusqu’à son emprisonnement. Bien que le procès RICO n’ait pas commencé, l’objectif des deux formats sera de couvrir les événements en temps réel dans l’espoir de captiver le public et d’expliquer les procédures judiciaires.

Les projets cherchent à séparer le fait de la fiction des accusations criminelles portées contre les membres de l’YSL, tout en interrogeant la pratique controversée des procureurs utilisant des paroles de rap comme preuve d’activité criminelle. Le résultat sera une histoire folle et passionnante de musique, d’argent, de crime et de hip-hop en procès.

Le projet est développé par Alex Gibney’s Jigsaw Productions et Rolling Stone Films, et est, maintenant, sans titre et sans réalisateur. Cependant, janvier approchant à grands pas, le projet devrait être fortement repris dans les semaines à venir.