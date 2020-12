(Ajout du commentaire de Boeing, paragraphe 16)

Par Sarah Young et Tim Hepher

LONDRES / PARIS, 18 décembre (Reuters) – Rolls-Royce est peut-être le joyau de la couronne industrielle britannique, mais la crise des coronavirus a laissé le constructeur de moteurs confronté à l’un des défis les plus difficiles de ses 114 ans d’histoire.

Le fournisseur d’Airbus et de Boeing a gagné du temps en levant 5 milliards de livres (6,8 milliards de dollars) pour survivre à l’échouement mondial des avions, mais avertit que 2020 sera encore pire que prévu.

Avant d’obtenir des fonds supplémentaires en novembre, les analystes avaient évoqué la possibilité que le fabricant de centrales électriques pour les sous-marins nucléaires britanniques doive être sauvé par l’État.

Et le Premier ministre Boris Johnson a cherché à apaiser les inquiétudes le mois dernier, affirmant que le gouvernement travaillerait avec Rolls pour assurer son avenir à long terme en tant que « grande, grande entreprise britannique » après que les agences de crédit aient réduit sa cote de dette à « indésirable ».

En tant que l’un des quatre principaux fabricants de moteurs aéronautiques au monde, Rolls symbolise les intérêts industriels britanniques à un moment crucial pour un pays qui tente d’affirmer sa place dans un monde post-Brexit et qui est en proie à l’incertitude sur les relations commerciales futures.

Mais les inquiétudes existantes concernant un problème de longue date avec les pales de moteur ont été aggravées par les inquiétudes concernant les finances de Rolls, ce qui représente une pierre d’achoppement importante dans un secteur où les compagnies aériennes signent des accords d’une décennie.

Comme de nombreuses compagnies aériennes ne paient que lorsqu’elles volent, l’avenir de Rolls dépend de la récupération des heures de vol moteur sur les jets intercontinentaux à gros porteurs, et de la conviction de ses partenaires avionneurs et de ses clients que ses problèmes sont derrière.

Les deux se sont inquiétés de l’un des principaux fournisseurs de l’industrie pendant la crise, ont déclaré plusieurs dirigeants de l’industrie à Reuters.

« Lorsque vous achetez un avion, c’est pour de nombreuses années. Si le constructeur du moteur disparaît ou change de forme, cela peut nuire à la valeur (future) », a déclaré un dirigeant de la compagnie aérienne.

Les problèmes sont particulièrement troublants pour Airbus, qui dépend de Rolls pour tous les gros porteurs après la disparition de l’A380.

Et les compagnies aériennes qui recherchent son A350 phare ou un A330neo plus petit demandent à Airbus de se rassurer tant sur les moteurs de Rolls que sur sa situation financière.

Alors qu’Airbus soutient la technologie de Rolls, il veut « comprendre ce qui se passe avec eux sur tout », a déclaré une source de l’industrie.

Airbus n’a fait aucun commentaire sur les discussions avec les fournisseurs.

Pendant ce temps, chez Boeing, bon nombre de ses 787 ont dû être mis à la terre en raison du problème du Trent 1000, qui, selon Rolls, lui coûtera 2,1 milliards de livres pour la période 2017-2023, tout comme la demande de voyages augmentait avant la pandémie.

Boeing, soucieux de maintenir la compétitivité de son principal partenaire moteur GE, est également inquiet pour Rolls, ont déclaré des sources.

Boeing a déclaré qu’il appréciait son « partenariat solide et de longue date avec Rolls-Royce et leur engagement en matière de sécurité, de qualité et d’intégrité ».

En réponse aux questions de Reuters, Rolls a fait référence aux commentaires formulés par le directeur général Warren East le 11 décembre.

« Nous pouvons maintenant espérer avec confiance que nous avons suffisamment de liquidités pour traverser la crise, quelle que soit sa durée », a déclaré East à propos de la collecte de fonds de la société en novembre.

VOL BAS

Sans une reprise des heures de vol des moteurs, Rolls aura du mal à obtenir des revenus pour réparer son bilan, une condition préalable à l’investissement dans de nouvelles technologies pour assurer son avenir et laisser ses problèmes derrière.

Ces problèmes proviennent en grande partie d’aubes de turbine fissurées dans les moteurs Trent 1000 utilisés dans certains jets à deux couloirs et du manque de présence de Rolls dans les modèles court-courriers monocouloirs, qui devraient sortir les compagnies aériennes de la crise COVID.

Les fabricants de moteurs étaient enfermés dans une longue partie d’échecs avant même la pandémie, dont les analystes disent que Rolls est entré plus dépendant des jets intercontinentaux défavorisés que son rival le plus direct, General Electric.

Maintenant sous East, 59 ans, Rolls est confronté à la quête d’une technologie plus verte sans les finances dont elle bénéficiait après un passage à la propriété de l’État dans les années 1970 et 1980.

Rolls a d’autres divisions opérant dans le nucléaire et la défense qui sont plus résilientes et espère également lever plus de 2 milliards de livres en vendant des actifs sur un marché difficile.

« Il a pris en charge un pétrolier qui se dirigeait vers un iceberg. Et puis, tout d’un coup, la pandémie a fait que le navire a commencé à aller plus vite », a déclaré Richard Aboulafia, analyste du groupe Teal.

East, qui est devenu PDG en 2015, veut corriger ce que la plupart considèrent comme une erreur en quittant une entreprise avec Pratt & Whitney pour propulser des avions monocouloirs Airbus. Airbus a ensuite vendu 7 455 A320neos équipés de nouveaux moteurs de Pratt ou de GE / Safran venture CFM.

Rolls peaufine un autre pari sur une nouvelle architecture de moteur. Son moteur UltraFan sera 25% plus efficace que ses premiers Trents en combinant des innovations dans le noyau et le flux environnant d’air plus froid, tout en étant plus flexible en taille.

Bien que le COVID-19 ait réduit les revenus des services en accélérant la disparition de l’Airbus A380, il a aidé Rolls en lui donnant plus de temps pour se préparer au seul projet potentiellement nouveau: un éventuel remplacement du Boeing 757 qui pourrait jeter les bases d’un futur remplacement pour les personnes en difficulté. 737 MAX.

Rolls fait face à la bataille de la décennie contre CFM et Pratt & Whitney pour être inclus si Boeing, qui cherche à mettre un 737 MAX derrière lui, procède à tout plan de construction d’un nouvel avion.

« Si Boeing lance un nouvel avion, Rolls doit y participer », a déclaré une source de l’industrie qui a étudié les plans du marché intermédiaire.

Mais le Brexit signifie qu’il pourrait faire face à une concurrence accrue sur son marché domestique Airbus alors que deux fronts opposés, avec GE équipant la plupart des gros porteurs Boeing et Airbus liés aux Rolls, commencent à se détendre.

« Le Brexit constitue un point de rupture pratique pour la réflexion stratégique », a déclaré Guy Norris, expert de l’industrie du moteur, rédacteur en chef à Aviation Week. « Rolls pourrait être menacé dans sa première place (Airbus) par un GE motivé. »

Cémenté par des initiatives de recherche européennes conjointes, le partenariat de Rolls avec Airbus était autrefois si serré qu’Airbus a secrètement examiné son achat il y a huit ans, selon des personnes proches de l’étude avortée.

CONUNDRUM CARBONE

Depuis une percée dans les vaccins COVID-19 en novembre, les actions de Rolls ont grimpé en flèche dans l’espoir que le pire est derrière, mais elles sont toujours en baisse de moitié depuis le début de l’année.

Il a déclaré la semaine dernière que la reprise des heures de vol des moteurs – le principal moteur des revenus des services – ralentissait en raison d’une nouvelle vague d’infections au COVID-19, et qu’elle brûlerait 4,2 milliards de liquidités cette année, soit un peu plus que prévu en octobre. .

Mais l’Est s’en est tenu aux objectifs, affirmant que les réductions de coûts fonctionnaient.

Avec d’autres fabricants de moteurs, il est de plus en plus confronté à un nouveau problème: comment décarboner une industrie qui fabrique des turbines à gaz.

East a dit aux investisseurs qu’il resterait dans les parages pour superviser le passage à une économie post-carbone, mais avoir des ressources à investir dépendra des ventes d’actifs et d’une reprise du marché à grande échelle.

« Personne n’a la moindre idée de la technologie qui va gagner. Et donc, tout le monde va jeter de la boue sur le mur et Rolls ne peut pas vraiment se permettre de le faire », a déclaré Nick Cunningham, analyste chez Agency Partners. (1 $ = 0,7356 livres) (Reportage de Sarah Young et Tim Hepher; Édité par Alexander Smith)