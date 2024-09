Focus Features : le film de Ralph Fiennes sortira plus tôt en octobre.

EXCLUSIF: Après un accueil chaleureux sur la scène des festivals de cinéma d’automne, le thriller sur le Vatican d’Edward Berger, Conclave, avec Ralph Fiennes sortira une semaine plus tôt via Focus Features le 25 octobre. La photo était précédemment datée du 1er novembre. Conclave actuellement noté 96% frais sur Rotten Tomatoes.

Sans parler de, Conclave, sera diffusé dans 1 500 cinémas afin d’offrir un accès plus large au public au film dès le week-end de sa sortie, contrairement à son précédent plan de sortie sur plateforme. Conclave sera dans environ un tiers des salles de cinéma que celui de Sony Venom : La dernière danse ce week-end, et servira d’alternative aux adultes plus âgés.

Conclave a fait sa première mondiale à Tellruide, suivie de sa première internationale au TIFF. Le film devrait également ouvrir le Mill Valley Film Festival le 3 octobre et célébrera sa première britannique au London Film Festival le 10 octobre.

Peter Straughan a écrit le scénario, adapté du roman de Robert Harris. Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati, Brían F. O’Byrne, Carlos Diehz, Merab Ninidze, Thomas Loibl avec Sergio Castellitto et Isabella Rossellini sont également à l’affiche. Les producteurs sont Tessa Ross et Juliette Howell, Michael A. Jackman, Robert Harris et Alice Dawson.

Conclave suit le cardinal Lawrence (Fiennes) qui est chargé de diriger le processus secret après la mort inattendue du pape bien-aimé. Une fois que les dirigeants les plus puissants de l’Église catholique se sont réunis du monde entier et sont enfermés ensemble dans les couloirs du Vatican, Lawrence se retrouve au centre d’une conspiration et découvre un secret qui pourrait ébranler les fondements mêmes de l’Église.