FOCUS FACT : Les affirmations selon lesquelles plus de 300 000 enfants migrants sont portés disparus manquent de contexte

Les républicains, dont l’ancien président Donald Trump, ont récemment affirmé que des centaines de milliers d’enfants migrants qui ont traversé la frontière américano-mexicaine sans être accompagnés étaient portés disparus, puis ont critiqué la politique frontalière de l’administration Biden et de la candidate démocrate à la présidentielle, la vice-présidente Kamala Harris.

Le sénateur de l’Ohio JD Vance, candidat républicain à la vice-présidence, a répété cette affirmation lors de Le débat de mardi soir.

« Nous avons 320 000 enfants que le ministère de la Sécurité intérieure a effectivement perdu », a-t-il déclaré lors de sa rencontre avec le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, lors de ce qui sera probablement le dernier débat de la campagne présidentielle de 2024.

Mais les experts en immigration affirment que les allégations concernant les enfants migrants disparus manquent de contexte.

Voici un examen plus approfondi des faits.

RÉCLAMATION : L’administration Biden a perdu plus de 300 000 enfants migrants non accompagnés.

LES FAITS : Cette affirmation déforme les informations contenues dans un rapport d’août publié par le Bureau de l’Inspecteur général du ministère de la Sécurité intérieure, qui reproche aux services de l’immigration et des douanes de ne pas « surveiller systématiquement la localisation et le statut des enfants migrants non accompagnés » une fois qu’ils sont libérés de la garde du gouvernement fédéral.

Le rapport note qu’en mai 2024, plus de 291 000 enfants migrants non accompagnés n’avaient pas reçu de convocation au tribunal. En outre, plus de 32 000 enfants migrants non accompagnés ont reçu une convocation, mais ne se sont pas présentés aux audiences du tribunal de l’immigration. Ces chiffres proviennent de l’ICE et couvrent une période allant d’octobre 2018 à septembre 2023. Au cours de cette période, un total de 448 820 enfants non accompagnés ont été remis par l’ICE au bureau de réinstallation des réfugiés du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Mais les experts estiment qu’il est exagéré de qualifier environ 300 000 enfants de « perdus » ou de « disparus ».

« Il ne s’agit pas d’un problème d’enfants disparus ; c’est un problème de « paperasse manquante » », a écrit Jonathan Beier, directeur associé de la recherche et de l’évaluation du programme pour les enfants non accompagnés du Centre Acacia pour la justice, dans un courrier électronique.

De plus, le président Joe Biden n’est entré à la Maison Blanche qu’à mi-chemin de cette période. Il couvre environ 15 mois pendant lesquels Trump était président et ne précise pas combien d’enfants sont arrivés aux États-Unis sous chaque président.

Les experts estiment qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les enfants ne se sont peut-être pas présentés aux audiences ou n’ont pas reçu de convocation. Par exemple, ils ne reçoivent un avis de comparution que lorsque la procédure de renvoi à leur encontre a commencé, et si ICE n’avait pas entamé ce processus de renvoi, ils n’auraient pas reçu de préavis en premier lieu.

Un manque de communication entre les agences gouvernementales pourrait signifier qu’un avis est envoyé à la mauvaise adresse s’il a été mis à jour auprès d’une agence et pas d’une autre. Le tuteur d’un enfant peut ne pas être en mesure de le poursuivre en justice, peut-être parce qu’il vit à l’autre bout de l’État.

Le rapport ne fournit aucune explication.

« Tous ces facteurs peuvent expliquer certaines des lacunes et la conclusion selon laquelle les enfants ont disparu pourrait être très, très prématurée », a déclaré Raul Pinto, directeur juridique adjoint pour la transparence au Conseil américain de l’immigration.

Carmen Hills, porte-parole de l’ICE, a déclaré que l’agence était d’accord avec les recommandations de l’inspecteur général visant à améliorer le partage d’informations au sein de l’ICE et en externe avec le HHS, mais qu’elle n’était pas d’accord avec la suggestion selon laquelle les enfants avaient disparu.

« Nous craignons que les conclusions du rapport soient trompeuses et puissent être mal interprétées parce qu’elles ne reconnaissent pas les faits clés », a-t-elle déclaré.

Hills a déclaré que l’ICE n’émet généralement pas d’avis judiciaires aux enfants non accompagnés « jusqu’à ce qu’ils aient été placés chez des sponsors qui ont été examinés par le HHS » afin qu’ils puissent s’installer et demander une aide juridique.

Les représentants du HHS et de Vance n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de l’Associated Press.

Un enfant migrant non accompagné est défini par le gouvernement américain comme une personne âgée de moins de 18 ans, n’ayant pas de statut d’immigration légal et n’ayant aucun parent ou tuteur dans le pays pour en assurer la garde. Lorsqu’ils sont appréhendés par le Département de la Sécurité intérieure, ils sont transférés au Bureau de réinstallation des réfugiés du HHS.

Ils sont ensuite placés « dans le cadre le moins restrictif qui soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant ». selon le bureau de réinstallation. Cela peut signifier des refuges, des familles d’accueil ou des centres de traitement résidentiels, entre autres options. Si possible, les enfants sont communiqué aux sponsorssouvent des membres de la famille, qui peuvent s’occuper d’eux.

Une procédure de renvoi peut être engagée par l’ICE et le ministère de la Justice. Certains enfants peuvent séjourner légalement aux États-Unis s’ils remplissent les conditions requises pour obtenir l’asile, des visas spéciaux pour les victimes d’abus, de trafic et d’autres crimes, ou d’autres types d’aide à l’immigration. Dans ces cas-là, la procédure d’éloignement peut ne jamais démarrer.

