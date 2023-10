Focus constant sur le service à la clientèle pour les coopératives de crédit | Actualités, Sports, Emplois

Il y avait un flux constant d’employés de Michigan Tech entrant dans le sous-sol de l’Alumni House sur le campus de Michigan Tech un vendredi venteux de décembre 1972. Dans la salle principale, deux caissiers acceptaient de l’argent et effectuaient des retraits de leurs comptes au Michigan Tech Employees Federal. Caisse.

N’ayant pas d’ordinateur à ce moment-là, les employés disposaient d’un rolodex pour rechercher le numéro de compte du membre. Une fois récupérés, ils l’écrivent sur un morceau de papier à côté du nom du membre. Le type de transaction et le montant retiré ou déposé seraient également inclus. Ces jours-ci, il y avait plus de retraits que de dépôts, car beaucoup achetaient des cadeaux de Noël pour leur famille et leurs amis. Les bordereaux étaient ensuite déposés dans une boîte à chaussures derrière les caissiers.

Peu de temps après la série de transactions, un employé jovial sortit d’une pièce communicante et récupéra les bordereaux de la boîte. Il s’agissait de Jerry MacInnes, le comptable de la coopérative de crédit. Jerry retourna à son bureau pour passer à l’étape suivante du processus. Chaque membre disposait d’un dossier papier situé dans une série de classeurs. Elle prenait les feuillets, extrayait le dossier du membre et inscrivait la transaction dans le dossier. Jerry devait maintenir le solde de chaque compte à jour manuellement pour calculer les intérêts gagnés par chaque membre, en enregistrant les intérêts supplémentaires sur la feuille de calcul de leur compte. Jerry a utilisé une calculatrice manuelle d’addition/soustraction qui imprimait chaque réponse sur une bobine de papier pour compiler les résultats. Jerry a essayé de devancer les exigences du travail afin de pouvoir prendre soin de ses enfants et regarder les matchs de hockey de son mari, l’entraîneur de Michigan Tech, John MacInnes.

La Michigan Tech Employees Federal Credit Union a été créée par Michigan Tech en 1952 pour servir ses employés. Ses services d’origine comprenaient des comptes d’épargne, des prêts personnels et des prêts automobiles. Les prêts devaient être approuvés par le comité des prêts, tandis que certains l’étaient par le directeur de la coopérative de crédit. Les prêts étaient généralement accordés en fonction du caractère d’une personne ou d’une famille, car il n’existait pas de cotes de crédit à l’époque. L’université proposait des retenues sur salaire pour rembourser les prêts.

En tant que service soutenu par l’université, les bureaux des coopératives de crédit se déplaçaient souvent en fonction de l’espace disponible. Les maisons comprenaient l’ancien bâtiment administratif, l’Union Mémorial, le quatrième étage de l’actuel bâtiment administratif, un bâtiment en bois attaché au bâtiment métallurgique de l’époque, le sous-sol de la maison des anciens élèves et même le garage de la Maison Hamar. La construction à son emplacement actuel a été achevée en 1994.

La présidente actuelle de la coopérative de crédit, Paula Megowen, note que de nombreux services ont été ajoutés pour les membres depuis qu’elle a commencé à y travailler en 1988. Les nouveaux services comprennent les cartes de crédit, les CD, les prêts hypothécaires résidentiels, les guichets automatiques, les prêts pour véhicules récréatifs et bien d’autres encore.

La coopérative de crédit est une entité à but non lucratif. Ce statut lui permet d’offrir des taux d’intérêt sur les prêts plus bas, des taux d’intérêt plus élevés sur les comptes d’épargne et de chèques et des frais de fonctionnement inférieurs facturés aux membres. Paula a également noté que le changement de nom en 2022 en Breakwater Federal Credit Union a été effectué pour aider à communiquer au public qu’elle est ouverte à faire des affaires avec tous les individus de la région, et pas seulement avec les employés de Michigan Tech, comme l’ancien nom l’impliquait.

L’innovation technologique contribuera à développer les futurs services axés sur l’augmentation du service client pour les clients jeunes et plus âgés. Des sondages récents ont révélé que les membres plus jeunes recherchent davantage de formation de la part des équipes des coopératives de crédit sur les questions et options financières. Un sujet brûlant concerne les cotes de crédit, y compris les mesures qu’un membre peut prendre pour améliorer sa cote de crédit personnelle afin de réduire encore davantage les taux d’intérêt de ses prêts. Les membres souhaitent un accès plus facile aux services bancaires grâce à un accès en ligne. Beaucoup sont proposés ou en cours de développement à l’aide de votre téléphone portable, comme le dépôt de chèques, la demande de prêts auto/maison/véhicule récréatif, l’achat de CD, la vérification du solde de votre compte d’épargne, la surveillance de votre pointage de crédit et les appels Zoom avec votre client de coopérative de crédit. représentant du service. Cette transformation numérique des services continuera de mettre l’accent sur le service client personnalisé, garantissant la sécurité des actifs grâce à des couches améliorées de protocoles de cybersécurité, tout en limitant les dépenses opérationnelles.

Les temps ont changé depuis la création de la coopérative de crédit en 1952. Les processus manuels sur lesquels Jerry MacInnes a travaillé sont désormais tous informatisés et plus facilement accessibles. À mesure que nous avançons dans l’ère numérique, les services des coopératives de crédit continueront de croître et de devenir plus accessibles, mais la seule chose qui ne changera pas est l’accent mis sur le service client individuel qui continue d’être une caractéristique de ces institutions locales financées et au service.

