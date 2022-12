FNB prospère dans une année de marché baissier

Malgré des volumes de transactions plus légers dans la dernière partie de l’année, certains segments du marché des ETF contournent le ralentissement des transactions et gèrent des entrées continues et régulières.

Les fonds liés à la Chine, comme le KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) , ont fait des rebonds significatifs sur la réouverture de la Chine. L’ETF centré sur la technologie a progressé de plus de 55 % depuis début novembre, même s’il reste en baisse de 15 % pour l’année.

“Tous les regards sont tournés vers la Chine”, a déclaré lundi Tom Lydon, vice-président de VettaFi, à Dominic Chu sur “ETF Edge” de CNBC. “Ils recherchent un rebond, alors ils soutiennent massivement l’immobilier.”

Lydon a expliqué qu’alors que la Chine commence à assouplir sa politique stricte de zéro-Covid, les magasins et les casinos accueillent à nouveau la clientèle tandis que le gouvernement encourage la croissance de l’espace immobilier.

“La Chine ne veut pas se déconnecter des marchés mondiaux des capitaux”, a-t-il déclaré. “Tous les bruits de sabre que nous avons vus avec la SEC cherchant peut-être à retirer de la cote les actions chinoises dans les deux prochaines années, ne se produiront probablement pas.”

La nouvelle d’une réouverture de la Chine est également positive pour les fonds de matières premières, selon Will Rhind, fondateur et PDG de GraniteShares. La levée des restrictions sur les voyages intérieurs pourrait entraîner une augmentation de la demande de carburéacteur.

“Les matières premières étaient l’un des rares endroits où les gens gagnaient de l’argent [this year]”, a déclaré Rhind dans le même segment. “Et cela continuera, dans mon esprit, l’année prochaine.”

En dehors de la Chine, les fonds obligataires connaissent également un boom en fin d’année, alors que de plus en plus d’investisseurs recherchent des opportunités de récupération de pertes fiscales.

“Les gens cherchent à donner la priorité aux flux de trésorerie et aux revenus, et adoptent vraiment une posture beaucoup plus défensive”, a déclaré Rhind. “C’est là que les produits de revenu entrent en jeu.”

Malgré la hausse des taux d’intérêt, Rhind a déclaré qu’il voyait les fonds de revenu continuer à bien se comporter au cours de la nouvelle année, alors que les investisseurs délaissent les produits de croissance au profit de jeux axés sur la valeur.

“Nous continuerons de voir de l’intérêt pour les sociétés de haute qualité qui ont fait leurs preuves en matière d’augmentation de leur dividende au fil du temps”, a déclaré Rhind. “Cela devient plus attrayant.”

Les FNB de dividendes ont enregistré plus de 50 milliards de dollars d’entrées cette année, selon GraniteShares, ce qui en fait l’une des catégories de fonds les plus cohérentes et les plus performantes en 2022.

Rhind a ajouté que GraniteShares a vu plus d’intérêt pour les titres pass-through, qui sont des fonds de revenu alternatifs adossés à des actifs matériels ou réels avec une rotation liée à l’inflation sur le revenu.

Son produit axé sur le revenu, GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) offre une exposition à quatre des titres les plus rémunérateurs parmi les revenus alternatifs : les MLP, les FPI, les BDC et les fonds à capital fixe. Le fonds a augmenté de plus de 10 % depuis qu’il a atteint son creux de 2022 en octobre, mais reste en baisse de 18 % pour l’année.

“C’est un domaine intéressant du marché où nous allons voir plus d’intérêt l’année prochaine”, a-t-il déclaré.

L’espace ETF est sur la bonne voie pour sa deuxième meilleure année de flux en 2022, avec plus de 600 milliards de dollars d’entrées cette année.

“C’est une question de choix, c’est une question d’emballage”, a déclaré Lydon. “Mais quand vous regardez le véhicule de choix, ce sont vraiment les ETF pour diverses raisons.”

Lydon a expliqué que certains des plus grands gestionnaires d’actifs, comme Bernstein, Morgan Stanley et Capital Group, qui se concentrent traditionnellement sur des comptes ou des fonds communs de placement gérés séparément, entrent désormais dans l’espace ETF. Et des sociétés d’investissement comme Dimensional Fund Advisors convertissent leurs fonds communs de placement en ETF, a-t-il déclaré.

Les stratégies de superposition d’options parmi les ETF basés sur des actions sont une autre tendance pour laquelle Lydon voit un potentiel de croissance en 2022. JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) cherche à fournir la majorité des rendements liés à l’indice S&P 500, tandis que le FNB national de revenu à risque géré (NUSI) réplique le Nasdaq-100.

“Si vous pouvez répliquer un indice tout en obtenant un rendement de 7%, 8%, 9%, c’est assez attractif”, a déclaré Lydon.

