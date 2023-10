FMIA Semaine 6 : Les jets « Hell on Wheels » de Robert Saleh et la fièvre de la ceinture de rouille dans la NFL

1. Je pense c’était un super match dimanche soir. Vraiment super. J’ai adoré. Magnétisé par lui. Cinq réflexions :

À la fin de la première mi-temps, à 14 secondes de la fin, les Giants ont fait une bêtise de tous les temps. Premier et but sur la ligne d'un mètre, les Giants mènent 6-0, et il y a une course par Saquon Barkley. Il s'est fait défoncer. Cochez, cochez, cochez, cochez. Au lieu de faire preuve d'urgence et d'atteindre la ligne immédiatement, les Giants ont traîné. Tyrod Taylor traîné. Et le temps s'est écoulé. Tout simplement horrible. Cela ne peut pas arriver. Et Brian Daboll a diffusé Taylor en quittant le terrain. Si Taylor a entendu la course, comme cela a été indiqué après le match, il doit être sûr que si la course est en deçà de la zone des buts, il peut la marquer pour que les Giants obtiennent un panier. Et cela ne s'est pas produit. Inexcusable.

La passe TD gagnante, de Josh Allen à Quintin Morris avec 3:48 à jouer, c'était un superbe lancer dans une petite fenêtre. Il est également étonnant que Morris n'ait pas été ciblé pour une seule passe toute la saison.

Les Giants ont magnifiquement joué en défense, tenant les Bills sans touché pendant trois quarts. Secondeur Bobby Okereke, venu d'Indy en agence libre au printemps dernier, a joué le match de sa vie : 11 plaqués, deux pour défaites, deux passes déviées et un échappé forcé. Il était partout. Noble effort pendant quatre quarts-temps de la part des Giants.

Passons maintenant à la fin du jeu. Tyrod Taylor à Darren Waller sur un arrêt non chronométré, après que Waller ait été gêné au milieu de la zone des buts à la fin du temps imparti. Voici donc une dernière descente, depuis la ligne d'un mètre. Le coin des factures Taron Johnson a attrapé le maillot de Waller et s'en est sorti. Ce n'est pas le non-appel au DPI le plus flagrant que j'ai vu, mais c'était une interférence, et cela n'a pas été appelé.

Enfin, quelques éloges pour Justin Pugh, à son premier match pour la franchise depuis 2017. Moins d'un an après avoir subi une opération majeure au genou, il a signé et joué avec les Giants. Étonnamment, il n'avait pas joué au tacle avec régularité depuis 2017, et il a dû jouer 38 snaps bloquant les passes au tacle gauche dimanche soir, selon NextGen. Il n'a autorisé que trois pressions. Ce taux de pression – seulement 7,9 pour cent – ​​est le plus bas de tous les tacles gauches des Giants en 2023.

2. Je pense Je ne comprendrai jamais, si je regarde la rediffusion 64 fois de plus, comment les officiels n’ont pas provoqué un échappé sur le quart-arrière de Cleveland. PJ Walker sur un appel intentionnel au sol à la fin de la première mi-temps en profondeur sur le territoire de Cleveland. Cela a probablement coûté un panier à San Francisco. Cela aurait pu coûter le match à San Francisco.

3. Je pense Jim Schwartz a été la meilleure recrue, entraîneur-chef ou coordinateur, au cours du cycle d’embauche 2023. Si les Browns parviennent à gagner suffisamment de matchs chez les adolescents, ils accéderont aux séries éliminatoires.

4. Je pense l’actualité footballistique de la semaine était l’enquête de Kalyn Kahler pour L’Athlétisme dans la mauvaise culture des Cardinals de l’Arizona sous le propriétaire Michael Bidwill. Quelques points :

un. Per Kahler : « Il était d’autant plus difficile d’éviter la colère de Bidwill qu’il s’impliquait parfois dans des tâches mineures ou banales sur son lieu de travail. Un ancien employé a déclaré qu’il avait été bouleversé lorsque le numéro de téléphone portable d’un nouvel employé s’est vu attribuer l’indicatif régional 480 utilisé dans la banlieue de Phoenix au lieu de l’indicatif régional 602 pour le centre-ville. Une autre fois, après qu’un service ait choisi d’éteindre les lumières fluorescentes au-dessus de ses cabines en faveur d’un éclairage plus doux, un employé a déclaré que Bidwill avait retourné les lumières fluorescentes et annoncé : « Ici, nous travaillons avec les lumières allumées !

b. Kahler a noté qu’il n’y avait pas de directeur des ressources humaines de 2008 à 2021, et qu’une nouvelle personne des ressources humaines a été embauchée en 2021 et a duré deux mois et n’a même pas mis l’expérience professionnelle sur sa page LinkedIn, et elle cite un employé qui a parlé de ce que c’était un endroit oppressant pour travailler. « Personnes [employees] Je n’ai tout simplement rien dit », a déclaré un employé du front-office des Cardinals. «Ils se plaignent à voix basse, ils montent dans leur voiture au déjeuner et ils pleurent.»

c. J’ai trouvé la déclaration de Bidwill à L’Athlétisme, en réponse aux reportages sur une culture de travail toxique, très intéressant : « Comme je l’ai dit personnellement à chaque membre de l’organisation des Cardinals, j’ai certainement de la place pour grandir et, avec le recul, j’aurais fait certaines choses différemment au cours de la période. années. Je sais aussi que mon approche directe ne fonctionne pas toujours bien, et j’y travaille. J’ai toujours été motivé par le désir d’apprendre et de m’améliorer et, plus important encore, d’utiliser ces leçons pour bâtir la meilleure organisation possible. Au cours des dernières années, nous avons pris des mesures importantes pour améliorer notre culture et bâtir une communauté plus forte. Nous sommes aujourd’hui une organisation meilleure et plus inclusive qu’hier et je suis extrêmement enthousiasmé par ce que nous pourrons être demain.

d. Aucun refus. Pas de réticence, histoire après histoire, du type « c’est un endroit horrible où travailler ». Essentiellement, tous les rapports de Kahler ont été confirmés par l’homme qu’elle était en train d’éviscérer. Excellent travail de reportage, et formidable de mettre en lumière une des équipes que nous ne connaissons pas beaucoup en raison de son profil bas dans une NFL beaucoup plus bruyante.

e. N’oublions pas les frais de téléphone facturés par l’ancien cadre des Cardinals Terry McDonoughqui prétend que Bidwill lui a ordonné d’utiliser un téléphone intraçable pour communiquer avec le directeur général suspendu Steve Keim alors qu’il a été banni à cause d’un DUI. McDonough est soutenu sur sa version de cette histoire par l’ancien entraîneur-chef Steve Wilks. Espérons que la NFL agisse plus rapidement sur cette accusation de McDonough que le rythme glacial qu’elle a utilisé dans son enquête. Daniel Snyder.

5. Je pense toute personne qui ne se soucie pas Deshaun WatsonL’épaule de devrait commencer à s’inquiéter. Il ne s’est pas pleinement entraîné depuis 24 jours. Il a raté son deuxième match dimanche, en raison d’un laissez-passer, et la meilleure hypothèse est qu’il pourrait en rater au moins un de plus.

6. Je pense ce n’est pas impossible Kirk Cousins est échangé, mais je pense que c’est peu probable … à moins qu’une blessure au quart-arrière n’oblige un entraîneur en lice pour les séries éliminatoires, très familier avec Cousins, qui pourrait exploiter ses atouts, à chercher un quart-arrière. Je suppose que si les 49ers se sont blessés Brock Purdyils iraient avec Sam Darnold. Mais si Miami perd Tua Tagovailoa avant la date limite des échanges du 31 octobre, qui sait si Mike McDaniel je voudrais lancer les dés avec Cousins ​​pour le reste de l’année. Il y a un autre facteur : Cousins ​​​​a une clause de non-échange. Il n’y renoncera probablement pas, quelle que soit la gravité de la situation au Minnesota dans les deux prochaines semaines, à moins que ce ne soit, comme je l’ai dit, un entraîneur qu’il connaît bien, avec une attaque qu’il pourrait maîtriser.

7. Je pense L’autre chose à propos des métiers du football, en particulier chez le quart-arrière, est la difficulté de passer à une nouvelle attaque en cours de saison. Si une équipe a envie de Cousins, elle devra être prête à réduire le manuel de jeu offensif afin que Cousins ​​puisse se sentir quelque peu à l’aise en jouant tôt. Aussi : Une équipe intéressée par ce joueur doit comprendre que Cousins ​​n’abandonnera pas sa famille pour se consacrer à 100 % à son prochain travail. Cela ne doit pas être considéré comme une offense à sa profession, mais plutôt comme une appréciation pour un homme dont la famille est très importante pour lui.

8. Je pense la compensation sera également difficile, car vous paieriez pour un joueur de deux mois. Les cousins ​​seront libres après cette saison. Les Rams ont payé des choix de deuxième et troisième ronde pour Von Miller pour faire un Super Bowl. Y aurait-il une autre équipe tout aussi désespérée dans les deux prochaines semaines ? Douteux.

9. Je pense le dernier épisode de la série NFL Icons (MGM+, anciennement EPIX, samedi à 22 h HE) jette un regard révélateur sur la psyché du plus grand porteur de ballon de tous les temps, Jim Brown. Deux des plus grands de tous les temps sont décédés à six mois d’intervalle. La semaine dernière, j’ai raconté quelques histoires sur le défunt Dick Butkus. Écoutez maintenant le grand Jim Brown, de NFL Icons, expliquer pourquoi il n’aimait pas sortir des limites pour éviter le contact : « Permettez-moi d’être catégorique à ce sujet : pour moi, sortir des limites à cause d’une collision, c’est admettre ma faiblesse. . Si un cornerback de 185 livres doit me faire sortir des limites, je vais développer son ego. Je vais essayer de lui enfoncer un avant-bras dans la poitrine. Parfois, quand on fait ça, des miracles se produisent. Parfois, tu t’enfuis. Et puis si je gagne un mètre supplémentaire, j’obtiens un pouce supplémentaire, cela fait partie de mon psychisme. Je ne peux donc pas l’allumer et l’éteindre. Je dois l’allumer et le garder jusqu’à la fin du jeu. »

dix. Je pense voici mes autres pensées de la semaine :

un. J’ai adoré cette histoire de Mike Silver dans le Chronique de San Francisco sur activiste de longue date et institution 49er Harry Edwards80 ans, qui souffre d’un cancer des os en phase terminale.

b. Il est réconfortant de voir Silver réfléchir aux réalisations d’Edwards en matière de droits civiques de son vivant. Cela vaut la peine de s’en souvenir. Tout comme cette déclaration d’Edwards sur le fait d’affronter la mort avec courage : « C’est presque la fin de la ligne pour moi. Ce n’est pas une situation morbide ou effrayante. Nous avons l’obligation de montrer à ceux qui suivront que cette étape inévitable de la vie peut être abordée avec courage, dignité, grâce et même un minimum d’humour.

c. Mise en garde de la semaine : l’incursion d’ESPN dans les paris sportifs, examinée ici cliniquement par Robbie Whelan, Katherine Sayre et Jessica Toonkel de Le journal de Wall Street, ça me ferait très peur si je connaissais des gens qui sont des parieurs sportifs occasionnels ou maniaques.

d. Pourquoi cette tactique alarmiste ? Parce que la plupart des fans de sport sont inextricablement liés à ESPN pour au moins une partie de leur expérience de fan. Et maintenant, ils vont être frappés à la tête par des publicités sans fin, des émissions quotidiennes et des appels à « Jouez, jouez, jouez ! » Je l’ai souvent dit, et ce n’est pas pour être un vieil homme en colère, mais dans 10 ou 15 ans, attendez de voir le flot de personnes d’âge moyen accros au jeu dans ce pays. Le jour arrive. C’est inévitable. C’est triste.

e. Le WSJ auteurs sur l’accord de 10 ans du PDG de Disney, Bob Iger, avec la société de jeux sportifs Penn National, un accord qui trouve son origine lorsque Iger a repris le poste de direction de Disney en novembre dernier :

Iger avait déclaré aux intervieweurs qu’il avait vu l’écriture sur le mur pour le secteur de la télévision traditionnelle, qui montrait des signes d’être sur son lit de mort.

Dans l’ensemble, Disney était en difficulté. Le cours de son action en chute libre avait suscité les attaques d’investisseurs activistes… Son activité de streaming perdait de l’argent et l’ensemble de son activité de télévision traditionnelle, plus qu’ESPN, souffrait… Disney explore actuellement des partenaires stratégiques potentiels pour ESPN et a eu des discussions avec les principales ligues sportives à ce sujet. il.

Iger s’est rapidement mis à réduire les graisses, en annonçant 5,5 milliards de dollars de coupes budgétaires et la suppression de 7 000 postes, soit environ 3 % de l’effectif mondial total de Disney.

Bientôt, Iger s’est familiarisé avec les paris sportifs. L’utilisation des applications de paris sportifs par ses fils adultes lui a ouvert les yeux sur sa popularité auprès d’un public plus jeune, a-t-il déclaré à ses associés. Il a déclaré qu’il était « inévitable » que le sport et les paris sportifs aillent de pair, et il a salué les efforts de Pitaro pour trouver un partenaire à Disney. S’impliquer dans le jeu était le seul moyen de garantir qu’ESPN [was] capable de continuer à attirer un public plus jeune, raisonne-t-il.

… De nombreuses stars à l’antenne sont impatientes de s’impliquer dans ESPN Bet, et la société prévoit d’annoncer une gamme élargie de talents pour héberger et promouvoir ses produits et émissions liés au jeu. ESPN a noué un partenariat avec l’ancien parieur de la NFL et star grossière de YouTube Pat McAfee… Il fera la promotion d’ESPN Bet auprès de son public.

ESPN envisage également des diffusions alternatives de jeux axés sur les paris, similaires à la version populaire de Monday Night Football animée par les anciennes stars et frères de la NFL Eli et Peyton Manning, diffusée sur ESPN2 et ESPN+, et prévoit de promouvoir les paris auprès de ses sports fantastiques en pleine croissance. public.

F. Cela arrive et vous ne pouvez pas l’arrêter.

g. Maintenant, place au baseball. Superbe réplique de Jason Gay de Le journal de Wall Street: « Les Phillies comptent un nombre incroyable de joueurs qui semblent pouvoir travailler dans un magasin de reptiles. »

