Dans son dernier rapport, le FMI a de nouveau révisé à la hausse ses perspectives économiques 2020 pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, qui ne font désormais état que d’une contraction de 3,4% l’an dernier, la croissance des exportateurs de pétrole de la région étant soutenue par un boom des matières premières et une hausse des prix du pétrole, qui a atteint 67 $ le baril en mars. Même avec une baisse attendue à 57 dollars le baril d’ici la fin de 2021, la poussée par rapport aux creux historiques de l’année dernière stimule les pays riches en pétrole du golfe Persique, tels que les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, qui ont également bougé. rapidement vers une vaccination généralisée.

Mais ailleurs dans la région, du Yémen et du Soudan à la Libye et au Liban, où l’inflation monte en flèche, l’instabilité prévaut et les guerres ont laissé des cicatrices durables, les effets néfastes de la pandémie s’éterniseront et causeront des dommages économiques, a déclaré le FMI – peut-être pendant des années pour venir.

«Nous sommes dans un an de crise et la reprise est de retour, mais c’est une reprise divergente», a déclaré Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale au FMI, à l’Associated Press. «Nous sommes à un tournant. … La politique de vaccination est une politique économique. »

Le FMI s’attend à ce que la croissance économique atteigne 4% pour le Moyen-Orient cette année. Mais ces perspectives optimistes révèlent les profondes divisions économiques de la région.

Pour les économies riches en pétrole, les déficits béants devraient diminuer de moitié cette année à mesure que les revenus augmentent, que davantage d’armes sont piégées et que les mesures de verrouillage diminuent, a déclaré Azour. Grâce à une solide gestion gouvernementale des vagues successives du virus et à la secousse des prix du pétrole, l’économie saoudienne augmentera de 2,9% – par rapport à la contraction de 4,1% l’an dernier. La hausse des prix du pétrole survient alors que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés gardent un couvercle sur la production et il semble peu probable que les États-Unis lèveront rapidement les sanctions contre le secteur pétrolier critique de l’Iran.

Le FMI s’attend à ce que l’économie des Émirats arabes unis croisse cette année de 3,2%, avec l’Exposition universelle de Dubaï, désormais reportée à octobre 2021, clé de la reprise du pays. Dubaï espère que cet événement massif attirera 25 millions de visiteurs et une série d’offres, annonçant un avenir radieux après la pandémie.

Les EAU ont lancé l’une des campagnes de vaccination les plus rapides au monde, avec plus de 90 doses administrées pour 100 habitants à compter de cette semaine. Pourtant, l’effondrement de l’hôtellerie, du tourisme et de la vente au détail présente des défis pour le fastueux Dubaï, où une cascade de licenciements a frappé les travailleurs étrangers et réduit la population de l’émirat de 8,4%, selon l’agence de notation S&P Global.

Les perspectives sont plus sombres pour les économies fragiles et en développement, dont beaucoup ont des campagnes de vaccination en retard, peu de ressources pour la relance budgétaire et des revenus largement tirés de secteurs comme le tourisme qui ont été les plus lents à se remettre de la pandémie.

Alors que les pays riches prévoient de vacciner la plupart de leur population dans quelques mois, des pans de la région – de l’Afghanistan et de Gaza à l’Irak et à l’Iran – n’inoculeront probablement pas une partie importante de leur population avant la mi-2022, a déclaré le FMI.

Même cette estimation peut être optimiste. Les pays à faible revenu de la région pourraient finir par attendre 2023 au plus tôt pour une vaccination de masse, selon le rapport. Pendant ce temps, les systèmes de santé assiégés de nombreux pays sont mis à rude épreuve face aux vagues d’infections résurgentes, ce qui incite les autorités à imposer de nouvelles restrictions et à infliger davantage de souffrances économiques.

Le FMI s’attend à une reprise lente en 2021 pour l’Égypte et le Pakistan, les importateurs de pétrole dépendants du tourisme qui ont vu un exode des investisseurs étrangers l’année dernière. Le fonds a révisé à la baisse son estimation de croissance pour la Jordanie, où le taux de chômage des jeunes est monté en flèche à 55%. Le Soudan reste embourbé dans la dette et menacé par l’instabilité, mais son économie pourrait croître pour la première fois depuis des années à mesure qu’il obtiendrait un nouvel accès aux réseaux financiers internationaux.

Le Liban, au milieu de la pire crise financière de son histoire, reste la seule économie du Moyen-Orient à risquer une nouvelle contraction. Le pays a fait défaut sur sa dette extérieure et n’a pas réussi à mettre en œuvre des réformes économiques, encore moins à former un gouvernement. Une explosion géante dans le port de Beyrouth l’année dernière a fait des ravages dans la capitale. Les discussions avec le FMI n’ont abouti à rien après la démission du Cabinet.

Azour a même refusé de proposer une prévision économique spécifique pour le Liban cette année, invoquant «toutes les incertitudes».

En Iran, le FMI a trouvé des raisons de saluer la croissance économique après des années de déclin, notant que la résistance du gouvernement aux verrouillages induits par des virus qui auraient dévasté son économie frappée par les sanctions l’avait sauvé des pires retombées de la pandémie. L’économie du pays devrait croître de 2,5% en 2021, a déclaré Azour, en s’appuyant sur de légers gains l’année dernière.

Mais la reprise de l’Iran reste loin car ses vaccinations sont en retard, l’inflation élimine l’épargne des gens et les politiques économiques négligent les plus vulnérables. Le FMI continue d’examiner la demande d’assistance de 5 milliards de dollars de l’Iran, qui serait son premier prêt depuis 1962. Pendant ce temps, les sanctions américaines restent en vigueur alors que des discussions tortueuses commencent sur un retour à l’accord nucléaire en lambeaux de Téhéran de 2015 avec les puissances mondiales.

«La suppression des sanctions récemment mises en œuvre permettra bien sûr à l’économie iranienne d’exporter plus, de commercer plus, et cela aura un impact positif», a déclaré Azour, tout en exhortant le gouvernement à apprivoiser l’inflation et à mieux intégrer le secteur privé.

Malgré l’aggravation des inégalités, la pandémie a montré que les fortunes des pays les plus riches et les plus pauvres du Moyen-Orient étaient de plus en plus étroitement liées. La flambée des infections et l’inoculation sombrante partout dans la région pourraient propager de nouvelles variantes qui menacent la santé économique et publique globale, a rapporté le FMI.

«Par conséquent, toute coopération régionale serait la bienvenue à l’avenir», a déclaré Azour.