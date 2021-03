«C’est ainsi que nous pouvons protéger la santé des gens et accélérer la reprise. Des progrès plus rapides pour mettre fin à la crise sanitaire pourraient ajouter près de 9 000 milliards de dollars au PIB mondial d’ici 2025. Mais la fenêtre d’opportunité se referme rapidement. Plus il faudra de temps pour accélérer la vaccination. production et déploiement, plus il sera difficile d’atteindre ces gains », a ajouté Georgieva.

« Alors que les perspectives se sont globalement améliorées, les perspectives divergent dangereusement non seulement au sein des nations, mais aussi entre les pays et les régions. En fait, ce que nous voyons est une reprise à plusieurs vitesses, de plus en plus alimentée par deux moteurs – les États-Unis et la Chine », a déclaré Georgieva .

« Nous nous attendons maintenant à une nouvelle accélération: en partie à cause d’un soutien politique supplémentaire – y compris le nouveau paquet budgétaire aux États-Unis; et en partie à cause de la reprise attendue grâce aux vaccins dans de nombreuses économies avancées plus tard cette année », a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. dans un discours mardi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy