FMA crée des bureaux flexibles au sein d’un ancien couvent mexicain

Une salle de méditation et un espace de travail extérieur sont à la disposition des employés de ce bureau du Mexique, réaménagé par le cabinet d’architecture FMA dans un couvent du XVIIe siècle.

Le siège du GO est situé dans le centre historique de Morelia, une ville de l’État du Michoacán, et s’organise autour d’un cloître au cœur du bâtiment.

Cette cour centrale offre aux employés un espace pour travailler ou se détendre à l’extérieur, tout en étant entourée de cinq jardinières d’orangers adossées à la vieille maçonnerie.

« Le principal défi du projet était d’honorer les éléments architecturaux originaux du bâtiment tout en maximisant l’espace disponible », a déclaré FMA fondateur Francisco Méndez.

« De plus, il était nécessaire de reconnaître soigneusement les modifications que le couvent avait subies au fil du temps, en distinguant celles qui étaient appropriées et celles qui ne l’étaient pas », a-t-il ajouté.

Tous les espaces de bureaux intérieurs se trouvent au niveau supérieur, accessible depuis l’entrée principale par la cour et une cage d’escalier.

A cet étage supérieur, des pièces communicantes s’ouvrent sur l’espace central à colonnades donnant sur le jardin clos verdoyant en contrebas.

« À l’étage, les espaces de travail ont été conçus comme des espaces de vie avec une approche disruptive », explique Méndez. « Si le programme architectural reste simple, la diversité et la multifonctionnalité de chaque espace sont frappantes. »

Les grandes salles accueillent de longues tables en chêne qui offrent un espace de travail et des zones de réunion de style bureau plus traditionnel.

Pendant ce temps, une bibliothèque avec des meubles de salon et un grand système d’étagères qui couvre un mur entier sert à la fois de réception et d’espace de travail décontracté.

Une autre salle comprend un bar à café en forme de fer à cheval avec des carreaux d’argile et une table de ping-pong en bois, où les membres de l’équipe peuvent se réunir et socialiser.

Il y a également une salle de méditation dédiée, surnommée « le nid », qui est optimisée acoustiquement avec des panneaux en chêne et un sol rembourré pour plus de confort.

RootStudio transforme l’ancien couvent d’Oaxaca en centre culinaire

« Cet espace tranquille est dédié à l’introspection, offrant un sanctuaire aux individus pour rajeunir leur esprit et rompre avec la routine, soulignant ainsi l’importance du bien-être mental et physique, améliorant finalement la qualité de vie et la productivité des travailleurs », a déclaré Méndez.

Dans tout le bâtiment, l’éclairage a été modernisé grâce à un système intelligent qui s’ajuste en fonction du cycle circadien et économise de l’énergie.

Des matériaux tels que des murs en plâtre couleur sable, un parquet en chêne blanc et des meubles aux tons chauds et terreux complètent la palette du bâtiment existant.

Des lampes en argile, des jardinières et des objets décoratifs fabriqués par des artisans du Michoacán sont également intégrés.

« L’accent a été mis sur les finitions naturelles et régionales pour maintenir un sentiment de chaleur et d’harmonie au sein du projet, ainsi que pour soutenir les artisans et le commerce locaux », a déclaré l’architecte.

Partout au Mexique, des entreprises et des organisations trouvent de nouvelles utilisations pour les couvents abandonnés ou inutilisés.

À Oaxaca, RootStudio a transformé un bâtiment historique en un centre de célébration du riche héritage culinaire de la région, ce qui a valu au projet une place dans la liste des finalistes du Heritage Project pour les Dezeen Awards 2023.

La photographie est de César Belio.