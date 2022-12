FM russe : les États-Unis et l’OTAN directement impliqués dans le conflit ukrainien

MOSCOU (AP) – Le ministre russe des Affaires étrangères a accusé jeudi l’Occident de s’impliquer directement dans le conflit en Ukraine en lui fournissant des armes et en entraînant ses soldats.

Sergueï Lavrov a également déclaré que les frappes de la Russie sur les installations énergétiques ukrainiennes et d’autres infrastructures clés qui ont laissé des millions de personnes sans électricité, chauffage et eau visaient à affaiblir le potentiel militaire de l’Ukraine et à faire dérailler les livraisons d’armes occidentales.

“Vous ne devriez pas dire que les États-Unis et l’OTAN ne participent pas à cette guerre, vous y participez directement”, a déclaré Lavrov lors d’un appel vidéo avec des journalistes. « Et pas seulement en fournissant des armes, mais aussi en formant du personnel. Vous entraînez leurs militaires sur votre territoire, sur les territoires de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne, de l’Italie et d’autres pays.

Il a déclaré que le barrage de frappes de missiles russes visait à “détruire les installations énergétiques qui vous permettent de continuer à injecter des armes mortelles en Ukraine afin de tuer les Russes”.

« L’infrastructure visée par ces attaques est utilisée pour assurer le potentiel de combat des forces armées ukrainiennes et des bataillons nationalistes », a déclaré Lavrov.

L’Ukraine et l’Occident ont accusé la Russie de cibler des infrastructures civiles clés afin de saper le moral et de forcer l’Ukraine à entamer des pourparlers de paix sur les conditions de Moscou.

Lavrov a insisté sur le fait que Moscou reste ouverte aux pourparlers sur la fin du conflit. “Nous n’avons jamais demandé de pourparlers, mais nous avons toujours dit que nous étions prêts à écouter ceux qui sont intéressés par un règlement négocié”, a déclaré Lavrov.

Le Kremlin a exhorté l’Ukraine à reconnaître la Crimée, que Moscou a annexée à l’Ukraine en 2014, comme faisant partie de la Russie et à reconnaître les autres gains de terres que la Russie a réalisés depuis l’envoi de ses troupes en Ukraine le 24 février. Il a également continué à faire pression pour obtenir des garanties que L’Ukraine ne rejoindrait pas l’OTAN, avec des objectifs de « démilitarisation » et de « dénazification » vaguement formulés.

Interrogé sur la possibilité d’une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden, Lavrov a répondu que “nous n’évitons pas les contacts”, mais a ajouté que “nous n’avons pas encore entendu d’idées sérieuses”.

Lavrov a déclaré que le secrétaire d’État américain Antony Blinken avait soulevé la question des citoyens américains emprisonnés en Russie lors d’un appel téléphonique, mais a noté que Poutine et Biden avaient convenu de mettre en place un canal de communication séparé entre les services spéciaux pour discuter de la question lors de leur rencontre à Genève en juin 2021.

“Cela fonctionne et j’espère que certains résultats seront obtenus”, a-t-il ajouté.

L’administration Biden tente depuis des mois de négocier la libération de la star de la WNBA Brittney Griner et d’un autre Américain emprisonné en Russie, le responsable de la sécurité d’entreprise du Michigan, Paul Whelan, notamment par le biais d’un éventuel échange de prisonniers avec Moscou.

Commentant la décision de la Russie de reporter une série de pourparlers sur le contrôle des armements nucléaires avec les États-Unis prévue cette semaine, Lavrov a fait valoir qu'”il est impossible de discuter de la stabilité stratégique de nos jours en ignorant tout ce qui se passe en Ukraine”.

“L’objectif a été annoncé de vaincre la Russie sur le champ de bataille ou même de détruire la Russie”, a-t-il déclaré. “Comment l’objectif de vaincre la Russie peut-il ne pas avoir d’importance pour la stabilité stratégique, étant donné qu’ils veulent détruire un acteur clé de la stabilité stratégique?”

Au cours de la conférence de presse en ligne qui a duré 2 heures et demie, Lavrov a dénoncé les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN, les accusant de piétiner le droit international tout en essayant d’isoler et de détruire la Russie.

Il a affirmé que les États-Unis avaient tenté de décourager d’autres pays, dont l’Inde, de maintenir des liens étroits avec la Russie, mais ces tentatives avaient échoué.

The Associated Press