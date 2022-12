FM russe : les États-Unis et l’OTAN directement impliqués dans le conflit ukrainien

MOSCOU — Le ministre russe des Affaires étrangères a accusé jeudi l’Occident d’être directement impliqué dans le conflit en Ukraine en lui fournissant des armes et en entraînant ses soldats.

Sergueï Lavrov a également déclaré que les frappes de la Russie sur les installations énergétiques ukrainiennes et d’autres infrastructures clés qui ont laissé des millions de personnes sans électricité, chauffage et eau visaient à affaiblir le potentiel militaire de l’Ukraine et à faire dérailler les livraisons d’armes occidentales.