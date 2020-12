Ankara affirme que les gouvernements chypriotes grecs de Grèce et de Chypre violent les droits énergétiques de la Turquie et des Chypriotes turcs en fuite en fixant des frontières maritimes basées sur leurs propres intérêts et en essayant d’exclure la Turquie des réserves potentielles de pétrole et de gaz.