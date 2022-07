FM brésilien : “Donnez une chance à la paix”, discute des relations du Brésil avec les États-Unis, la Chine et la Russie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le ministre brésilien des Affaires étrangères, Carlos Franca, a décrit les politiques pragmatiques de son pays avec le reste du monde, notant que le Brésil fait ce qui est le mieux pour ses propres intérêts nationaux, et cela signifie avoir une relation étroite avec les États-Unis, la Russie et la Chine.

Franca s’est entretenue avec Fox News Digital dans une interview exclusive et de grande envergure lors d’une visite à New York la semaine dernière. Le Brésil est le président tournant du Conseil de sécurité des Nations Unies ce mois-ci. Il a noté que la présidence se concentrait sur les conséquences de la guerre en Ukraine, et que cela inclurait probablement une réunion à huis clos sur les conséquences de l’insécurité alimentaire causée par la guerre.

Franca a déclaré qu’il comprenait les critiques du Conseil de sécurité de l’ONU et son manque de progrès dans l’arrêt de la guerre, et a ajouté que le meilleur pari pour la paix était d’intensifier le dialogue et d’appliquer la diplomatie à la situation.

En ce qui concerne la position de son pays sur l’invasion russe de l’Ukraine, Franca a appelé à un cessez-le-feu immédiat et a déclaré : « Nous sommes du côté du Brésil… Le Brésil est un acteur mondial, nous n’avons donc pas à nous ranger du côté de l’Ukraine. , ou la Russie… Nous avons le droit d’avoir notre propre politique étrangère, celle qui convient le mieux à ce que nous considérons être nos intérêts nationaux.

Il a déclaré que son pays avait une “position très équilibrée” concernant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il a déclaré que le Brésil avait critiqué les Russes au Conseil de sécurité de l’ONU, qui, selon lui, était le forum approprié et spécifique pour discuter de la guerre et de la question de la sécurité et des questions de paix, et a remis en question la nécessité pour d’autres organes de l’ONU de se saisir de la question.

BOLSONARO SALUE LA DÉPENDANCE DU MONDE À L’ÉGARD DU BRÉSIL POUR « SA SURVIE MÊME, A UNE SOLUTION » AUX CRISES MONDIALES

Il a déclaré que le président Jair Bolsonaro entretenait de bonnes relations avec le président russe Poutine et pourrait aider si on lui demandait de servir de médiateur pour la paix, mais il a déclaré que la Turquie est actuellement le principal acteur pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu, mais que le Brésil est prêt à aider si on le lui demande.

Franca a récemment rencontré le secrétaire d’État Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov lors de la réunion des ministres du G-20 à Bali, en Indonésie. Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Lavrov était prêt à mettre fin à la guerre de la Russie contre l’Ukraine, Franca a répondu : “Je pense que notre conversation n’était pas si franche… mais bien sûr, je lui ai posé des questions sur l’opportunité de la paix.” Franca a expliqué que le Brésil défendait la souveraineté des pays et que c’était pourquoi il fallait un cessez-le-feu immédiat et que ce serait la première et importante étape pour l’instant.

Le Brésil est le plus grand pays d’Amérique du Sud et a toujours entretenu des liens étroits avec les États-Unis, mais ces dernières années, il a développé une relation très étroite avec Pékin.

Franca a noté que la Chine était de loin le plus grand partenaire commercial de son pays et que les exportations brésiliennes vers la Chine sont plus importantes que le commerce avec les États-Unis. En tant que membre du groupe de pays BRICS, qui comprend la Chine et la Russie, Franca a parlé des relations étroites de son pays avec Pékin.

Il a salué l’aide de Pékin pendant la pandémie « nous avons maintenu les chaînes de valeur ouvertes ; nous gardons nos ports ouverts ; nous maintenons nos expéditions fluides. Nous sommes fiables. C’est le message, vous savez, les Chinois le comprennent. Ce sont donc nos bons partenaires. ”

Le ministre des Affaires étrangères a noté que l’année dernière, le Brésil avait exporté davantage vers l’Asie, sans compter la Chine et le Japon, que vers l’Union européenne. Il a dit que cela pourrait être une tendance qui se concentre davantage sur l’Asie, y compris les pays de l’ANASE et la Chine. Il a suggéré “que si vous êtes peut-être dans l’hémisphère occidental, peut-être que le Brésil devrait être au centre de plus d’investissements américains”.

Franca a également déclaré qu’il était important que davantage d’entreprises américaines viennent investir au Brésil. Il a souligné l’interview du président Bolsonaro avec Tucker Carlson au début du mois lorsque Bolsonaro a appelé à davantage d’investissements de la part des entreprises américaines et a noté que ce serait un bon contrepoids puisque “le Brésil se considère comme un acteur mondial même en termes de commerce mondial”.

MCCAUL : LES ÉTATS-UNIS DOIVENT « RÉVEILLER » ET INVESTIR EN AMÉRIQUE LATINE POUR OBTENIR UN AVANTAGE COMPÉTITIF SUR LA CHINE

Franca a déclaré que le Brésil ne considérait pas la Chine comme une menace : “Nous ne voyons pas la Chine comme une menace. Je vois la Chine comme une superpuissance avec laquelle nous pouvons traiter si nous traitons et si nous avons une relation très mutuellement bénéfique. Je Je dois vous dire que qui a le premier aidé le Brésil avec des vaccins ? C’était la Chine à l’heure la plus sombre de la pandémie. Les premiers vaccins sont arrivés de Chine », a-t-il déclaré.

Interrogé sur la menace pour la sécurité concernant la Chine, Franca a déclaré que le débat était plus “actif” aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. “Vous avez des entreprises chinoises, vous avez des entreprises américaines, vous avez des entreprises européennes, vous savez, en concurrence côte à côte. Je pense que c’est certainement un débat beaucoup plus courant qu’ils ne le pensent dans ces pays que (dans) des pays comme le Brésil. ”

Tout en parlant des risques et des retombées d’une dépendance excessive vis-à-vis de la Chine, le Sri Lanka étant un excellent exemple, Fox News Digital a demandé à Franca comment le Brésil agissait avec la Chine et les conseils qu’il devait offrir aux décideurs américains concernant le vol d’intellectuels. propriété, espionnage et sécurité. Franca a déclaré qu’il était difficile de donner des conseils aux autres pays sur ce qu’il disait devoir faire face à une “superpuissance”, comme la Chine.

Franca a déclaré qu’il y a seulement 20 ans, la Chine était un pays en développement “Mais aujourd’hui, c’est une superpuissance en termes de science et de technologie. En termes de défense, bien sûr en termes d’économie, nous avons de très bonnes relations avec la Chine, bien sûr, avec le taux de plus en plus rapidement, de manière très rapide, nous n’avons aucun problème à traiter avec la Chine.”

Il a poursuivi “Comme je vous l’ai dit, nous voyons le Brésil comme un acteur mondial, vous savez, donc nous pouvons avoir des relations avec les États-Unis avec la Chine.”

TRUMP SALUE LE PRÉSIDENT BRÉSILIEN JAIR BOLSONARO, DIT ‘FORTEMENT’ CONSIDÉRANT LES PRIVILÈGES DE L’OTAN POUR LE BRÉSIL

Alors que le président Trump et son homologue brésilien Bolsonaro partageaient des liens étroits, des rapports suggèrent qu’il y a eu des divergences d’opinion avec l’administration Biden. Sur l’importance de la relation institutionnelle entre les États-Unis et le Brésil, Franca a souligné l’importance de la relation historique.

“Le plus important, c’est que ce sont les racines historiques qui lient le Brésil et les États-Unis. Nous partageons les mêmes valeurs communes. Si vous pensez que la constitution, vous connaissez la base et le fondement de la constitution brésilienne, vous voyez que nous avons le mêmes valeurs qu’ils ont depuis l’indépendance des États-Unis.” Il a dit que cela signifiait un système judiciaire indépendant, le respect des droits civils, des institutions démocratiques fortes avec un parlement fort, notant que les deux pays avaient les mêmes fondations.

Franca a déclaré lors du Sommet des Amériques du mois dernier à Los Angeles que la réunion de haut niveau entre le président Biden et le président Bolsonaro avait donné de bons résultats.

“Je pense que les perspectives sont si bonnes. Récemment, vous savez, le jour où le président Bolsonaro est arrivé à Los Angeles pour sa rencontre avec le président Biden et pour assister, bien sûr, au Sommet des Amériques. Le président Bolsonaro a signé un décret qui était la mise en œuvre d’un accord signé en 2020 entre les deux gouvernements.” Il a déclaré que l’accord facilitera le commerce extérieur entre les deux pays et simplifiera les choses pour les importateurs et les exportateurs en réduisant la bureaucratie.

S’exprimant sur le commerce, Franca a clairement indiqué que les relations avec les États-Unis continuaient d’être solides. Il a dit qu’il avait apprécié un très bon dialogue avec Blinken. Il a déclaré qu’ils se sont récemment rencontrés en marge de la réunion du G-20 à Bali où il a déclaré que le Brésil était invité à assister à une conférence la semaine prochaine sur la chaîne d’approvisionnement mondiale organisée par Blinken.

Il était optimiste quant à la coopération américano-brésilienne dans l’industrie spatiale. En 2019, les présidents Trump et Bolsonaro ont signé l’accord de sauvegarde technologique, qui permet aux États-Unis d’utiliser la base de lancement aérospatiale brésilienne d’Alcantara pour les satellites. Franca s’est dit optimiste quant à l’avenir du site de lancement d’Alcantara.

“Écoutez, le site de lancement d’Alcantara est une vraie merveille si vous avez besoin d’envoyer un vaisseau spatial dans l’espace car c’est un endroit très efficace. Je veux dire, vous utilisez… moins de carburant par rapport aux autres sites de lancement, et c’est si proche des États-Unis parce que nous sommes dans le même hémisphère occidental qu’il est parfaitement logique que vous puissiez joindre vos efforts pour rendre cela possible.” Il s’est dit sûr que dans un avenir proche, ce “sera une réalité”.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait que le continent s’était récemment déplacé vers la gauche, Franca a répondu que cela pouvait être dû aux conséquences économiques de la pandémie, mais a noté que c’était plus “une supposition sociologique”, mais il ne croyait pas que l’idéologie “pourrait entraver les relations internationales”. et a noté les relations de son pays avec le Pérou. Le Pérou a élu un président de gauche Pedro Castillo, mais lui et Bolsonaro de droite ont su travailler sur des intérêts communs.

Il a déclaré que les deux présidents se sont rencontrés récemment et ont partagé des intérêts sur le tourisme, la patrouille frontalière, l’arrêt des trafiquants et des trafiquants de drogue et a qualifié le Pérou de bon partenaire. Il a dit que même s’il y avait des valeurs idéologiques, ils peuvent toujours travailler ensemble.

OBTENEZ L’APPLICATION FOX NEWS

Cependant, Franca a tracé la ligne avec des gens comme le Venezuela et Cuba, qui, selon lui, ne partagent pas les valeurs de liberté d’expression et de démocratie et c’est ce qui empêche une telle relation. “Ce serait aussi très difficile pour nous de traiter avec un pays comme le Venezuela : ils n’ont pas d’élections libres, vous savez, la démocratie, c’est un point d’interrogation, vous avez des prisonniers politiques… il a dit que cela fait obstacle à une relation fluide. .”

Il a également reconnu que l’Iran et le Venezuela entretenaient de bonnes relations, notant qu’elles étaient étroites. Il a déclaré que le Venezuela aujourd’hui n’était “pas un bon exemple… pour la région en termes de respect de la démocratie, de la liberté d’expression et de ces valeurs que nous partageons avec les États-Unis en ce moment, et le monde occidental en général”, a-t-il conclu.

Frank Miles de Fox News a contribué à ce rapport.