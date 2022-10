Flynn, témoignage de Gingrich recherché dans l’enquête sur les élections en Géorgie

ATLANTA (AP) – Le procureur de Géorgie enquêtant sur la question de savoir si le président de l’époque Donald Trump et d’autres ont illégalement tenté d’intervenir dans les élections de 2020 a déposé vendredi des documents cherchant à contraindre à témoigner un nouveau groupe d’alliés de Trump, dont l’ancien président de la Chambre des États-Unis Newt Gingrich et l’ancien national conseiller à la sécurité Michael Flynn.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a déposé des requêtes pour que Gingrich et Flynn, ainsi que l’ancien avocat de la Maison Blanche Eric Herschmann et d’autres, témoignent le mois prochain devant un grand jury spécial qui a été constitué pour l’aider dans son enquête.

Ils rejoignent une série d’autres alliés et conseillers de haut niveau de Trump qui ont été appelés à témoigner dans l’enquête. Rudy Giuliani, l’ancien maire de New York et avocat de Trump à qui on a dit qu’il pourrait faire face à des accusations criminelles dans le cadre de l’enquête, a témoigné en août. La tentative du sénateur américain Lindsey Graham de contester son assignation à comparaître est en instance devant une cour d’appel fédérale.

Un avocat de Flynn n’a pas immédiatement renvoyé un e-mail demandant un commentaire. Gingrich n’a pas immédiatement répondu à un message vocal laissé sur son téléphone portable. Herschmann n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.

Willis a déclaré qu’elle prévoyait de prendre une pause d’un mois dans l’activité publique dans l’affaire menant aux élections de mi-mandat de novembre, qui auront lieu dans un mois à partir de samedi.

Chacune des pétitions déposées vendredi vise à faire comparaître les témoins potentiels en novembre après les élections. Mais le processus d’obtention des témoignages de témoins étrangers prend parfois un certain temps, il semble donc que Willis mette les roues en marche pour que l’activité reprenne après sa pause auto-imposée.

Lorsqu’elle veut contraindre à témoigner des témoins qui ne vivent pas en Géorgie, Willis doit utiliser un processus qui consiste à demander aux juges des États où ils vivent de leur ordonner de comparaître. Les requêtes qu’elle a déposées vendredi sont essentiellement des précurseurs d’assignations à comparaître.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, qui supervise le grand jury spécial, a signé les pétitions, certifiant que chaque personne dont le témoignage est recherché est un témoin “nécessaire et matériel” pour l’enquête.

Kate Brumback, l’Associated Press