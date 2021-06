L’athlète légendaire Milkha Singh, qui a été admis jeudi dans un hôpital local après s’être plaint d’un faible niveau d’oxygène, est stable et est surveillé par une équipe d’experts médicaux, a déclaré vendredi l’Institut post-universitaire d’éducation et de recherche médicales (PGIMER). .

« Le sikh Shri Milkha Singh ji volant souffrant à cause de Covid-19 a été admis jeudi aux soins intensifs du bloc NHE du PGIMER. Sur la base de tous les paramètres médicaux de vendredi, son état a été observé mieux et plus stable que jeudi. Il est étroitement surveillé par une équipe de trois médecins du PGIMER », a déclaré vendredi le professeur Ashok Kumar, porte-parole officiel de l’Institut post-universitaire d’éducation et de recherche médicales (PGIMER), dans un bulletin médical.

Alors que Singh, 91 ans, avait déjà été admis à l’hôpital Fortis de la ville voisine de Mohali, jeudi, il a été emmené au PGIMER dans sa ville natale de Chandigarh.

Quatre jours après sa sortie d’un hôpital de Mohali, il s’est plaint d’un faible niveau d’oxygène et a été de nouveau admis dans un hôpital local de Chandigarh.

L’épouse de Singh, Nirmal, est toujours dans l’unité de soins intensifs (USI) et est en observation à Fortis, Mohali.

Nirmal, 82 ans, a été admise la semaine dernière à l’hôpital après avoir été testée positive pour la pneumonie Covid-19.

Singh est surtout connu pour ses exploits lors de la course de 400 m aux Jeux olympiques de Rome en 1960 où il a raté le podium d’une moustache. Il a réussi un temps de 45,73 secondes pour terminer quatrième dans une photo d’arrivée.

Le record de Singh a été battu par Paramjeet Singh lors d’une rencontre nationale à Kolkata en 1998. Paramjeet a réussi un temps de 45,70 secondes sur une piste synthétique tandis que Singh avait couru sur une piste cendrée.

