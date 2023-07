Flying Ranee Train perd ses emblématiques autocars à deux étages après 4 décennies

Plus de 43 ans après être devenu le premier train de l’histoire des chemins de fer indiens à être attelé à des voitures à deux étages, l’emblématique Flying Ranee est parti pour Surat depuis Mumbai dans son nouvel avatar.

La ministre d’État de l’Union pour les chemins de fer et les textiles, Darshana Jardosh, a quitté le train et a également parcouru plus de 200 km dans le train de Mumbai Central à Surat.

Le train n’a plus les voitures à deux étages. Il a les autocars Linke Hofmann Buschnew (LHB) qui sont plus rapides et plus confortables, a déclaré un responsable.

Le nouveau Flying Ranee dispose de voitures-chaises climatisées, d’autocars de deuxième classe, d’un autocar réservé aux femmes et d’un autocar pour les détenteurs d’abonnements pour les femmes en plus des entraîneurs généraux.

« Ici commence une autre ère pour le nouveau Flying Ranee amélioré – le dernier ajout à Naye Bharat Ki Nayi Rail. Le train Flying Ranee a été signalé à la gare centrale de Mumbai alors qu’il entame son voyage inaugural à Surat avec de nouveaux autocars LHB », a tweeté Mme Jardosh. , le député de Lok Sabha de Surat.

« Voyager en train a son propre charme – vous vous faites de nouveaux amis, vous rassemblez des souvenirs inestimables et vous profitez également du paysage indien », a déclaré le ministre.

Le 18 décembre 1979, le Flying Ranee est devenu le premier train de l’histoire des chemins de fer indiens à être attelé aux voitures à deux étages.

« Fin d’une époque ! Le dernier service public d’autocars à impériale non AC du train emblématique Flying Ranee Express est entré ce matin dans la gare centrale de Mumbai. À partir de ce soir, le train a été mis à niveau avec la version améliorée des entraîneurs de classe LHB, mais n’est malheureusement pas un autobus à deux étages », a déclaré Rajendra Aklekar, journaliste et auteur sur l’histoire ferroviaire de l’Inde.

« On ne pouvait manquer pour rien au monde le dernier trajet historique des autocars à impériale. Ils ont été introduits dans le train il y a exactement 43 ans, six mois et 29 jours. Le seul train à impériale qui reste maintenant est le Valsad Fast Passenger, exploité par Western Railway, », a tweeté M. Aklekar.