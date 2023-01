Flyers D Provorov cite la religion pour boycotter la nuit de la fierté

PHILADELPHIE (AP) – Le défenseur des Flyers Ivan Provorov a cité sa religion orthodoxe russe comme la raison pour laquelle il n’a pas participé aux échauffements d’avant-match lorsque l’équipe portait des maillots sur le thème de la fierté et utilisait des bâtons d’échauffement enveloppés dans du ruban arc-en-ciel Pride.

Provorov, 26 ans, n’a pas patiné avec ses coéquipiers avant le match de mardi soir contre Anaheim alors que les Flyers célébraient leur soirée Pride annuelle pour célébrer et soutenir la communauté LGBTQ+. Il a joué près de 23 minutes dans la victoire 5-2 de Philadelphie.

“Je respecte les choix de chacun”, a déclaré Provorov après le match. “Mon choix est de rester fidèle à moi-même et à ma religion. C’est tout ce que je vais dire.

Provorov a refusé de répondre aux questions de suivi sur sa décision.

Les chandails et les bâtons devaient être mis aux enchères par les Flyers après le match, les profits étant reversés à l’organisme de bienfaisance de l’équipe et à ses efforts pour développer le jeu de hockey dans diverses communautés.

Les Flyers ont également organisé un patinage d’avant-match pour les jeunes LGBTQ+ locaux. Les joueurs des Flyers James van Riemsdyk et Scott Laughton ont été de fervents partisans de la communauté et ont lancé un programme de soutien aux jeunes LGBTQ + locaux dans la grande région de Philadelphie.

L’entraîneur des Flyers, John Tortorella, a déclaré que Provorov “était fidèle à lui-même et à sa religion”.

“C’est une chose que je respecte chez Provy, il est toujours fidèle à lui-même”, a déclaré Tortorella.

L’attaquant All-Star Kevin Hayes, qui a réussi un tour du chapeau lors de la victoire contre Anaheim, a déclaré « ce n’est pas à moi de répondre » lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la décision de Provorov.

Le Wells Fargo Center a été décoré mardi soir dans des teintes arc-en-ciel représentant la communauté LGBTQ + grâce à des LED d’arène spéciales sur le thème de la fierté, un décor et des produits d’équipe sur le thème de l’arc-en-ciel.

“L’organisation des Flyers de Philadelphie s’est engagée à l’inclusivité et est fière de soutenir la communauté LGBTQ+”, a déclaré l’équipe dans un communiqué après le match. “Beaucoup de nos joueurs sont actifs dans leur soutien aux organisations LGBTQ + locales, et nous étions fiers d’organiser à nouveau notre Pride Night annuelle cette année. Les Flyers continueront d’être de fervents défenseurs de l’inclusivité et de la communauté LGBTQ+. »

Dan Gelston, l’Associated Press