Flyer a filmé le crash au Népal; le copilote a connu le même sort que son mari

Tout semblait normal alors que le flux en direct de Jaiswal sur Facebook passait des vues pittoresques vues depuis la fenêtre de l’avion aux autres passagers qui riaient. Enfin, Jaiswal, vêtu d’un pull jaune, a tourné la caméra vers lui et a souri.

NEW DELHI – La vidéo de 90 secondes sur smartphone du passager de l’avion Sonu Jaiswal a commencé avec l’avion s’approchant de la piste en survolant des bâtiments et des champs verts au-dessus de Pokhara, une ville népalaise située au pied de l’Himalaya.

L’avion a soudainement semblé virer vers sa gauche alors que le smartphone de Jaiswal captait brièvement les cris des passagers. En quelques secondes, les images sont devenues tremblantes et ont enregistré le bruit strident d’un moteur. Vers la fin de la vidéo, d’énormes flammes et de la fumée ont envahi le cadre.

Le vol Yeti Airlines au départ de Katmandou qui a chuté dimanche dans une gorge, tuant au moins 70 des 72 à bord, était copiloté par Anju Khatiwada, qui avait suivi des années de formation de pilote aux États-Unis après la mort de son mari dans un avion en 2006. accident alors qu’il volait pour les mêmes compagnies aériennes. Ses collègues la décrivent comme une pilote compétente et très motivée.

La mort de Khatiwada, 44 ans, et de Jaiswal, 25 ans, fait partie d’un schéma meurtrier au Népal, un pays qui a connu une série d’accidents aériens au fil des ans, en partie à cause du terrain difficile, du mauvais temps et du vieillissement des flottes.