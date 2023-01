Flyer a filmé le crash au Népal; le copilote a connu le même sort que son mari

NEW DELHI (AP) – La vidéo de 90 secondes sur smartphone du passager de l’avion Sonu Jaiswal a commencé avec l’avion s’approchant de la piste en survolant des bâtiments et des champs verts au-dessus de Pokhara, une ville népalaise située au pied de l’Himalaya.

Tout semblait normal alors que le flux en direct de Jaiswal sur Facebook passait des vues pittoresques vues depuis la fenêtre de l’avion aux autres passagers qui riaient. Enfin, Jaiswal, vêtu d’un pull jaune, a tourné la caméra vers lui et a souri.

Puis c’est arrivé.

L’avion a soudainement semblé virer vers sa gauche alors que le smartphone de Jaiswal captait brièvement les cris des passagers. En quelques secondes, les images sont devenues tremblantes et ont enregistré le bruit strident d’un moteur. Vers la fin de la vidéo, d’énormes flammes et de la fumée ont envahi le cadre.

Le vol Yeti Airlines de Katmandou qui a chuté dans une gorge dimanche, tuant les 72 personnes à bord, était copiloté par Anju Khatiwada, qui avait suivi des années de formation de pilote aux États-Unis après la mort de son mari dans un accident d’avion en 2006 alors qu’il volait pour la même compagnie aérienne. Ses collègues la décrivent comme une pilote compétente et très motivée.

La mort de Khatiwada, 44 ans, et de Jaiswal, 25 ans, fait partie d’un schéma meurtrier au Népal, un pays qui a connu une série d’accidents aériens au fil des ans, en partie à cause du terrain difficile, du mauvais temps et du vieillissement des flottes.

Mardi, les autorités ont commencé à restituer certains corps identifiés aux membres de la famille et ont déclaré qu’elles envoyaient l’enregistreur de données de l’ATR 72-500 en France pour analyse afin de déterminer la cause de l’accident.

Dans la ville indienne de Ghazipur, à près de 430 kilomètres (270 miles) au sud du site de l’accident au Népal, la famille de Jaiswal était bouleversée et attendait toujours d’identifier son corps. Son père, Rajendra Prasad Jaiswal, était monté à bord d’une voiture pour Katmandou lundi soir et devait atteindre la capitale du Népal mardi soir.

“C’est une attente difficile”, a déclaré le frère de Jaiswal, Deepak Jaiswal.

La nouvelle de l’écrasement de l’avion de Jaiswal à Pokhara a atteint son domicile à peine quelques minutes après l’accident alors que les chaînes d’information ont commencé à diffuser des images de l’épave mutilée de l’avion, toujours en feu et dégageant une épaisse fumée grise, a déclaré Deepak.

Pourtant, la famille n’était pas disposée à faire confiance aux nouvelles, laissant espérer sa survie.

Dimanche soir, cependant, c’était devenu clair. Deepak, qui a confirmé l’authenticité du livestream de Jaiswal à l’Associated Press, a été parmi les premiers de sa famille à regarder la vidéo devenue virale sur Internet.

“Nous ne pouvions pas croire les nouvelles jusqu’à ce que nous ayons vu la vidéo”, a-t-il déclaré. “C’était douloureux.”

Jaiswal, père de trois enfants, travaillait dans un magasin d’alcools local du village d’Alawalpur Afga, dans le district de Ghazipur, dans l’État d’Uttar Pradesh. Deepak a déclaré que son frère était allé à Katmandou pour visiter le temple de Pashupatinath – un sanctuaire hindou dédié au dieu Shiva – et prier pour un fils, avant de partir pour Pokhara pour faire du tourisme avec trois autres amis.

“Il n’était pas seulement mon frère”, a déclaré Deepak. “J’ai perdu un ami en lui.”

Le drame a été profondément ressenti au Népal, où 53 passagers étaient des locaux.

Des centaines de parents et amis des victimes se sont consolés mardi dans un hôpital local. Les familles de certaines victimes dont les corps ont été identifiés ont préparé les funérailles de leurs proches.

Les collègues du copilote Khatiwada, cependant, étaient toujours incrédules.

“C’était une très bonne pilote et très expérimentée”, a déclaré le porte-parole de Yeti Airlines, Pemba Sherpa, à propos de Khatiwada.

Khatiwada a commencé à voler pour Yeti Airlines en 2020 – quatre ans après la mort de son mari, Dipak Pokhrel, dans un accident. Il pilotait un avion DHC-6 Twin Otter 300 pour la même compagnie aérienne lorsqu’il s’est écrasé dans le district de Jumla au Népal et a pris feu, tuant les neuf personnes à bord. Khatiwada s’est remariée plus tard.

Sherpa a déclaré que Khatiwada était un “pilote qualifié” avec une “nature amicale” et avait atteint le rang de capitaine après avoir volé des milliers d’heures depuis qu’il avait rejoint la compagnie aérienne en 2010.

“Nous avons perdu notre meilleur”, a déclaré Sherpa.

___

Le journaliste vidéo d’Associated Press Piyush Nagpal a contribué à ce reportage.

Cheikh Saaliq, The Associated Press