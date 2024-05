Flux de l’album RM « Au bon endroit, mauvaise personne »

La nature exploratrice de RM transparaît dans son deuxième effort solo, Bon endroit, mauvaise personne.

L’album de 11 titres dure 35 minutes et arrive environ un an et demi après les débuts solo de la star de BTS. Indigo. Bon endroit, mauvaise personne prend un virage serré par rapport à son prédécesseur de la meilleure façon possible et l’entend élargir considérablement ses horizons sonores. Alors que l’expérimentation devient un peu écrasante entre des morceaux comme « Nuts » et « Out of Love », les morceaux rendent un hommage idéal au hip-hop psychédélique, alternatif et même old school – ce dernier étant le plus évident dans sa cadence. et le ton. Les collaborations de RM avec Little Simz et Moses Sumney sur « Domodachi » et « Around the world in a day » élèvent le projet en s’inspirant du jazz progressif et de la soul/R&B, et prouvent clairement que l’artiste de 29 ans est un artiste passionnant et flexible. force avec laquelle il faut compter.

Il plonge même dans la sphère du rock-rap sur « Groin », canalisant la nature agressive du sous-genre pour partager son propre message destiné aux critiques injustes, ainsi que les sons éthérés de l’indie sur « Heaven », le rythme pop rapide sur « PERDU! » et R&B sur le subtil mais riche « Credit Roll ». RM se termine avec le single « Come back to me », une offre acoustique douce qui explose de manière étonnante en un hymne indie pop de la nature cyclique de la vie. Bon endroit, mauvaise personne s’avère être un voyage sonore séduisant pour le leader du BTS, et pourrait très bien servir d’introduction délicieuse à ceux qui ne connaissent pas encore Kim Namjoon.

