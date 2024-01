Flutter Entertainment va être coté à la Bourse de New York

James Jones

Journaliste indépendant



James Jones est un journaliste, podcasteur et spécialiste de l’édition numérique très expérimenté, qui crée du contenu sous diverses formes pour des publications en ligne dans l’industrie du sport et de la technologie depuis plus de 10 ans. Il a travaillé chez certains des principaux éditeurs en ligne du pays, plus récemment en tant que responsable du contenu pour Snack Médias vaste portefeuille de sites Web, y compris Football Fancast.com, FootballLeagueWorld.co.uk et GiveMeSport.com. James est également apparu dans plusieurs médias nationaux et mondiaux, notamment BBC News, talkSPORT, LBC Radio, 5 Live Radio, TNT Sports, GB News et BBC’s Match of the Day 2. James est diplômé en journalisme et a précédemment occupé le poste de Rédacteur en chef de FootballFanCast.com. Aujourd’hui, il co-anime le populaire Podcast Nous sommes West Hamécrit une chronique hebdomadaire pour BBC Sport et couvre les dernières nouvelles de l’industrie pour ReadWrite.com.