Floyd ‘Money’ Mayweather Jr affrontera Aaron Chalmers de Geordie Shore lors d’un combat d’exhibition à Londres | Nouvelles de boxe

Floyd ‘Money’ Mayweather Jr affrontera Aaron Chalmers de Geordie Shore lors d’un combat d’exhibition à Londres le samedi 25 février.

Mayweather, 45 ans, a combattu cinq expositions jusqu’à présent contre le kickboxeur et combattant MMA Tenshin Nasukawa, le boxeur Don Moore, YouTuber Logan Paul, le combattant MMA Mikuru Asakura et, plus récemment en novembre 2022, Youtuber Deji Olatunji.

Il a terminé sa carrière avec une victoire sur le combattant irlandais de MMA Conor McGregor.

En plus de faire partie du casting de Geordie Shore, Chalmers est maintenant un combattant professionnel du MMA.

Chalmers, un combattant MMA faisant partie du casting de Geordie Shore, affrontera Mayweather à Londres le mois prochain





Mayweather devait affronter le combattant de Muay Thai Liam Harrison, mais affrontera désormais Chalmers à l’O2 Arena de Londres après que Harrison se soit blessé au genou.

“Au départ, j’étais censé affronter un adversaire différent, mais des blessures se produisent et je suis heureux qu’Aaron Chalmers ait pu intervenir afin que nous puissions donner aux fans ce qu’ils veulent”, a déclaré Mayweather.

“Les fans au Royaume-Uni ont toujours été formidables avec moi et m’ont soutenu tout au long de ma carrière, donc un événement comme celui-ci a mis longtemps à venir. Je suis ravi d’ajouter plus d’histoire à l’O2 Arena de Londres.”

Chalmers est intervenu pour affronter Mayweather après une blessure au combattant de Muay Thai Liam Harrison





Chalmers, qui détient un record professionnel de 5-2 en MMA, a déclaré: “Je me suis entraîné avec Adam Booth dans la salle de boxe et j’ai hâte de me faire un nom dans le monde de la boxe.

“J’ai sauté sur cette opportunité immédiatement. C’est un honneur de partager le ring avec l’un des plus grands combattants de tous les temps et je vais certainement en profiter.”

Plus de détails devraient être annoncés à l’avenir.