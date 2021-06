Floyd Mayweather vs Logan Paul Fight avait des mèmes émergeant comme le vrai gagnant

Le match de boxe d’exhibition entre Floyd Mayweather et YouTuber Logan Paul a finalement eu lieu au Hard Rock Stadium de Miami lundi. Mayweather, qui est l’ancien champion du monde des poids welters, avait pris sa retraite sans aucune défaite dans toute sa carrière. Le retour de l’ancien champion sur le ring pour combattre la sensation Internet de 26 ans a été considéré comme une blague par les fans et les gens de l’industrie. Mayweather, qui pesait 155 livres avec son adversaire faisant pencher la balance à 189,5 livres, a produit une performance typiquement glissante pour le plus grand plaisir d’une foule nombreuse au domicile des Dolphins de Miami. La pluie intermittente tout au long de la soirée n’a pas mis un frein à la première performance de Mayweather depuis qu’il a battu le kickboxeur japonais Tenshin Nasukawa en décembre 2018. Avec l’ancien champion des poids lourds Evander Holyfield qui regardait depuis le ring, la sensation Internet Paul, 26 ans, a produit quelques moments de menace Pourtant, loin d’être suffisant pour troubler Mayweather, qui a mis fin à sa carrière de boxeur en 2017 avec un record de 50-0 après avoir battu la star de l’UFC Conor McGregor à Las Vegas.

Cela a été déclaré une exposition plutôt qu’un combat professionnel sous licence, ce qui signifiait qu’il n’y avait pas de juges et que la seule façon de triompher était d’arrêter ou d’éliminer l’adversaire dans les huit rounds de trois minutes prévus. Alors que le combat à la carte a tenu la distance et qu’il n’y a pas eu de vainqueur officiel, Twitter s’est imposé comme le véritable vainqueur, les internautes donnant leurs réactions hilarantes au combat de « blague ».

Logan Paul a reçu plus de câlins en une nuit de Floyd Mayweather que de son père pendant toute son enfance – Ethan Klein (@h3h3productions) 7 juin 2021

Ce n’est pas la première fois que Mayweather revient sur le ring après sa retraite. Il avait déjà fait un retour pour affronter l’ancien champion de l’UFC Conor McGregor. D’un autre côté, le frère de Logan, Jake, devrait bientôt affronter un autre ancien champion de l’UFC, Tyron Woodley, dans un match de boxe. Jake avait déjà battu la star de l’UFC Ben Askren dans un combat de boxe.

