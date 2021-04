Après des mois de spéculation et des épisodes de discussions en ligne, la légende invaincue de la boxe Floyd Mayweather affrontera officiellement la star de YouTube Logan Paul dans un combat d’exposition à enjeux élevés au Hard Rock Stadium de Miami le 6 juin.

« Logan Paul et moi allons nous battre au Hard Rock Stadium », a écrit la poignée de promotion officielle de la légende de la boxe sur Twitter. Le tweet mentionnait en outre que «Mayweather Promotions», ainsi que «Fanmio et Showtime feront équipe» pour «l’événement épique».

Le combat a lieu un jour plus tard pour éviter un affrontement avec le combat pour le titre des poids légers entre Teofimo Lopez et l’Australien George Kambosos Jr, prévu pour le 5 juin.

Pendant ce temps, la personnalité de YouTube, Paul, qui se vante de plus de 20 millions d’abonnés sur la plate-forme de partage de vidéos pour ses sketches comiques et ses blogs vidéo, a déclaré dans un tweet qu’il affronterait Mayweather, 44 ans. Avec une vidéo de 22 secondes, il a écrit que «c’est enfin officiel»

Bien que le combat à venir soit probablement l’un des plus lucratifs de l’histoire des sports de combat, les fans ne pouvaient pas en croire leurs yeux lorsqu’ils se sont connectés récemment à Twitter. Bien que la nouvelle ait peut-être excité les adeptes des deux stars, elle suscite des réactions mitigées pour les deux camps. Beaucoup l’ont qualifié de «unilatéral», tandis que certains étaient optimistes quant au fait que Logan pourrait en sortir triomphant.

Un utilisateur a qualifié Logan de «fou» car il «se bat contre Mayweather Jr.»

Ouais, fou qu’il se bat contre Mayweather Jr. – Faren Smith (@ FarenSmith4) 27 avril 2021

Un autre a utilisé un GIF de « Stop It » de la star hollywoodienne Mark Wahlberg pour ridiculiser le combat.

Un troisième a utilisé le mème populaire «Hell Naw» pour exprimer sa réaction.

Un partisan a utilisé le tristement célèbre combat de Logan contre son compatriote YouTuber KSI et a écrit qu’il devrait «faire ça à Floyd»

Un autre a qualifié le match de « GOATS vs 0-1-1 YouTube mec »

Un Twitterati a écrit que Mayweather sortait de sa retraite pour combattre le YouTuber. Il devrait plutôt saisir «Charlo Spence» ou «Crawford» une opportunité.

Vous sortez vraiment de votre retraite pour combattre quelqu’un qui a été un YouTuber la plus grande partie de sa carrière … Vous auriez pu donner une opportunité à l’un des Charlo’s Spence ou à Crawford ‍♂️ pic.twitter.com/3IiwJOQDSG– BoogieManBeatz (@BoogieManBeatz) 27 avril 2021

L’annonce n’a donné aucune autre information sur les spécificités du combat telles que le nombre de rounds ou la taille des gants qui seraient utilisés.

Mayweather, 43 ans, a pris sa retraite il y a deux ans après une carrière invaincue de trois décennies. Le GOAT a un impressionnant record de carrière de 50-0 et a «pris sa retraite» et est revenu plusieurs fois depuis son combat de 2015 contre Andre Berto. Alors que l’expérience de boxe de YouTuber, âgée de 26 ans, ne se compose que de deux matchs – une exhibition et un professionnel contre le britannique YouTuber KSI en 2018.

