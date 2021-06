Floyd Mayweather vs Conor McGregor Une revanche possible en préparation

Floyd Mayweather revient sur le ring pour la première fois depuis 2018 lorsqu’il affronte YouTuber Logan Paul à Miami, en Floride, ce week-end, dans un combat d’exhibition en huit rounds. Pendant ce temps, les circuits de l’industrie du divertissement sportif regorgent d’une possible revanche entre le boxeur américain et Conor McGregor.

Selon un MMACombat rapport, le PDG de Mayweather Promotions, Leonard Ellerbe, a clairement indiqué que Mayweather est plus qu’ouvert à une confrontation avec l’Irlandais sur le ring de boxe.

« Je voudrais dire à Conor (McGregor), si vous écoutez, vous pouvez l’obtenir aussi », a déclaré Ellerbe lors de la diffusion en direct de Showtime de la journée des médias Mayweather vs Logan Paul jeudi.

Lorsqu’on lui a spécifiquement demandé si Mayweather aimerait un match revanche avec la superstar de l’UFC, il a répondu : « Très certainement. »

Lorsque Mayweather a été interrogé sur les commentaires d’Ellerbe, l’icône de la boxe n’a pas réfuté les propos de son manager. « Absolument », a-t-il dit à propos d’affronter à nouveau le Notorious. « Le bœuf, c’est tous ces gars qui m’admirent, volent mon plan et me détestent ensuite », a-t-il ajouté.

La haine entre les deux icônes découle de leur 10e round TKO Money Fighten août 2017. Mayweather a triomphé du combattant irlandais dans un combat qui se classe comme l’un des plus grands combats à la carte (PPV) de l’histoire. Le duel entre les deux superstars a généré 4,3 millions d’achats de PPV nationaux et plus de 600 millions de dollars de revenus totaux, ESPN rapport a cité des données PPV publiées par Showtime.

Depuis cette défaite humiliante, McGregor a appelé Mayweather à plusieurs reprises pour une revanche.

Pendant ce temps, Mayweather s’est retrouvé face à face avec son adversaire Paul jeudi lors d’un événement préparatoire au combat d’exhibition de dimanche à Miami. « Ne le frappez même pas fort, les résultats seront les mêmes », a ajouté Mayweather.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici