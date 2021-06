Les jibes de Logan Paul sur les réseaux sociaux ont été le premier indice public, mais les proches de Floyd Mayweather insistent sur le fait que le combat était son idée.

L’icône de la boxe Mayweather revient sur le ring pour affronter la superstar des médias sociaux Logan Paul dimanche soir, en direct Billetterie Sky Sports.

C’est ainsi que l’événement improbable est devenu réalité…

Clients Sky : Achetez Mayweather contre Logan Paul

Clients non-Sky : Achetez Mayweather contre Logan Paul

Le discours poubelle sur les réseaux sociaux

En septembre dernier, un influenceur des médias sociaux appelé Keemstar a tweeté la première suggestion concernant Mayweather contre Logan Paul.

Viddal Riley, un combattant promu par Mayweather qui a entraîné KSI pour vaincre Logan Paul, a ensuite déclaré: « Rappelez-vous, j’ai le scoop. Je traîne avec la famille. Ce n’est pas encore confirmé mais c’est en pourparlers. »

Paul, dont le seul match de boxe pro était une défaite contre son compatriote YouTuber KSI, a posté en novembre dernier : « Si j’attrapais Floyd avec un coup de poing, un coup de poing ? [him] à moitié. Je mesure huit pouces de plus. Je pèse 40 livres de plus. »

Mayweather a riposté en référence à Conor McGregor : « Il y a trois ans, un combattant de l’UFC a dit mon nom et j’ai dû mettre une muselière [him]. Logan Paul peut recevoir le même traitement. »

Paul a répondu « 50-1 » – un signe qu’il avait l’intention de ruiner le record de marque de Mayweather.

















2:34



Regardez la confrontation houleuse entre Mayweather et Logan Paul



L’appel FaceTime

Logan Paul a partagé des images d’une conversation privée avec Mayweather où il a déclaré: « Ce que je veux faire avec vous, c’est créer le plus grand combat que le monde ait jamais vu. »

Un Mayweather peu impressionné a répondu: « Sans vous, je peux le faire. »

Paul : « Je ne pense pas. »

Mayweather : « Ce n’est pas ce que tu fais. Tu joues à la boxe. Je me bats pour de vrai, tu le sais. »

Paul : « Alors montrez-moi. Vous n’avez pas besoin de savoir qui je suis, mais je sais que ce serait l’un des plus gros combats de l’histoire d’Internet. Jamais. Il n’y a pas de gros titre. »

Mayweather a-t-il été immédiatement intéressé ?

« Une conversation a eu lieu. Quelqu’un a demandé à Floyd s’il s’opposerait à ce qu’il soit divertissant », a déclaré Leonard Ellerbe, PDG de Mayweather Promotions, à Sky Sports.

« Il a adoré l’idée parce que c’est du divertissement. »

Mayweather a-t-il demandé un deuxième avis ?

Non. Floyd est son propre homme. Son propre patron. C’était une évidence.

Le combat a été reprogrammé…

Mayweather a donné à ses fans sur les réseaux sociaux un choix de cinq villes américaines pour accueillir ce combat avant que Miami ne soit choisi.

Il a ensuite déclaré au podcast Disruptive Entrepreneur: « Je peux combattre un combattant en ce moment et je peux me garantir 35 millions de dollars.

« Je peux éventuellement gagner 50 millions de dollars, pour un combat régulier.

« Ou moi et Logan Paul pouvons sortir, divertir, s’amuser et faire neuf chiffres 100 millions de dollars ou plus.

« Tout le monde pense que ‘retraité’ signifie être à la maison avec les pieds levés et prendre du poids. »

Paul a averti: « J’ai besoin d’autant d’entraînement, d’entraînement, de combat à mon actif contre ce gars. Avec chaque jour qui passe, je m’améliore et il vieillit. »

Comment s’est déroulé le méga-événement de Miami ?

« Comme d’habitude avec les grands spectacles et les grands événements, cela est venu de l’esprit de Mayweather », a déclaré à Sky Sports Stephen Espinoza, président de la chaîne de télévision américaine Showtime.

« Je lui ai demandé : ‘Quelle est l’idée ? Quelle est la vision ?’

« Il a dit: » Comprenez que je suis à la retraite. Je ne tiens pas les ceintures. Je n’essaie pas d’arrêter le sport. Je fais ce que j’ai fait toute ma carrière « .

« Il a raison – sa carrière a consisté à faire des spectacles d’événements qui sont devenus bien plus que des combats. C’est ce que c’est.

« Ce qu’il dit en gros, c’est: » Je vais faire un grand événement, divertir les gens, mes fans seront heureux de me voir sous une forme ou une autre, les fans de Logan veulent voir s’il est assez grand, assez jeune, fort assez pour décrocher un coup de chance ».

Mayweather était-il au courant de la popularité de Logan Paul ?

« Bien sûr », a expliqué Leonard Ellerbe. « Si vous êtes bien informé, comment pourriez-vous ne pas être ?

« C’est le sport dans lequel Floyd a gagné plus d’un milliard de dollars, alors comment pourrait-il ne pas l’être ?

« Si vous regardez les réseaux sociaux, sur tous les sites Web de boxe, les gens parlent de Logan Paul. Regardez ses abonnés, et il y a une raison pour laquelle il a ces abonnés. »

















0:41



Jake Paul a déclenché une énorme bagarre lorsqu’il a volé la casquette de Floyd Mayweather



Mayweather est un grand auto-promoteur – respecte-t-il Logan Paul ?

Ellerbe a ajouté: « Nous avons le roi de la boxe et nous avons cette grande star d’Internet. Je dois féliciter Logan Paul et son frère d’avoir attiré l’attention sur le sport.

« Je suis très impressionné. Nous sommes dans une génération où les médias sociaux jouent un rôle majeur. Ils attirent l’attention et attirent l’attention sur tout ce qu’ils font, ce qui profite à la boxe dans son ensemble.

« On parle de jeunes qui ne regardent pas forcément la boxe.

« Mais parce qu’ils sont fans de Logan Paul, ils se connecteront à tout ce qu’il fait parce qu’ils ont suivi son parcours depuis le début.

« Logan apporte quelque chose à la table.

Regardez Mayweather contre Logan Paul dimanche, en direct sur Sky Sports Box Office, à partir de minuit. Réservez-le via votre télécommande Sky ou réservez-le en ligne ici. Les abonnés non-Sky TV peuvent réserver et regarder ici.