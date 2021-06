Il semble presque pervers d’associer le boxeur invaincu 50-0 salué par la plupart comme l’un des plus grands de tous les temps du sport avec le néophyte sans victoire Paul, mais le paysage actuel de la boxe à la carte a créé un nouvel horizon économique dans les combats de prix est un pot de miel dans lequel Mayweather n’est que désireux de plonger ses mains.

Les deux rivaux se sont retrouvés face à face (ou face à face dans le cas de Mayweather) lors d’une confrontation prolongée à Miami jeudi soir, Mayweather refusant de rompre le regard de Paul pendant le regard prolongé.

Floyd Mayweather et Logan Paul s’affrontent #MayweatherPaulpic.twitter.com/btHMOL76mp – Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) 3 juin 2021

Le combat produira un salaire abondant pour les deux, mais Mayweather pourrait bien avoir une motivation supplémentaire pour blesser son adversaire de 26 ans après le récent événement de presse il y a plusieurs semaines au cours duquel le plus jeune des deux frères Paul, Jake, a volé casquette de baseball de Mayweather et a provoqué une mêlée dans laquelle le boxeur furieux a affirmé à plusieurs reprises qu’il avait été « irrespectueux« .

Mais si cet échange particulier a vu Mayweather perdre son fameux sang-froid, sa personnalité d’acier a été entièrement rétablie lors de la confrontation de jeudi et de ses commentaires par la suite.

La mise au jeu est terminée quand Mayweather dit que c’est fini 👀 @Floyd Mayweather ne laisserait pas @LoganPaul prendre du recul ou rompre le contact visuel pendant le regard baissé d’aujourd’hui. (🎥 : @OmarESPN) pic.twitter.com/Pw76MYZMnq – ESPN Ringside (@ESPNRingside) 3 juin 2021

« Il y a une différence entre la boxe YouTube et la boxe d’élite – vous verrez la différence« , a déclaré Mayweather, 44 ans.

« Il mise sur sa taille, il mise sur sa portée. Alors on verra bien. Je me suis entraîné un peu, ici et là, pas tous les jours. Mais je n’ai pas à. »

L’affrontement de dimanche sera la première fois de Mayweather sur le ring depuis une autre exposition contre le kickboxer japonais Tenshin Nasukawa fin 2018, un combat que Mayweather a facilement remporté par KO au premier tour.

Paul, cependant, présente un défi différent. Il mesurera presque un pied de plus que Nasukawa et dominera le Mayweather de 5 pieds 8 pouces sur le ring, tandis qu’à 190 livres, il devrait peser environ 30 livres de plus que Mayweather au moment du combat – mais Mayweather semble intrépide et dit qu’il prend sur la lutte pour le défi plutôt que pour le salaire non négligeable qu’il lui rapportera.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Logan Paul (@loganpaul)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Floyd Mayweather (@floydmayweather)

« Les « soi-disant » meilleurs combattants, comme Manny Pacquiao ? Il doit se battre. Je n’ai pas à le faire. Je fais ce que je veux faire. J’ai pris ma retraite, » il a dit.

« Suis-je fier de Pacquiao ? Absolument. Mais il doit se battre. J’ai fait des investissements intelligents pour me mettre dans une position où je n’ai plus à me battre. »

Et quant à Paul, il dit qu’il va monter sur le ring ce week-end et tout donner.

« je vais me battre avec mon coeur« , a déclaré le YouTuber. « C’est la beauté de ce sport. L’expérience est fantastique. Dans presque toutes les industries, l’expérience l’emportera sur tout le reste.

« Mais à la fin de la journée, c’est un combat et tout peut arriver. »