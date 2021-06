Floyd Mayweather se rapproche de Logan Paul pour réchauffer une confrontation fougueuse avant l’extravagance de Miami | Nouvelles de boxe

Floyd Mayweather a pimenté sa rivalité avec Logan Paul en refusant de conclure une longue et dure confrontation jeudi soir.

Le grand boxeur de tous les temps affronte la superstar des réseaux sociaux dimanche à minuit, en direct sur Billetterie Sky Sports.

Mayweather avait été laissé en colère après s’être fait voler son chapeau par le frère de son adversaire, Jake Paul, lors de leur précédente réunion, et à cette occasion n’était pas d’humeur à « manquer de respect ».

Clients Sky : Achetez Mayweather contre Logan Paul

Clients non-Sky : Achetez Mayweather contre Logan Paul

Logan Paul a dominé Mayweather lors d’une confrontation longue et tendue lorsqu’ils se sont croisés jeudi lors d’un événement sur le tapis rouge à Miami.

Lorsque le phénomène YouTube a tenté de s’éloigner, Mayweather a fait un pas de plus pour prolonger l’animosité.

Logan Paul était beaucoup plus grand et a déclaré que les règles de pesée stipulent qu’il peut peser 190 livres, tandis que Mayweather sera plus léger de 30 livres.

La taille des gants a également été réduite de 12 oz à 10 oz.

Les KO sont autorisés dans ce combat d’exhibition mais il n’y aura pas de juges.

« Il y a une différence entre la boxe YouTube et la boxe élite – vous verrez la différence », a déclaré Mayweather, l’homme de 44 ans qui a pris sa retraite avec une fiche parfaite de 50-0 en 2017.

« Il mise sur sa taille, il mise sur sa portée. Alors on verra bien.

« Je me suis entraîné un peu, ici et là, pas tous les jours. Mais je n’ai pas à le faire. »

Il s’en est pris à ses anciens rivaux : « Les ‘soi-disant’ meilleurs combattants, comme Manny Pacquiao ? Il doit se battre. Je n’ai pas à le faire. Je fais ce que je veux faire. J’ai pris ma retraite.

« Suis-je fier de Pacquiao ? Absolument. Mais il doit se battre.

« J’ai fait des investissements intelligents pour me mettre dans une position où je n’ai plus à me battre. »

Regardez Mayweather contre Logan Paul dimanche, en direct sur Sky Sports Box Office, à partir de minuit. Réservez-le via votre télécommande Sky ou réservez-le en ligne ici. Les abonnés non-Sky TV peuvent réserver et regarder ici.