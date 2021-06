Floyd Mayweather Jr revient sur le ring pour combattre la sensation YouTube Jake Paul

Le changement de marque de Floyd Mayweather Jr. prend une autre tournure non conventionnelle dimanche soir.

Mayweather est un champion du monde à la retraite en cinq divisions et peut-être le meilleur boxeur des 30 dernières années. Mais sa vie après la boxe, principalement à la tête de sa société de promotion, ne l’a pas tout à fait satisfait.

L’allure de la bague ne se laisse pas facilement de côté.

Dès lors, à 44 ans, il revient sur le ring dans des conditions qui ne rappelleront aucun de ses grands exploits sur le ring. Il affrontera Logan Paul, personnalité de YouTube, lors d’une exposition au Hard Rock Stadium, domicile des Dolphins de Miami.

Je ne regarde pas c’est comme un combat ; Je pense que mon adversaire le considère comme un combat, a déclaré Mayweather lors d’un rassemblement médiatique jeudi à Miami Beach. Je le regarde, pour une nuit, Je divertirai les gens. Je le fais quand je veux. On allait sortir s’amuser dimanche et donner aux gens ce qu’ils veulent voir.

Les rayures enviables à la carte que Mayweather a gagnées au cours de sa carrière sans tache de 50 combats et les 29 millions de followers de Paul sur sa plate-forme de médias sociaux ont aidé à déplacer l’événement dans un stade de football. Le chapiteau Mayweather-Paul est soutenu par des combats supplémentaires impliquant d’anciens champions du monde. La télévision et d’autres options de visualisation nécessiteront un prix de 50 $.

Mayweather et Paul doivent encaisser huit rounds de trois minutes. Il n’y aura pas de pointage. Chacun ne peut gagner que par KO, KO technique ou disqualification.

Une autre caractéristique est la limite de poids flottante. Paul sera autorisé à peser jusqu’à 190 livres. Le Mayweather le plus lourd pesé pour un match de boxe était de 151 livres pour son combat pour le titre des super-welters contre Miguel Cotto en 2012. Le Mayweather de 5 pieds 8 pouces a commencé sa carrière dans la division junior des poids légers de 130 livres.

Vous ne vous souciez jamais de la taille ou de la taille, mais des compétences, a déclaré Mayweather. Et c’est une chose à propos de Floyd Mayweather, c’est que j’ai des compétences.

L’exposition a suscité les cris annoncés des puristes de la boxe. Mais les admirateurs de Mayweather et le jeune public, qui ne se soucient pas des nuances de la science douce, génèrent de l’enthousiasme.

Tout cela est surréaliste, tout à ce sujet, a déclaré Paul. J’ai dit à mon manager et nous avons en quelque sorte eu une blague intérieure que jusqu’à ce que je monte sur le ring avec lui, je ne pensais pas que ce combat avait lieu.

« Mais je pense qu’il est prudent de dire que je peux le croire maintenant. Je pense que ça arrive. Sa semaine de combat. Je ne peux pas imaginer que Floyd reculerait maintenant, mais qui sait? Le vieil homme simule une blessure, a peur du grand enfant. Je suis surexcité.

Paul, 29 ans, a déjà participé à une exposition de boxe. Il a perdu une décision partagée contre une autre personnalité de YouTube, KSI (Olajide William Olatunji) en novembre 2019.

Mayweather a remporté des titres mondiaux dans les catégories super poids plume, poids léger, super poids léger, poids welter et super poids welter au cours de ses 21 ans de carrière. Il a battu Manny Pacquiao, Oscar De La Hoya, Shane Mosley et Saul Canelo Alvarez. De nombreux experts en boxe considèrent Alvarez comme le meilleur combattant livre pour livre.

Après avoir arrêté la star de l’UFC Conor McGregor en 2017, Mayweather a pris sa retraite. Mayweather, qui est récemment devenu grand-père, n’a pas l’intention d’améliorer l’apparence des bagues au-delà des expositions. Pacquiao, 42 ans, sera de retour après une absence de deux ans pour combattre le champion poids welter Errol Spence Jr. le 21 août à Las Vegas.

Suis-je fier de Manny Pacquiao ? Absolument, dit Mayweather. Mais il doit se battre. J’ai fait des investissements judicieux. Je suis capable de me mettre dans une position où je n’ai plus à me battre.

L’événement Mayweather-Paul fait la une d’une carte qui présentera une deuxième exposition impliquant le receveur de la NFL à la retraite Chad Johnson.

J’ai utilisé la boxe pour me préparer au football au fil des ans, mais je ne l’ai jamais fait à cette ampleur, a déclaré Johnson, qui affrontera Brian Maxwell. Se préparer à un combat réel, c’est quelque chose de nouveau. Je fais face à un gars qui fait ça pour gagner sa vie, donc je ne prends pas ça à la légère.

L’ancien champion des super-welters Jarrett Hurd et l’ancien détenteur du titre des super-moyens Badou Jack figurent également sur la carte. Hurd affrontera Luis Arias tandis que Jack affrontera Dervin Colina. Jack devait à l’origine affronter l’ancien champion des poids lourds légers Jean Pascal avant que Pascal ne soit testé positif pour une substance interdite.

